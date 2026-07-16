Genesis Box Buggy je dvousetkoňový golfový vozík, který umí jezdit jako krab
Genesis Box Buggy sice na první pohled vypadá jako designová hračka inspirovaná plážovými buginami a golfovým vozítkem, pod kapotou se však skrývá plně funkční technická laboratoř koncernu Hyundai. Budeme tímhle jezdit ve městech budoucnosti?
Žádná hnací hřídel, žádná mechanická tyč řízení, dokonce ani klasická brzdová soustava s kapalinou. Tento prototyp ukazuje budoucnost městské mobility, kde se o pohon, zatáčení i brzdění stará výhradně elektronika integrovaná přímo v jednotlivých kolech.
Základním stavebním kamenem celého konceptu je systém e-Corner, který vyvinula sesterská společnost Hyundai Mobis. Na rozdíl od běžných elektromobilů, které mají motory na nápravách, integruje e-Corner veškeré klíčové komponenty přímo do náboje každého jednotlivého kola.
Každý ze čtyř rohů vozu tak představuje zcela nezávislou jednotku, která v sobě spojuje trakční elektromotor, elektronicky řízený tlumič, brzdy a systém natáčení. Celkový výkon čtyř nezávislých motorů přesahuje 150 kW. Detaily o přesné kapacitě baterie nebo dojezdu Genesis nezveřejnil.
Absence mechanických vazeb umožnila nasazení kompletního balíku technologií by-wire. Řízení a brzdy steer-by-wire fungují čistě na bázi digitálních signálů přenášených vodiči. Když řidič otočí volantem nebo sešlápne pedál, palubní počítač bleskově vyhodnotí situaci a pošle instrukce elektromotorům v jednotlivých kolech. Ty se pak mohou natáčet nezávisle na sobě až o 90 stupňů.
Tato volnost pohybu dává vozidlu manévrovací schopnosti, jaké běžná koncepce podvozku neumožňuje. V režimu Crab Mode se všechna kola natočí ve stejném úhlu, což buggy dovoluje jet šikmo jako krab.
Při režimu Lateral Move se kola otočí kolmo ke karoserii a vozík se dokáže posunout čistě bokem, což eliminuje potřebu klasického podélného parkování. Nejpůsobivější je ale režim Zero Turn, kdy se protilehlá kola natočí proti sobě a vozidlo se otočí o 360 stupňů na fleku kolem své osy, podobně jako pásový tank.
Minimalistická kompozitní karoserie odkazuje na laminátovou klasiku Brubaker Box ze 70. let. Podvozek je reálnou testovací platformou pro příští generace autonomních vozidel, jako jsou robotická doručovací vozítka a sdílená auta.
Plně funkční prototyp Box Buggy se poprvé ukázal letos v červnu během čtyřiadvacetihodinovky Le Mans u stanoviště závodního týmu Genesis Magma. Aktuálně jej automobilka poslala do Skotska na golfový turnaj Genesis Scottish Open. Pohyb v uzavřených areálech slouží vývojářům jako test prvního reálného provozu.
Zdroje: Autocar, Genesis