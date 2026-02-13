Francouzi chtějí uvést do provozu autonomní vozy. Na silnicích je ale nehledejte
Francouzský projekt Ferromobile plánuje využít upravených elektrických dodávek Peugeot e-Traveller tak, aby mohli jezdit jak po silnici, tak také po železnici. Dokonce plně autonomně.
Projekt Ferromobile je velmi zajímavou myšlenkou, jak zefektivnit dopravu na venkově. Ten protíná přibližně 5700 km železničních tratí, které už léta chátrají a nikdo je nevyužívá. Důvodem je skutečnost, že k tomu, aby po nich mohly jezdit normální moderní vlaky, musely by se modernizovat. Jde zejména o úpravu kolejového svršku z důvodu vyššího traťového zatížení. Další požadavek je na zajištění předepsaného průjezdného profilu, který koresponduje s průřezem drážních vozidel. A v neposlední řadě jde o nové typy zabezpečení jízdy vlaků. To vše by stálo astronomické částky, jejichž návratnost je minimálně diskutabilní, pokud vůbec.
Zrodil se však nápad využít staré opuštěné tratě k provozu upravených osobních či nákladních dodávek Peugeot e-Traveller. Na první pohled jde o běžné auto, které dobře známe také u nás, přičemž při jízdě po silnici jej řídí člověk (řidič).
Jinak tomu je při jízdě po železniční trati, na niž vůz najede díky speciálnímu nájezdu z kusé koleje. K jízdě po kolejích slouží dva speciální jednonápravové podvozky v přední a zadní části vozidla. Zda je některý z nich (patrně přední) hnací, nebo jen takzvaný běžný a vůz pohání klasicky přední kola s pneumatikami ve styku s kolejnicemi, není z dostupných dokumentů zřejmé. Spíš se přikláníme k tomu, že železniční podvozky hnací nejsou, neboť přenos síly z elektromotoru, byť pouze na ten přední, by byl dost komplikovaný a vyžadoval by dodatečnou nápravovou převodovku.
Na rozdíl od jízdy po silnici je jízda po kolejích plně autonomní, přičemž splňuje velmi přísné drážní standardy týkající se automatické jízdy vlaku. Nejde o nic nového. V Paříži už léta jezdí na některých trasách plně autonomní metro, přičemž jízdu bez strojvedoucího zvládne i pražské metro. To má mimochodem od roku 1998 na lince C instalovaný velmi vyspělý francouzský zabezpečovač Matra PA135.
Projekt Ferromobile počítá s tím, že upravené elektrické dodávky pojmou až osm cestujících nebo náklad, přičemž se počítá s jízdou buď podle jízdního řádu, nebo na principu služby Uber. Prostě takové železniční taxi, které by si cestující objednali prostřednictvím aplikace. Celý koncept počítá s tím, že autonomní vozidla na bázi dodávek budou využívat pouze vlastní tratě, které nebudou sdílet s tratěmi pro běžné vlaky. Jde o bezpečnostní hledisko, nemluvě o složitém řízení železničního provozu.
Přesto se nabízejí některé otázky. Třeba jak bude dopravní systém vyřešen z hlediska zabezpečení přejezdů. Něco jiného je totiž autonomní jízda metra v tunelu a něco jiného jízda vlaku na širé trati s přejezdy a rizikem neočekávaných překážek. Nejde o to, že by to nebylo možné. Ostatně i v Česku jezdí vlaky už léta v automatickém režimu, kdy dokážou samy přesně zastavit třeba v daném místě na nástupišti, řídí se dle návěstidel a mnoha dalších vstupních údajů. Stále ale nad tím bdí strojvedoucí. Je to podobné jako u letadel s autopilotem. Strojvedoucí i pilot tak sice sami neřídí, ale zároveň plní roli finální autority a zajišťují kvalifikovaný dohled nad automatizovanými systémy.
Celé je to dost složité, takže je otázkou, jak to bude vyřešeno v rámci projektu Ferromobile, kde se to z dostupných informací zdá poněkud jednoduché. Jak to bude ve skutečnosti, se poprvé ukáže už za několik dní 17. února 2026, kdy odstartují první testy v regionu Auvergne na trati Courpiére–Vertolaye. Osobní vlaková doprava zde skončila před několika lety, takže traťový svršek je stále v použitelném stavu.
Zkušební provoz ověří ekonomickou stránku věci, spolehlivost, bezpečnost stejně jako zájem místních obyvatel. Pokud se to celé osvědčí, je v plánu rozšíření do dalších regionů, například do Bretaně či Okcitánie. K tomu ale nedojde dříve než v roce 2028. Pro nás to může být inspirací třeba pro další využití poněkud skomírajících úzkorozchodných tratí na Jindřichohradecku.
Zdroj: webové stránky Ferromobile, server VTM, Wikipedia, učebnice Železniční doprava
Foto Ferromobile
Video Ferromobile (Youtube)