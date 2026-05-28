Garáž hokejistů MS: Flek má rychlé BMW a Hronek mustanga. Červenka je na komfort
Švýcarské arény právě teď žijí soubojem o světový hokejový trůn, ale co se děje, když české reprezentační hvězdy odloží hokejky? Po cestě ze stadionu domů hráči vyžadují patřičné pohodlí, bezpečí a někteří i porci adrenalinu.
Podívali jsme se na motoristický vkus aktuálního národního výběru a zjistili, kdo z našich borců sedlá čistokrevné sportovní náčiní a kdo naopak spoléhá na firemní partnerství, prostorná SUV či tichou elektrickou jízdu.
Jakub Flek: Zelený bavorák
Útočník brněnské Komety Jakub Flek je v hokejové kabině známý jako jeden z vůbec největších automobilových nadšenců současné hokejové generace. Rychlonohý forvard svou vášeň pro silná kola neskrývá ani na sociálních sítích, kde se nedávno pochlubil svým vysněným úlovkem. Na konci loňského roku si totiž nadělil předčasný vánoční dárek v podobě nepřehlédnutelného, smaragdově zeleného kupé BMW M4 Competition.
Toto německé sportovní kupé s přeplňovaným třílitrovým šestiválcem B58 a výkonem přesahujícím 400 kilowattů dokonale zrcadlí Flekův dravý styl na ledě. Silný zelený bavorák tak platí za řidičský klenot mezi auty auty členů reprezentace.
Roman Červenka: Sázka na komfort
Zatímco mladší ročníky láká vůně benzinu a spálených gum, kapitán národního týmu a pardubická ikona Roman Červenka sází na absolutní pragmatismus a spolehlivou logistiku. Zkušený matador, který na ledě i mimo něj platí za ztělesnění klidu, spojil své jméno s velkým hráčem na poli mobility a stal se oficiální sportovní tváří leasingové společnosti.
V rámci tohoto partnerství využívá výhod operativního leasingu a na silnicích se pohybuje v moderních vozech, které mu poskytují stoprocentní komfort bez zbytečných starostí s údržbou. Kapitán Červenka byl tak vidět například v Mercedesu E kupé či černé limuzíně BMW 7.
Dominik Kubalík: Služební elektrická škodovka
Další výraznou tváří tuzemské scény, která vsadila na moderní trendy a ekologickou stopu, je ostrostřelec Dominik Kubalík. Přestože mu kontrakty v zámořské NHL či prestižní švýcarské lize zajišťují nadstandardní příjmy, v Evropě dává dlouhodobě přednost tiché síle a lokální tradici.
V rámci úzké spolupráce s mladoboleslavskou automobilkou Škoda Auto, která je zároveň tradičním hlavním sponzorem hokejového šampionátu, totiž Kubalík usedá za volant plně elektrického SUV Škoda Enyaq. Pro rodinný život i převoz objemné hokejové výstroje představuje tento prostorný elektromobil ideální balanc mezi reprezentativním vzhledem a praktičností. Levý křídelník se netají tím, že v autě jezdí i malý mazlíček Rocky.
Filip Hronek: Od severského bezpečí k americké klasice
Obránce Vancouveru Canucks Filip Hronek, který patří k absolutním pilířům zadních řad naší reprezentace, má ke světu motorů rovněž velmi blízko. Elitní bek, jenž v zámoří podepisuje milionové smlouvy, v minulosti během letní přípravy v České republice vsázel na severskou bezpečnost a eleganci, když v rámci partnerství s prodejcem CarNext sedlal robustní Volvo XC90.
V poslední době se však Hronek nechal vidět také po boku americké klasiky v podobě ikonického Fordu Mustang, což dokazuje, že vedle bezpečí pro rodinu dokáže ocenit i tradiční svalnatý design s pořádnou porcí charakteru.
Lukáš Sedlák: Fanda audin, milovník traktorů
Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák v minulosti v rozhovoru pro hokej.cz přiznal, že jeho oblíbencem je německá klasika se čtyřmi kruhy. „Kdybych měl říci vysněný vůz, bylo by to audi. Je spolehlivé, pohodlné a bezpečné.“
Mimo silnice však nedávno překvapil své fanoušky i zcela netradičním řidičským zážitkem. V rámci originální reklamní kampaně společnosti Agrall, která vtipně těžila z jeho hokejového příjmení, totiž vyměnil brusle za obří zemědělskou techniku. Sedlák se stal hlavní tváří videoklipu, kde se v hokejové výstroji prohání po polích za volantem monstrózního pásového traktoru Claas Xerion, a dokázal tak, že mu kromě luxusních osobních vozů sedí i pořádná síla těžkých strojů.
Do našeho elitního motoristického výběru se nevešla celá soupiska, ale i zbytek reprezentační kabiny má k rychlým kolům velmi blízko. Mladá krev bojující v zámořských soutěžích, jako jsou Matěj Blümel, Jaroslav Chmelař nebo Matyáš Melovský, musí v Americe často čelit nevyzpytatelnému počasí a sněhovým vánicím, takže jejich první volbou v zámoří bývají robustní a bezpečné čtyřkolky typu Ford Explorer či Jeep Grand Cherokee.
David Tomášek nebo Jiří Ticháček zase přizpůsobují svůj vozový park drsným skandinávským podmínkám a na tréninky ve Švédsku a Finsku dojíždějí v různých autech s pohonem všech kol.
Zdroje: Hokej.cz, Agrall, Arva, iSport.cz, instagramové profily hráčů