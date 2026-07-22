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Full-hybrid od Volkswagenu je konečně tady! V Německu spouští předprodej modelů Golf a T-Roc

Volkswagen T-Roc Hybrid a Volkswagen Golf Hybrid

Volkswagen T-Roc Hybrid a Volkswagen Golf Hybrid Zdroj: Volkswagen

Volkswagen T-Roc Hybrid a Volkswagen Golf Hybrid
Volkswagen Golf Hybrid
Volkswagen Golf Hybrid
Volkswagen Golf Hybrid
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Široká nabídka motorizací koncernu Volkswagen se po dlouhém čekání rozšiřuje o full-hybridní motorizaci. Poznáte ji podle označení Hybrid a na německém trhu už jsou spuštěny předobjednávky pro modely Golf a T-Roc.

Full-hybrid představuje kompromis mezi lehce elektrifikovanými mild-hybridními systémy, které neumožňují delší jízdu na elektřinu, a komplexními plug-in hybridy, které je potřeba externě nabíjet. Full-hybrid kombinuje výhody obou systémů a eliminuje nedostatky.

Volkswagen systém spojil se spalovacím motorem 1.5 TSI Evo2, ke kterému přidal dva elektromotory a vysokonapěťovou baterii s kapacitou 1,6 kWh (celková). Ta je integrována do podlahy v zadní části vozu a podle technických dat v německém ceníku to vypadá, že systém ukrojí ze zavazadelníku stejně prostoru jako plug-in hybrid (273 l vs. 381 l).

Energii systém získává pomocí generátoru ze spalovacího motoru, případně rekuperací. Systémový výkon je 125 kW (170 k) a točivý moment systému dokonce 309 Nm. Zrychlení z 0–100 zabere modelu Golf Hybrid 7,5 sekundy.

Systém nabízí tři pohonné režimy, které vůz aktivuje automaticky v závislosti na situaci. První režim umožňuje čistě elektrickou jízdu, kdy vůz využívá energii uloženou v baterii a poháněn je pouze elektromotorem. Ve městě se díky tomu sníží spotřeba až o 35 % (v porovnání s modelem Golf 1.5 eTSI 110 kW).

Druhý režim pracuje sériovým způsobem, tedy je aktivní spalovací motor, ale funguje pouze pro výrobu elektřiny a slouží tak jako tzv. prodlužovač dojezdu. Až ve třetím, paralelním režimu pohonu slouží spalovací jednotka jako primární pohonný systém. Tento režim zpravidla nastává od rychlosti přibližně 60 km/h a v takovém případě elektromotor pomáhá k lepší akceleraci.

Oba modely nabídnou řidiči volbu mezi třemi jízdními profily: Eco, Comfort a Sport. V jízdním profilu Eco je maximální výkon systému omezen na 70 % a funkce boost je deaktivována. Profil Comfort výkon systému nijak neomezuje a umožňuje použití funkce boost. V jízdním profilu Sport se pohon dříve přepíná do sériového režimu, takže výkon je dostupný rychleji.

ModelGolf 1.5 eTSIGolf HybridGolf eHybridT-Roc eTSIT-Roc Hybrid
Motorizace1.5 TSI MHEV1.5 TSI Full-Hybrid1.5 TSI PHEV1.5 TSI MHEV1.5 TSI Full-Hybrid
Výkon110 kW (150 k)150 kW (190 k)110 kW (150 k)110 kW (150 k)150 kW (190 k)
Spotřeba [l/100km]5,1 až 5,84,6 až 5,1

5,0 až 5,3 (vybitá baterie)

1,1 až 1,3 + 12,1 až 12,9 kWh/100 km

5,5 až 6,05,0 až 5,16
Emise117-133 g/km104-117 g/km25-29 g/km124-137 g/km115-127 g/km
Cena (DE)

39.590 €

∼957.650 Kč

41.740 €

∼1.007.700 Kč

46.420 €

∼1.122.950 Kč

41.645 €

∼1.007.450 Kč

44.470 €

∼1.075.750 Kč

Cena (ČR)912.900 Kč-1.057.900 Kč954.000 Kč-
Pro porovnání v tabulce byly použity ceny výbavy Style u obou modelů.

S novými modely Golf Hybrid a T-Roc Hybrid cílí Volkswagen na zákazníky, kteří ocení nízkou spotřeba, nižší emise CO₂ a vysoký komfort, ale nechtějí slevit z potěšení z jízdy. Volkswagen také slibuje druhou výkonovou úroveň full-hybridní technologie, ovšem už neříká, zda výkon bude vyšší, nebo nižší. Přijít by ale měla již brzy.

To nejde říci o příchodu modelů na český trh, v tuzemsku si na ně musíme počkat minimálně do podzimu. V Německu začíná model Golf Hybrid ve výbavě R-Line na 41.400 eurech a je tedy přibližně o 2000 eur dražší oproti mild-hybridní variantě 1.5 eTSI. Model T-Roc Style s hybridním pohonem je k dispozici od 44.470 eur. 

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Volkswagen T-Roc • Volkswagen

Zdroje: Volkswagen

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