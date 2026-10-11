Freelander se vrací do Evropy. Nové SUV má přes osm set koní a nestojí ani milion
Někdejší model Land Roveru se po více než deseti letech vrací v úplně jiné podobě. První model už se prodává v Číně a výrobce potvrdil také plány na vstup do Evropy.
Freelander je nyní samostatnou automobilovou značkou, za kterou stojí britský Jaguar Land Rover a čínské Chery. A znovu zamíří na evropský trh. Její představitelé zveřejnili plán globální expanze, v němž výslovně počítají s Německem, Itálií, Belgií, Švýcarskem, Nizozemskem a Španělskem. Česko na seznamu zatím chybí.
Prodej mimo Čínu má začít na Blízkém východě a v severní Africe. Ve Spojených arabských emirátech už značka uzavřela dohody s místními distributory a přijímá registrace zájemců. Druhá fáze expanze počítá s Austrálií a Novým Zélandem, třetí s kontinentální Evropou, po níž mají přijít Velká Británie a Irsko. Konkrétní termíny, evropské specifikace ani prodejní síť zatím Freelander neoznámil.
Jméno Land Roveru, technika Chery
Freelander původně označoval kompaktní SUV Land Roveru, jehož dvě generace se vyráběly v letech 1996 až 2014. V roce 2024 však Jaguar Land Rover (JLR) oznámil, že jméno poskytne společnému podniku s čínskou automobilkou Chery. Výsledkem není další Land Rover, nýbrž samostatná značka stojící mimo dnešní nabídku JLR.
JLR značku vlastní a prostřednictvím samostatného designérského centra vede návrhy vozů. Chery přináší technologie a dodavatelské a výrobní zázemí. Novinky vznikají v čínském Čchang-šu, kde má společný podnik obou automobilek továrnu. První z nich je Freelander 8, který se na domácím trhu začal prodávat letos v září.
V Číně 610 kW, pro export jiný hybrid
Nové SUV měří 5118 milimetrů na délku, na šířku má 2050 milimetrů a rozvor činí 3040 milimetrů. Na výběr je pětimístný nebo šestimístný interiér. Čínská verze je elektromobilem s prodlužovačem dojezdu (EREV): kola pohánějí dva elektromotory o společném výkonu 610 kW (830 koní), zatímco přeplňovaný benzinový čtyřválec 1,5 litru slouží k výrobě elektřiny.
Akumulátor o kapacitě 60,3 kWh umožňuje podle čínské metodiky CLTC elektrický dojezd až 310 kilometrů. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 4,6 sekundy. Auto využívá 800V elektrickou architekturu, která umožňuje nabití akumulátoru z dvaceti na osmdesát procent za pouhých dvanáct minut.
Zahraniční provedení, které značka představila pro Blízký východ, je ovšem technicky jiné. Používá plug-in hybrid s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem a dvěma elektromotory. Systém poskytuje 460 kW a 662 Nm, takže stovku zvládne za 5,8 sekundy. Baterie typu LFP má kapacitu 34,12 kWh, uváděný elektrický dojezd činí 110 kilometrů. S plnou nádrží a nabitou baterií výrobce udává celkový dojezd 886 kilometrů.
Exportní model má pohon všech kol, dvoukomorové vzduchové odpružení s adaptivními tlumiči a světlou výšku až 266 milimetrů. Bylo by ale předčasné předpokládat, že stejné parametry dostane evropská verze. Výrobce zdůrazňuje, že údaje platí pro specifikaci určenou na Blízký východ.
Evropské ceny zatím neznáme
Freelander 8 se v Číně nabízí v několika výbavových stupních. Oficiální ceník začíná na 309.900 jüanech (jeden milion korun), zvýhodněná cena po místních pobídkách činí 289.900 jüanů (939 tisíc korun). Za šestimístnou variantu se při stejné výbavě připlácí 10.000 jüanů (32 tisíc korun).
Evropské ceny ani datum uvedení zatím známy nejsou. A zatímco někdejší Freelander představoval jedinou modelovou řadu, nová značka do budoucna počítá s širší nabídkou.
Zdroj: GlobeNewswire, JLR, CnEVPost