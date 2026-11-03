Koncern GM prodával data řidičů, teď zaplatí miliardy. Ne však řidičům
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Data o poloze a řidičském chování více než deseti milionů amerických řidičů se dostala k obchodníkům s daty a skrz ně k pojišťovnám, které následně zvyšovaly některým řidičům pojistné. Z vyplacených 220 milionů dolarů však řidiči neuvidí ani cent.
Moderní auta připojená k internetu a pomocí všemožných senzorů či kamer sbírající data jsou pro řadu subjektů velmi důležitým zdrojem informací. Co se ještě dá obhájit a kde leží hranice zneužití, není jednoduché přesně určit. V každém případě by to však měl být řidič a nikdo jiný, kdo rozhodne, jak se bude s daty nakládat. Jde totiž o data o jeho životě, o jeho soukromí.
Koncern General Motors ovšem nyní čelí obviněním, že data z palubní aplikace Smart Driver, která byla ve vozech GM připojených k internetu dostupná v letech 2016–2024, prodával třetím stranám. Tuto aplikaci řidičům doporučovalo jako cestu ke zlepšení bezpečnosti svého řízení, k čemuž aplikace samozřejmě musí sbírat data o jízdě, a to nejen související s její bezpečností.
Data se neměla dostat k žádné třetí straně. Tento slib však GM mělo porušit a prodat je – a to nejen data související s bezpečností jízdy, nýbrž i kde a kdy jízda začala a skončila – obchodníkům s daty jako LexisNexis nebo Verisk. Ti tato data dále prodali pojišťovnám, a protože data nebyla anonymizovaná, pojišťovny na základě těchto dat zvyšovaly některým řidičům pojistné.
Problematické bylo také chování některých dealerů. Ti totiž dostávali bonusy za přihlášení řidiče ke službě palubní diagnostiky a asistence OnStar, takže se stávalo, že dealer v rámci přípravy auta k předání odsouhlasil podmínky používání služby za zákazníka. Tento souhlas s používáním dat platil pro OnStar i Smart Driver zároveň a lidé tak nemuseli vůbec vědět, že jsou k něčemu takovému přihlášeni.
Celkem se pochybení na straně koncernu GM a jeho dealerů dotklo téměř 10,3 milionu Američanů. Ne všem z nich pojišťovny zvýšily pojistné, ale podle newyorské generální prokuratury se nejméně v jednom případě řidič od své pojišťovny konkrétně dozvěděl, že nárůst ceny má příčinu v datech o jeho řízení, které pojišťovna koupila od obchodníků s daty.
„Koncern General Motors prodával data o řízení a poloze svých zákazníků, aniž by získali svolení. V některých případech byla data použita k nastavení pojistného,“ uvedl Anthony G. Brown, marylandský generální prokurátor.
Spor s GM vedli generální prokurátoři celkem 35 amerických států a Washingtonu D.C. Skončil před několika dny tím, že GM souhlasilo se zaplacením 220 milionů dolarů, tedy 4,8 miliardy korun. Na jednoho dotčeného řidiče připadá 19 dolarů (415 korun), což je za narušení soukromí zoufale málo.
Tato suma však není podstatná, jelikož řidiči nedostanou ani cent. Veškeré peníze poputují dotčeným státům; Washington D.C. dostane 12,3 milionu dolarů (268 milionů korun), Connecticut 6 milionů dolarů (131 milionů korun), například. Pokud chtějí nějaké odškodné řidiči, musí se pustit do vlastních skupinových sporů s General Motors.
Koncern uvádí, že nakládání s uživatelskými daty zlepšil. Komunikuje nyní „jasně, jaké informace se používají, jak jsou chráněny a jaké možnosti zákazníci mají stran toho, co sdílejí“, stojí v prohlášení mluvčího. Kromě toho od letošního ledna platí pro GM zákaz prodávat data o lokaci či řidičském chování svých zákazníků kamkoliv dál, který vydala Federální komise pro obchod.
Podobné aplikace nabízejí i některé pojišťovny v Evropě či Česku. Slibují, že se řidiči, který jezdí bezpečně, sníží pojistné. Nejsou to však aplikace na úrovni automobilu, nýbrž ve smartphonu člověka a fungují na pozadí. Není u nich vysvětleno, jakým způsobem aplikace pozná, že její držitel zrovna neřídí, nýbrž se veze jako spolujezdec, nebo že prudce brzdil proto, aby odvrátil nehodu.
Aplikace na způsob OnStaru a Smart Driveru by v Evropě fungovat stejně, jako v USA, nemohly kvůli nařízením EU o ochraně osobních údajů, tedy GDPR. To samozřejmě neznamená, že k internetu připojená auta v Evropě nesbírají veškerá data, která můžou.
Zdroje: Reuters, AutoNext, CNET, Office of the New York Attorney General