Geely odkoupí část španělské továrny Fordu pro výrobu aut svých značek
Koncern Geely, pod nějž spadá mimo jiné Lotus, Volvo a Polestar, odkoupí část fabriky Fordu nedaleko Valencie. Chce tam vyrábět přinejmenším jeden model své neevropské značky.
Již dříve se o tom mluvilo, nyní je hotovo – Ford prodá nevyužitou část své továrny ve španělském Almussafes nedaleko Valencie čínskému koncernu Geely. Ten tam bude vyrábět elektrická vozidla. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to oznámila agentura Reuters s tím, že oficiální oznámení se očekává v nejbližší době.
Geely, pod nějž spadá mimo jiné Lotus, Polestar a Volvo, tak získá výrobní prostory v Evropské unii i pro své čínské značky. V dosavadních dvou fabrikách v belgickém Gentu a švédské Torslandě, které se pod křídla Geely dostaly spolu s automobilkou Volvo Cars, se totiž vyrábí jen volva a polestary. V budované továrně nedaleko Košic to bude podobné, mají se tam vyrábět volva a v budoucnu také Polestar 7, který se zatím světu nepředstavil.
Výroba ve Španělsku bude pro některé čínské modely koncernu Geely znamenat, že se vyhnou evropským importním clům. EU je totiž nastavila tak, že platí na v Číně vyrobené vozy bez ohledu na to, kde sídlí automobilka, tedy kam jdou ve výsledku peníze. Evropské automobilky, které vyrábí v Číně, tak mají problém, zatímco čínské automobilky mohou cla obcházet tím, že si postaví fabriku v EU či koupí nějakou již stojící.
Již to tak udělal BYD v Maďarsku, jeho továrna má zaměstnávat až 10 tisíc lidí a ročně chrlit až 300 tisíc aut, až se v roce 2027 spustí její provoz. Dokonce si na stavbu dovezl z Číny pracovníky a v souvislosti s nimi se v posledních měsících objevila nařčení z porušování maďarského pracovního práva, uvádí noviny The Guardian. Importovaná čínská pracovní síla v počtu dvou tisíc lidí byla předmětem sporů s místními úřady i při stavbě továrny CATLu a Stellantisu ve španělské Zaragoze.
Podle Eugena Hsiaa, šéfa divize pro čínský automobilový trh u poradenské společnosti Macquarie Capital, ovšem za snahou čínských firem přesouvat výrobu do Evropy nejsou jen cla. Dohoda Geely s Fordem „odráží potřebu čínských výrobců hledat prostor mimo přeplněný domácí trh s elektromobily, aby si udrželi růst“.
Z prodeje části fabriky u Valencie samozřejmě těží i Ford. Od roku 2022 tam skončila výroba modelů Mondeo, Transit Connect, Galaxy a S-Max a zbývá už jen kuga, o kterou sice mají zákazníci zájem, ale pořád to je jen jeden model. Geely tu má vyrábět model EX2, elektrický hatchback segmentu B se zadním pohonem, výkonem 80–116 koní a baterií o kapacitě 30–47 kWh. Kdy může výroba začít, zatím není jasné.
Zdroje: Reuters, The Guardian | foto: Ford | video: Auto.cz