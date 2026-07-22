Full-hybrid od Volkswagenu je konečně tady! V Německu spouští předprodej modelů Golf a T-Roc
Široká nabídka motorizací koncernu Volkswagen se po dlouhém čekání rozšiřuje o full-hybridní motorizaci. Poznáte ji podle označení Hybrid a na německém trhu už jsou spuštěny předobjednávky pro modely Golf a T-Roc.
Full-hybrid představuje kompromis mezi lehce elektrifikovanými mild-hybridními systémy, které neumožňují delší jízdu na elektřinu, a komplexními plug-in hybridy, které je potřeba externě nabíjet. Full-hybrid kombinuje výhody obou systémů a eliminuje nedostatky.
Volkswagen systém spojil se spalovacím motorem 1.5 TSI Evo2, ke kterému přidal dva elektromotory a vysokonapěťovou baterii s kapacitou 1,6 kWh (celková). Ta je integrována do podlahy v zadní části vozu a podle technických dat v německém ceníku to vypadá, že systém ukrojí ze zavazadelníku stejně prostoru jako plug-in hybrid (273 l vs. 381 l).
Energii systém získává pomocí generátoru ze spalovacího motoru, případně rekuperací. Systémový výkon je 125 kW (170 k) a točivý moment systému dokonce 309 Nm. Zrychlení z 0–100 zabere modelu Golf Hybrid 7,5 sekundy.
Systém nabízí tři pohonné režimy, které vůz aktivuje automaticky v závislosti na situaci. První režim umožňuje čistě elektrickou jízdu, kdy vůz využívá energii uloženou v baterii a poháněn je pouze elektromotorem. Ve městě se díky tomu sníží spotřeba až o 35 % (v porovnání s modelem Golf 1.5 eTSI 110 kW).
Druhý režim pracuje sériovým způsobem, tedy je aktivní spalovací motor, ale funguje pouze pro výrobu elektřiny a slouží tak jako tzv. prodlužovač dojezdu. Až ve třetím, paralelním režimu pohonu slouží spalovací jednotka jako primární pohonný systém. Tento režim zpravidla nastává od rychlosti přibližně 60 km/h a v takovém případě elektromotor pomáhá k lepší akceleraci.
Oba modely nabídnou řidiči volbu mezi třemi jízdními profily: Eco, Comfort a Sport. V jízdním profilu Eco je maximální výkon systému omezen na 70 % a funkce boost je deaktivována. Profil Comfort výkon systému nijak neomezuje a umožňuje použití funkce boost. V jízdním profilu Sport se pohon dříve přepíná do sériového režimu, takže výkon je dostupný rychleji.
|Model
|Golf 1.5 eTSI
|Golf Hybrid
|Golf eHybrid
|T-Roc eTSI
|T-Roc Hybrid
|Motorizace
|1.5 TSI MHEV
|1.5 TSI Full-Hybrid
|1.5 TSI PHEV
|1.5 TSI MHEV
|1.5 TSI Full-Hybrid
|Výkon
|110 kW (150 k)
|150 kW (190 k)
|110 kW (150 k)
|110 kW (150 k)
|150 kW (190 k)
|Spotřeba [l/100km]
|5,1 až 5,8
|4,6 až 5,1
5,0 až 5,3 (vybitá baterie)
1,1 až 1,3 + 12,1 až 12,9 kWh/100 km
|5,5 až 6,0
|5,0 až 5,16
|Emise
|117-133 g/km
|104-117 g/km
|25-29 g/km
|124-137 g/km
|115-127 g/km
|Cena (DE)
39.590 €
∼957.650 Kč
41.740 €
∼1.007.700 Kč
46.420 €
∼1.122.950 Kč
41.645 €
∼1.007.450 Kč
44.470 €
∼1.075.750 Kč
|Cena (ČR)
|912.900 Kč
|-
|1.057.900 Kč
|954.000 Kč
|-
|Pro porovnání v tabulce byly použity ceny výbavy Style u obou modelů.
S novými modely Golf Hybrid a T-Roc Hybrid cílí Volkswagen na zákazníky, kteří ocení nízkou spotřeba, nižší emise CO₂ a vysoký komfort, ale nechtějí slevit z potěšení z jízdy. Volkswagen také slibuje druhou výkonovou úroveň full-hybridní technologie, ovšem už neříká, zda výkon bude vyšší, nebo nižší. Přijít by ale měla již brzy.
To nejde říci o příchodu modelů na český trh, v tuzemsku si na ně musíme počkat minimálně do podzimu. V Německu začíná model Golf Hybrid ve výbavě R-Line na 41.400 eurech a je tedy přibližně o 2000 eur dražší oproti mild-hybridní variantě 1.5 eTSI. Model T-Roc Style s hybridním pohonem je k dispozici od 44.470 eur.
Zdroje: Volkswagen