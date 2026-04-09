Geely nabilo baterii elektromobilu za čtyři a půl minuty. Má to ale háček
Rychlost nabíjení má nový rekord, a to opět dílem čínské automobilky. Dostatečně výkonné nabíječky jsou však zatím jen v Číně a podle BMW může extrémní nabíjecí výkon znamenat kompromisy např. v životnosti baterie.
Mezi konvenčními i elektrickými auty dlouhé roky zuřila válka o co nejvyšší výkon a co nejrychlejší zrychlení na 100 km/h. Do značné míry stále zuří, byť zpřísňující se emisní pravidla někdy stojí naopak za snižováním výkonu, a tedy prodlužováním zrychlení. Přesto, většinou je při uvedení nějaké novinky na trh nemyslitelné, že by měla horší parametry než auto, které nahrazuje.
S masivnějším příchodem elektromobilů začalo být velmi těžké soupeřit s nimi zrovna v těchto dvou disciplínách, protože extrémně rychlý elektromobil je mnohem levnější postavit než extrémně rychlé spalovací auto. A upřímně, když se časy zrychlení začnou dostávat pod 3,5 s a maxima výkonu nad 600 koní, pokud nejste Ayrton Senna nebo aspoň Walter Röhrl, je to už úplně jedno.
V elektromobilech se však rýsuje nová oblast, kde by spolu automobilky mohly soupeřit – rychlost nabíjení. Nejde teď o to, že jeden zvládne nabít svou baterii za 26 a jiný za 24 minut – čínský gigant Geely, pod nějž patří i značka Volvo, ohlásil nabití 95kWh trakční baterie elektromobilu za 4 minuty a 22 sekund.
To je úchvatná hodnota, již skutečně srovnatelná s tankováním benzinu. Jenže má poměrně zásadní háček – nabíjení probíhalo z 10 na 70 %, nikoliv na běžně uváděných 80 %. Přesto Geely ve stejné disciplíně porazilo BYD, který zhruba před měsícem ohlásil dobití ve stejných procentech během 5 minut.
Geely oznámilo i čas nabití na 80 %, který je 5 minut a 32 sekund. Na 97 % to trvá 8 minut a 42 sekund. Baterie, která je takto bleskového nabíjení schopna, se jmenuje 900V Energee Golden Brick („zlatá cihla“) a z názvu je jasné, s jakým napětím pracuje. A samozřejmě, takovýchto časů nabíjení dosahují vozy v ideálních podmínkách.
Klíčem k rychlému nabíjení jsou samozřejmě extrémní výkony. Maximum bylo zhruba 1,1 MW, při 75% stavu nabití to bylo více než 500 kW a na 97 % se baterie dostala s nabíjecím výkonem 350 kW. Ty nejlepší „západní“ elektromobily se přitom nabíjejí právě zhruba takovýmto výkonem – na vrcholu je aktuálně Rimac Nevera s 500 kW a BMW iX3 se 400 kW, Lucid Air či nejdražší elektromobily koncernu GM zvládají 350 kW a faceliftované Porsche Taycan a Audi e-tron GT umí 320 kW.
Kde je kompromis?
Háčků je samozřejmě víc, zejména v nabíjecí infrastruktuře. Geely pro demonstraci použilo nabíječku V4 své značky Zeekr, která má po Číně jen 2100 nabíjecích míst, navíc rozložených do 215 měst. Konkurenční BYD ve stejné době má v provozu 5 tisíc megawattových nabíječek napříč Čínou a do konce roku chce postavit dalších 15 tisíc.
Také plánuje expanzi do Evropy i na další globální trhy. Geely je rovněž koncernem působící globálně, takže můžeme expanzi superrychlých nabíječek očekávat i u něj, ovšem žádné informace či časový rámec zatím nejsou na světě.
A konečně, podle BMW není takhle rychlé nabíjení jen tak a nejspíš znamená kompromisy v jiných oblastech, o nichž BYD ani Geely nemluví. „Lze optimalizovat parametry v jedné oblasti, ale musíte udělat kompromisy jinde. Také bychom mohli zvýšit rychlost nabíjení, ale museli bychom zhoršit ostatní parametry baterie,“ cituje australský web Carsales vyjádření Markuse Fallböhmera z BMW.
Zvýšení rychlosti nabíjení obvykle znamená snížení energetické hustoty a problematické chlazení, což negativně ovlivňuje dlouhodobou spolehlivost, uvádí automobilka. „Snažíme se snížit časy nabíjení co nejvíc, ale musíte brát ohled na dojezd, odolnost, spolehlivost,“ říká Mike Reichelt, produktový ředitel modelů Neue Klasse u BMW.
zdroje: CarNewsChina, Carsales.com.au | foto: archiv | videa: Lynk & Co, BYD