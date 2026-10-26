Full-hybridní Škoda Octavia má české ceny. Náhrada za diesel vychází výhodněji
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Je těžké si představit ceník Škody Octavie bez dieselových motorizací, na to má ale brzy dojít. Náhradou za ně bude full-hybridní verze, jejíž český ceník byl právě zveřejněn. Srovnání s dieselem nevychází vůbec špatně.
U koncernu Volkswagen, a tedy i u české Škodovky se chystá zásadní změna. Dieselové motory TDI se u menších modelů dočkají náhrady za full-hybridní systém. Menšími modely je zde myšlen Volkswagen T-Roc, golf, ale také Škoda Octavia. Hybrid už byl představen, brzy se v něm projedou první novináři a u Volkswagenu jsme už znali i ceny. Teď přichází v té nejdůležitější novince pro nás, Škodě Octavii.
Nový full-hybrid přichází ve dvou variantách. Kombinuje přeplňovanou patnáctistovku TSI evo2, jednostupňovou převodovku a dva elektromotory. Menší funguje primárně jako generátor a zároveň startuje benzinový agregát. Větší trakční elektromotor pohání přední kola a při zpomalování získává energii zpět do baterie.
Motor samotný má dle verze 96 nebo 110 kW výkonu. Menší z elektromotorů má výkon 110 kW a trakční elektromotor 125 kW, což by mělo platit pro obě varianty hybridu. Systémový výkon ale Škodovka udává jako 100 a 125 kW.
Vůz automaticky střídá tři režimy, přičemž řidič se o jejich volbu nemusí starat. Při čistě elektrické jízdě pohání octavii pouze trakční elektromotor energií z baterie. Bez spuštění benzinového motoru zvládne přibližně dva kilometry. Baterie NMC má celkovou kapacitu 1,6 kWh, použitelnou Škoda neudává.
V sériovém hybridním režimu spalovací motor není přímo spojen s koly. Pohání generátor, který vyrábí elektřinu pro trakční elektromotor. Škoda uvádí, že systém tento způsob využívá především do zhruba 60 km/h, při poklesu stavu nabití baterie pod stanovenou úroveň nebo ve chvíli, kdy řidič požaduje výraznější zrychlení.
Při ustálené jízdě nad přibližně 60 km/h přichází ke slovu paralelní režim. Spojka tehdy propojí spalovací motor s předními koly přes pevný převodový poměr, protože přímý mechanický přenos je za těchto podmínek účinnější. Elektromotor může benzinovému motoru podle potřeby pomáhat.
Malá baterie nepotřebuje externí nabíjení, hybridní technika si ale vyžádala zmenšení zavazadlového prostoru. Liftback nabízí 460 litrů, po sklopení zadních sedadel 1.400 litrů. Kombi má 485, respektive 1.540 litrů. Pro srovnání, běžná octavia se spalovacím motorem pojme 600 litrů a po sklopení sedadel 1.555 litrů, Octavia Combi 640 a 1.700 litrů. Auto má navíc jen 40litrovou nádrž na benzin, zatímco čistě spalovací varianty mají 45 litrů.
Full-hybridní octavia liftback se slabším hybridem o výkonu 100 kW v Česku startuje na ceně 744.900 Kč ve výbavě Selection. Pro srovnání, dieselová varianta s 85 kW a šestistupňovým manuálem je ve stejné výbavě za 719.900 Kč a srovnatelnější verze se 110 kW a automatem DSG je za 789.900 Kč. Benzinové 1.5 TSI 110 kW s automatem DSG je ve výbavě Selection za 739.900 Kč. Pro kombík jsou všechny zmíněné ceny o 30.000 Kč vyšší.
Výkonnější varianta hybridu se 125 kW startuje jako liftback ve výbavě Selection na ceně 809.900 Kč. Je tedy jen o 20.000 Kč dražší než 2.0 TDI 110 kW, ale už o 70.000 Kč dražší ve srovnání s 1.5 TSI 110 kW DSG. U kombíku je opět nutné připočítat 30.000 Kč k ceně liftbacku. Plný ceník hybridních variant octavie je v této tabulce:
Verze
Selection
Top Selection
Exclusive Selection
Sportline
Liftback – 1.5 TSI/100 kW HEV
744 900 Kč
814 900 Kč
–
–
Liftback – 1.5 TSI/125 kW HEV
809 900 Kč
879 900 Kč
953 900 Kč
929 900 Kč
Combi – 1.5 TSI/100 kW HEV
774 900 Kč
844 900 Kč
–
–
Combi – 1.5 TSI/125 kW HEV
839 900 Kč
909 900 Kč
983 900 Kč
959 900 Kč
Pro srovnání přidáváme i cenu současných dieselových variant. Ty mají výhodu v nabídce nejnižší výbavy Essence, která je hybridům zapovězena.
Verze
Essence
Selection
Top Selection
Exclusive Selection
Sportline
Liftback – 2.0 TDI/85 kW Manuál
659 900 Kč
719 900 Kč
789 900 Kč
–
–
Liftback – 2.0 TDI/110 kW DSG
729 900 Kč
789 900 Kč
859 900 Kč
959 900 Kč
909 900 Kč
Combi – 2.0 TDI/85 kW Manuál
689 900 Kč
749 900 Kč
819 900 Kč
–
–
Combi – 2.0 TDI/110 kW DSG
759 900 Kč
819 900 Kč
889 900 Kč
989 900 Kč
939 900 Kč
Podívat se můžeme také na konkurenci, která u full-hybridních verzí není příliš silná. Jasně nejlevnější je novinka Dacia Striker, která na český trh přichází ve stejnou dobu jako hybridní octavie. Její full-hybridní varianta má kombinovaný výkon 116 kW a také pohon jen předních kol. Ve výbavě Expression startuje verze Hybrid 155 na ceně 619.900 Kč.
Toyota Corolla má na výběr dvě výkonové varianty hybridu. Slabší s osmnáctistovkou a systémovým výkonem 103 kW, silnější s dvoulitrem a systémovými 131 kW. V nejpopulárnější verzi kombi je slabší z dvojice za 777.900 Kč. Silnější je ve standardním ceníku ve stejné výbavě Comfort za 852.900 Kč, v akčním ceníku se ale dá pořídit za stejných 777.900 Kč.
Verzi liftback corolla nemá. Sedan je v nabídce pouze se slabší osmnáctistovkou, která v akčním ceníku začíná na ceně 599.900 Kč. Hatchback se stejným pohonem je za 619.900 Kč a jako silnější dvoulitr za 876.900 Kč. Nový hybrid dostává také Volkswagen Golf, zatím ale jen jako hatchback. V nabídce je pouze silnější verze se 125 kW, která startuje na 827.000 Kč v akčním ceníku Family.
Zdroj: Škoda, zdroj foto: Škoda, zdroj videa: