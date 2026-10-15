Geely přiveze do Evropy obří terénní SUV. Domácí verze má přes 1100 koní
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Čínská automobilka v Paříži ukázala robustní terénní SUV s plug-in hybridním pohonem. Pod pracovním označením KO11 se skrývá příbuzný modelu, který se už prodává v Číně. A jeho technické parametry jsou pozoruhodné.
Geely představilo Project KO11 jako neohlášené překvapení na závěr své tiskové konference na pařížském autosalonu. Automobilka jej popisuje jako výkonné SUV určené i do náročného terénu, které kombinuje plug-in hybridní pohon s pokročilým podvozkem. Evropské provedení zatím nemá definitivní jméno ani zveřejněné technické parametry. Na zdejší trhy by mělo dorazit koncem roku 2027.
Novinka sází na klasické proporce terénního auta. Má vysokou a hranatou karoserii, mohutnou příď, výrazné blatníky a rezervní kolo zavěšené na do strany výklopných zadních dveřích. Vzhledem tak trochu připomíná Land Rover Defender. Představu o velikosti poskytuje čínský model Galaxy Zhanjian 700, označovaný také jako Battleship či Cruiser 700: včetně rezervy měří na délku 5085 milimetrů, na šířku 1999 milimetrů a má rozvor 2900 milimetrů. Kabina je pětimístná.
Právě čínský vůz, který se začal prodávat 10. října, napovídá, jakou techniku by mohl evropský KO11 nabídnout. Základní plug-in hybrid s přeplňovaným benzinovým čtyřválcem 1,5 litru a jedním elektromotorem má pohon předních kol a systémový výkon 350 kW. Verze se stejným spalovacím motorem a třemi elektromotory už pohání všechna kola a poskytuje 690 kW.
Na vrcholu čínské nabídky stojí dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec v kombinaci se třemi elektromotory. Soustava dosahuje výkonu 830 kW (1129 koní) a točivého momentu 1330 Nm. Přes značné rozměry tak vůz podle výrobce zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,95 sekundy. Zda se tato vrcholná motorizace objeví i v Evropě, zatím Geely nepotvrdilo.
Čínské provedení využívá akumulátor s kapacitou 47,14 kWh. Podle motorizace ujede čistě na elektřinu 270 až 305 kilometrů v čínském testovacím cyklu CLTC. Nejúspornější varianta s pohonem předních kol pak uvádí kombinovaný dojezd až 1770 km. Hodnoty pochopitelně nelze zaměňovat za evropské homologované údaje WLTP.
V terénu spoléhá čínský model na architekturu GTA (Geely Terrain Architecture), elektronicky řízené odpružení a u verzí s pohonem všech kol také uzávěrku zadního diferenciálu. Světlá výška činí 233 milimetrů, maximální brodivost 800 milimetrů. Zvláštností je nouzový režim, v němž má být automobil schopný plavat a omezeně se pohybovat po vodní hladině. Geely pro evropský KO11 konkrétní terénní výbavu dosud neupřesnilo.
Interiér čínské verze kombinuje velký centrální dotykový displej s digitálním přístrojovým štítem, další obrazovkou před spolujezdcem a fyzickými ovladači vybraných funkcí. K dispozici jsou také masážní sedadla nebo vestavěná chladnička. Které z těchto prvků si ponechá evropské provedení, zatím nevíme. Stejně tak Geely neoznámilo cenu ani přesný termín zahájení prodeje.
Zdroj: Geely, CnEVPost, Car News China