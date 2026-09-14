Freelander 8 zdolal šest kilometrů nad mořem. V terénu mu pomohl nízký převod zadního elektromotoru
V řídkém vzduchu musel skoro třítunový vůz šetřit dechem, přitom vyrábět dostatek elektřiny a na sypkém povrchu účinně přenášet sílu. Výrobce nyní popsal techniku, která stála za rekordním výjezdem a dosažením nadmořské výšky 6002,33 metru.
Za jménem Freelander se neskrývá nový model přímo zařazený do nabídky Land Roveru. Jde o samostatnou značku, kterou společný podnik Chery Jaguar Land Rover používá na základě licence od JLR. Automobily vycházejí z elektrifikovaných platforem Chery a vznikají ve společném závodě v čínském Čchang-šu.
První model nové značky už ale stihl získat zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Freelander 8 dosáhl při jízdě v tibetské oblasti Ngari nadmořské výšky přesně 6002,33 metru. Samotná akce se uskutečnila 22. srpna, certifikát organizátoři veřejně předali při čínském uvedení vozu 3. září.
Předchozí rekord překonal o 22 metrů
Rekord spadá do kategorie nejvyšší nadmořské výšky dosažené hybridním automobilem. Předchozí maximum držel od července 2024 čínský Fang Cheng Bao Bao 5 od BYD, který vystoupal do 5980,05 metru. Freelander jeho výsledek překonal o 22,28 metru.
Oblast Ngari má průměrnou nadmořskou výšku přes 4500 metrů. Rozhodující závěrečný úsek měřil podle informací výrobce přibližně 1480 metrů a automobil na něm překonal asi dvě stovky výškových metrů. Trasa vedla po nezpevněném povrchu tvořeném štěrkem, kameny a břidlicí, který navíc ovlivňovala voda z tajícího sněhu.
Spalovací motor kola nepohání
Freelander 8 používá pohon EREV, tedy elektromobil s prodlužovačem dojezdu. Kola roztáčejí dva elektromotory, zatímco přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru slouží k výrobě elektřiny. Vůz současně disponuje trakčním akumulátorem, z něhož mohou elektromotory čerpat energii nezávisle na okamžitém výkonu spalovacího motoru.
Samotné elektromotory nejsou na množství kyslíku přímo závislé. Kyslíkový dluh pochopitelně pociťuje především benzinový agregát a také chlazení celého pohonu. Ve výšce kolem šesti kilometrů klesá atmosférický tlak přibližně na 47 kPa, tedy na méně než polovinu hodnoty u hladiny moře. Podobně je to s kyslíkem: v daném objemu vzduchu je ho k dispozici méně než polovina.
Podle Chery Jaguar Land Rover si soustava spalovacího motoru a generátoru během výjezdu zachovala osmdesát procent svého jmenovitého výkonu pro výrobu elektřiny. Turbodmychadlo v těchto podmínkách pracuje s vyšším tlakovým poměrem, aby do válců dostalo potřebné množství vzduchu. Výrobce však neupřesnil, zda uvedených osmdesát procent vztahuje k maximálnímu výkonu spalovacího motoru, nebo přímo k jmenovitému elektrickému výkonu generátoru. Přepočet na konkrétní kilowatty proto není možný.
Zadní elektromotor dostal dva převody
Pohon všech kol využívá dva elektromotory se souhrnným špičkovým výkonem 610 kW. Přední jednotka poskytuje 360 kW a zadní 250 kW. Právě zadní elektromotor je spojen s dvoustupňovou redukční převodovkou.
Nízký převodový stupeň má podle výrobce přidávat další násobení momentu v poměru 1,5:1. Freelander díky tomu uvádí ekvivalent až 8000 Nm na kolech, který má pomáhat při pomalém zdolávání prudkých stoupání.
Tento údaj ovšem nevyjadřuje točivý moment samotného elektromotoru a nelze jej přímo porovnávat ani se systémovými 813 Nm. Hodnota 8000 Nm vzniká až po znásobení momentu převodovkou a stálými převody mezi elektromotorem a koly. Podobně vysoká čísla proto mohou mít také automobily, jejichž motory dosahují podstatně nižšího točivého momentu.
Nižší převod zároveň znamená, že elektromotor nemusí pro dosažení požadované hnací síly poskytovat veškerý moment pouze prostřednictvím vysokého elektrického proudu. Při malé rychlosti může pracovat ve výhodnějších otáčkách. To může omezovat elektrické ztráty a tepelné zatížení při dlouhém stoupání, což je důležité právě ve velké nadmořské výšce, kde řídký vzduch zhoršuje odvod tepla.
Tři tuny a samonosná karoserie
Výjezd je pozoruhodný také v souvislosti s nemalou pohotovostní hmotností 2980 kilogramů. Freelander 8 navíc používá samonosnou karoserii, zatímco předchozí držitel rekordu Bao 5 stojí na platformě DMO s klasickou rámovou konstrukcí.
Podvozek Freelanderu kombinuje vzduchové odpružení s tlumiči CDC, jejichž charakteristika se průběžně mění. Chery Jaguar Land Rover uvádí, že automobil trasu dokončil bez strukturálního poškození podvozku. Podrobný protokol z následné kontroly ale výrobce nezveřejnil. Neznáme ani přesné pneumatiky použité při výjezdu, jejich tlak nebo případné úpravy rekordního vozu.
Technický základ doplňuje 800V elektrická soustava a akumulátor CATL Freevoy s články NMC o kapacitě 60,33 kWh. Výrobce pro sériový automobil uvádí elektrický dojezd až 310 kilometrů, tato hodnota však vychází z čínského měřicího cyklu CLTC.
Rekordní výjezd tedy především názorně ukazuje, proč může mít dvoustupňová převodovka smysl také u elektromobilu – zejména při pomalé jízdě v náročném terénu. Freelander 8 se zatím prodává v Číně. JLR a Chery od počátku hovoří o pozdějším globálním exportu nové značky, konkrétní uvedení tohoto modelu na evropské trhy však oznámeno nebylo.
Zdroj: CarNewsChina, Guinness World Records