Freelander se vrací. Od Land Roveru však má jen minimum
Reinkarnace jména Freelander platí pro značku patřící pod koncern Chery. JLR na něm přesto spolupracovala a prodej v Evropě je sice nepravděpodobný, ale ne úplně vyloučený.
Čínský koncern Chery má pod sebou spoustu značek včetně v Česku už známých Omoda či Jaecoo. V nejbližší době k nim přibude i Freelander – ovšem nepůjde o bohapusté kopírování jména někdejšího modelu britské značky Land Rover.
Chery totiž na Freelanderu s JLR spolupracuje. Přesněji, na jeho designu – jeho přípravu vedli Britové a inspirace má pocházet právě z dvou generací modelu Land Rover Freelander. Jak budou konkrétně novinky vypadat, zatím jen poodhaluje zastřený obrázek (pravděpodobně) předního světlometu.
Technika bude pocházet od Chery, jde o platformu T1X, která vozí např. i Jaecoo 8. To je s délkou přes 4,8 metru poměrně velké auto, a taky může být pořádně silné. Exportní plug-in hybridní verze má podle automobilky v kombinaci 537 koní a 650 Nm. Tato platforma umožňuje také pohon všech kol.
Plug-in hybridem má právě být i první model nové značky Freelander. Karoserie by měla být stylu SUV-kupé a měla by „nést ducha původního freelanderu, ale být modernizována, aby se líbila technologie milujícím čínským zákazníkům“, uvedl Čching Pchan, šéf čínské divize JLR.
Freelander nebude pátou divizí automobilky JLR vedle Jaguaru, Defenderu, Discovery a Range Roveru. Jeho primární určení bude čínské; také se bude vyrábět v továrně Chery JLR, která letos ukončí produkci místních verzí evoqu a discovery sport.
Podle Pchana má model globální ambice, počítejme však spíš s východní Evropou, Jižní Amerikou či blízkým východem. V Evropské unii a Velké Británii by nový freelander mohl kanibalizovat prodeje budoucích elektrických Range Roveru Velar a Land Roveru Discovery Sport. Přesto není dovoz do Evropy vyloučený; zejména pokud by byla po elektrických crossoverech z Británie příliš nízká poptávka, mohl by se JLR rozhodnout importovat i plug-in hybrid.
Zastřený obrázek předního světla je to jediné, co zatím máme. Freelander se však má plně odhalit už v příštím týdnu.
