Fraunhofer zvětšil tloušťku elektrod. Články uloží při stejné hmotnosti až o patnáct procent víc energie
Za vyšší měrnou energií bateriových článků nemusí stát jen nová chemie. Němečtí výzkumníci uvolnili víc místa pro aktivní materiál změnou vnitřní konstrukce. Výsledek má potenciál i pro elektromobily, k nasazení v jejich trakčních akumulátorech však vede ještě dlouhá cesta a řada zkoušek.
Výzkumníci Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy ISE (jeden z největších výzkumných ústavů pro solární energii na světě sídlící ve Freiburgu) zvětšili tloušťku povlaku bateriových elektrod z obvyklých přibližně sto až dvě stě mikrometrů na maximálně osm set mikrometrů. Články díky tomu mají zvládnout uložit při stejné hmotnosti o deset až patnáct procent víc energie. Přesný přínos závisí na použité chemii a konstrukci.
Anoda a katoda běžného článku se skládají z řady tenkých vrstev aktivního materiálu nanesených na kovových sběračích proudu. Aktivní materiál energii ukládá, zatímco sběrače ji vedou; samy však ke kapacitě nepřispívají.
Zvětšení tloušťky povlaku umožňuje počet těchto kovových prvků snížit. V článku tak zbývá větší podíl hmotnosti a prostoru pro látky, které se přímo účastní elektrochemické reakce. „Máme mnohem víc prostoru pro aktivní materiál, a hustota energie tak roste o deset až patnáct procent,“ vysvětluje Oliver Fitz, vedoucí skupiny pro technologii bateriových článků ve Fraunhofer ISE.
Tři chemie, rozdílná úroveň ověření
Novou architekturu výzkumníci nejprve experimentálně ověřili na malých lithium-iontových, sodíkových a zinkových článcích. U lithium-iontové varianty poté vyrobili také prototypy takzvaných pouch článků (rovněž sáčkové články – ploché bateriové články uzavřené v pružném vícevrstvém obalu s hliníkovou bariérovou vrstvou, nikoli v pevném válcovém nebo hranolovém pouzdře) na poloautomatické lince v podmínkách blízkých průmyslové výrobě. Všechny tři chemické systémy se tedy zatím nacházejí v různých fázích vývoje.
Samotný princip silných elektrod není nový. Fraunhofer už v roce 2024 v projektu INFAB (zaměřeném na výrobu a kompletaci zinko-iontových baterií pro stacionární ukládání energie) popisoval za sucha vyráběné porézní elektrody pro zinkové články s tloušťkou v milimetrovém rozsahu. Nynější posun spočívá zejména v širším ověření konstrukce a jejím převedení do lithium-iontových sáčkových prototypů.
Jednodušší výroba? Zatím jen příslib
Experimentální elektrody jsou podle Fraunhofer ISE prosté látek ze skupiny PFAS (per- a polyfluorované alkylové látky, rozsáhlá skupina obtížně rozložitelných syntetických chemikálií označovaných také jako „věčné chemikálie“) a při jejich výrobě se nepoužívají toxická rozpouštědla. Potenciální výrobní linka má být méně složitá než dnešní zařízení pro mokré nanášení elektrod. Menší potřeba prostoru a energie by mohla snížit investiční i provozní náklady.
Také v tomto případě jde zatím o předpoklad výzkumníků. Institut nezveřejnil cenu článků, výrobní výtěžnost ani číselné srovnání nákladů. Další škálování a ověřování technologie teprve rozhodne, zda bude průmyslová výroba ekonomicky smysluplná.
O využití v elektromobilech rozhodnou další testy
Pokud by se zmiňované přínosy podařilo dotáhnout až do sériové výroby, mohla by trakční baterie při stejné hmotnosti nabídnout víc energie. Druhou možností by byl lehčí akumulátor se zachovanou kapacitou. Zvýšení měrné energie článku se přitom nepřenáší ve stejném poměru do celého akumulátoru ani do dojezdu vozu. Součástí baterie jsou totiž další části jako obal, chlazení, elektronika a ochranné prvky.
Silnější elektrody navíc prodlužují dráhu, kterou ionty uvnitř článku musejí překonávat. Pro automobilové použití proto bude nutné zkoumat rychlé nabíjení, výkon při vysokém zatížení, odvod tepla, životnost, mechanickou stabilitu i rovnoměrnost velkosériové výroby. Příslušná data Fraunhofer zatím nezveřejnil.
Dosavadní projekty se zaměřují především na stacionární úložiště, byť projekt VORAN (zaměřený na vývoj inovativních sodíko-iontových bateriových úložišť pro stacionární a mobilní použití) počítá také s mobilními aplikacemi. Automobilka, konkrétní vůz ani termín případného nasazení oznámeny nebyly. Silné elektrody tak zatím představují především slibnou cestu k účinnějšímu využití hmotnosti článku, nikoli hotovou technologii pro příští generaci elektromobilů.
Zdroj: Fraunhofer ISE, Electrive, PV Magazine