Front assist a adaptivní tempomat podrobně: Od tempostatu po ACC
Ne, to není překlep. Tempomatu se dříve opravdu říkalo tempostat, protože udržuje stabilní tempo. Dnes už ale používáme spíš ACC, tedy adaptivní tempomat, který umí i zpomalit či zastavit.
V první půli 90. let jsme s rodiči vyrazili na návštěvu příbuzných v Německu. Byli jsme „až“ v Mnichově. Cesta z východních Čech do bavorské metropole stodvacítkou byla docela dlouhá. Strejda Jirka nás pak vozil na výlety svým bavorákem. Namísto stahování okýnek, která se ovládala elektricky, nás chladila klimatizace a na dálnici jsme žasli nad tempomatem.
Strýček sundal nohu z plynu, zmáčkl nějaké tlačítko a auto jelo samo. To byl silný zážitek. Inu, byli jsme na Západě. Dnes už takový obyčejný tempomat, který jsme tehdy před více než 30 lety obdivovali, patří do historie. V 21. století máme i u nás tempomaty adaptivní, označované jako ACC čili adaptive cruise control. Umí zrychlovat, zpomalovat, a když jde do tuhého, tak i zastavit. Což je další funkce nazvaná emergency braking a ta zastaví nehledě na to, zda je tempomat v činnosti, či ne. Případně vás čidla systému front assist upozorní, že už se moc blížíte k vozu před sebou.
Jak to funguje? Pojďme se na to podívat podrobně. Opět míříme na polygon do Milovic za vývojáři z firmy Valeo. Dnes to bude o radarech, lidarech a kamerách. Radary a lidary (něco jako radar, jen místo rádiových vln pracuje s laserem) používá i policie při měření rychlosti. My se ale podíváme na radary a lidary, které neslouží k pokutování, ale opravdu pomáhají a chrání.
Svatá trojice
Už jsme prozradili, že nárazu do auta před námi, ať už řídíme sami, nebo za nás plyn drží tempomat, brání tři různé technologie: radar, lidar a kamera. Každá automobilka si samozřejmě může vybrat třeba jen dvě technologie, nebo dokonce jednu z této trojice. Ale může využít všechny tři. „První verze měly problém třeba s pytlíkem, který poletoval ve vzduchu. Dnes už poznáme, zda je před námi auto, motorka, nebo třeba dítě,“ vysvětluje vedoucí testování z Valea Jiří Kubart.
Právě kombinace více systémů umožňuje mít co nejpřesnější informaci o tom, co je před autem. A vlastně nejen přímo před ním, ale taky tak trochu za rohem. Nebezpečím totiž může být vozidlo vyjíždějící z boční ulice či parkoviště nebo dítě, které vběhne do silnice.
I tady je výhodou kombinace více čidel, tedy technologií dohromady. „Kamera má zorné pole okolo sto stupňů. Takže vidí objekt, který se vám chystá překřížit cestu,“ dodává Kubart. V rámci testování na polygonu se zkouší právě i situace, kdy zpoza zaparkovaného auta vyběhne dítě. A jedoucí vůz musí zastavit, aniž by řidič šlápl na brzdu.
Tady se nedělají pokusy se živými dětmi, používají se figuríny na malém skateboardu s elektrickým motorkem, které vjíždějí do cesty. Stejně tak se používá figurína cyklisty, takže nehrozí zranění. A navíc, koho by bavilo celý den se na kole vrhat před rozjetý automobil?
Generační rozdíl
Držet si vzdálenost od vozu před sebou, nebo případně i zastavit, pokud je to třeba, umí nejen osobní auta, ale i nákladní. Těm se budeme věnovat v samostatném článku.
Už jsme si řekli, že adaptivní tempomat získává informace jedním až třemi způsoby. Každý má svůj limit. Kamera hůř vidí za snížené viditelnosti. Proto je třeba mít čidel víc a snímky z kamery doplnit ještě právě radarem nebo lidarem či oběma. Kromě čidel prošel vývojem taky software, který nasbíraná data vyhodnocuje. Díky rokům zkušeností tak už je méně případů označovaných vývojáři jako false positive, tedy planých poplachů. To je třeba i případ, kdy auto zastavilo kvůli poletujícímu igeliťáku, který považovalo za překážku.
Nejpokročilejší verze adaptivních tempomatů umí využít i čtení značek s omezením rychlosti, a přizpůsobit tak rychlost tomu, co nařizuje značení. Tento aspekt dnes vynecháme, protože čtení značek se budeme věnovat v jednom z dalších dílů našeho seriálu.
Systémy, které tu dnes popisujeme, jsou takzvané systémy druhé generace. To znamená, že slouží vozům úrovně dva, co se autonomie týče. Zodpovědnost je tak stále na řidiči, jde pouze o podpůrné asistenty. Pomáhají, ale řidiče nenahrazují.
Adaptivní tempomat tak například nepozná to, že jedete po mokré, zasněžené, nebo dokonce namrzlé silnici. „Zpomalit, pokud je třeba sníh nebo náledí, musí řidič. To tempomat neumí poznat,“ upozorňuje Jiří Kubart.
I v případě adaptivního tempomatu a systému front assist jde o techniku, která řidiči pomáhá, ale řízení převzít nemůže. A rozhodně není důvodem ke zkrácení bezpečné vzdálenosti. „Řidiči by měli vědět, jaké limity mají asistenční systémy,“ varuje expert Platformy Vize 0 na bezpečnost Roman Budský. Asistent může sice zareagovat o něco rychleji než řidič, ale brzdnou dráhu od chvíle, kdy dupne na plné brzdy, má stejnou, jako když pedál sešlápne člověk.
Století tempomatu
Tempomat je věc stará přes 100 let. Už v prvním desetiletí minulého století se objevily jednoduché systémy na udržení rychlosti. Fungovaly na principu odstředivého regulátoru, který ovládal škrticí klapky. Luxus jet bez nutnosti šlapat na plyn si tak užívali v roce 1908 řidiči amerických vozů Peerless nebo britských aut značky Wilson-Pilcher. Modernější systém, který už se vypnul, když řidič šlápl na brzdu, si nechal po druhé světové válce patentovat nevidomý americký vynálezce Ralph Teetor. Jako malý přišel o zrak, takže sám nemohl řídit. Jenže jeho řidič vždy zpomaloval, když začal mluvit. Teetora proto napadlo udělat systém, který bude držet stále stejnou rychlost.
Zákaz tempomatu
V letech 2005 až 2022 platil v Belgii na některých místech zákaz používání tempomatu. Místa, kde musel řidič tohoto pomocníka vypnout, byla označená. V dobách, kdy tempomaty ještě nebyly adaptivní, a tudíž neuměly zpomalit, docházelo například v místech dopravních omezení na dálnicích k nehodám, kdy řidič používající tempomat najel do vozu před sebou. Belgické úřady proto na výskyt těchto nehod reagovaly zavedením značky Zákaz používání tempomatu. Od roku 2022 už ale tato značka v belgických předpisech není.
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Zdroj: Svět motorů