Francie začala testovat systém samořízení od Tesly. Výsledky chce před hlasováním EU
Francouzské úřady zahájily silniční zkoušky systému Tesla Full Self-Driving Supervised. K dispozici dostaly dva vozy a výsledky chtějí vyhodnotit do konce září. Mají jim pomoci při rozhodování o širším povolení systému v Evropské unii.
Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot oznámil zahájení testů po několika měsících technických jednání s Teslou. Ještě předtím o systému hovořil také s Elonem Muskem.
„Tesla nám poskytla dva vozy vybavené FSD. Vstupujeme tedy do nové fáze, silničních testů,“ uvedl Tabarot. Francie chce systém prověřit přímo v běžném provozu a výsledky získat ještě před očekávaným hlasováním na evropské úrovni.
Francie chce vlastní data
Francouzské ministerstvo dopravy podle agentury Reuters nechce spoléhat pouze na podklady Tesly a nizozemského úřadu RDW, který FSD předběžně schválil letos v dubnu. Jejich závěry chce ověřit vlastními zkouškami.
Systém proto zamíří na francouzské silnice i do městského provozu. Úřady chtějí zjistit, jak si poradí s místní infrastrukturou a dopravními situacemi, které se podle nich mohou od podmínek v jiných evropských zemích lišit.
Podrobnosti o trasách, rozsahu zkoušek ani jejich přesné metodice Francie zatím nezveřejnila. Vyhodnocení ale plánuje dokončit v polovině září nebo na jeho konci.
Výhrady se týkaly rychlosti a pozornosti
Zahájení testů představuje posun oproti francouzskému postoji z letošního července. Tabarot tehdy uvedl, že bezpečnostní parametry systému ještě nejsou dostatečné pro jeho povolení.
Francie upozorňovala především na dvě oblasti. Tou první bylo dodržování nejvyšší povolené rychlosti, protože systém za určitých okolností umožňoval jet rychleji, než stanovují předpisy. Druhá výhrada se týkala pozornosti řidiče, zejména ve městech a při složitějších manévrech, jako jsou změny jízdních pruhů, průjezdy křižovatkami nebo kruhovými objezdy.
Francouzské úřady a Tesla následně několik měsíců jednaly o technických úpravách. Nynější silniční zkoušky mají ukázat, zda se podařilo sporné body vyřešit natolik, aby Francie mohla širší evropské nasazení systému podpořit.
Hlasování možná už v říjnu
První předběžné povolení evropské verze FSD vydal v dubnu nizozemský úřad RDW. Na jeho základě podobný krok poté učinily Belgie, Dánsko, Estonsko a Litva. Nadále však chybí rozhodnutí, které by systému otevřelo cestu k širšímu nasazení v celé Evropské unii.
Technický výbor EU pro motorová vozidla se má sejít 6. října. Hlasování by podle zdrojů Reuters mohlo proběhnout už tentýž měsíc, případně se posunout na začátek prosince. Francouzské výsledky tak mají být hotové včas, aby je země mohla zohlednit při formulování svého postoje.
Tesla argumentuje nižší nehodovostí
Automobilka současně před evropským hlasováním zesiluje svou informační kampaň. Tvrdí, že vozy s aktivním FSD vykázaly v pěti evropských zemích 4,1krát nižší míru kolizí než ručně řízené vozy Tesla.
Výpočet vychází z více než 100 milionů kilometrů ujetých od dubna do srpna v Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Estonsku a Litvě. Tesla také veřejně zpřístupnila bezpečnostní přehled, který podle ní dostaly regulační orgány členských zemí už v dubnu.
Francouzské silniční zkoušky tedy zatím zdaleka nepředstavují schválení systému, ale další krok v jeho posuzování. Zda pomohou odstranit dosavadní výhrady a přiblíží FSD širšímu evropskému nasazení, by mělo být jasnější ještě během září.
Zdroj: Reuters, Electrek