Genesis GV90 oficiálně: Ohromné SUV má dveře jako Rolls-Royce a vystačí si bez B-sloupku
Přémiová odnož skupiny Hyundai se zákazníkům už delší dobu snaží dokázat, že patří mezi ty nejluxusnější značky. Nyní představuje ultra-luxusní SUV, které na automobilovém trhu nemá obdoby. Čím vším je unikátní?
Obrovské SUV GV90, které automobilka Genesis čerstvě představila, stojí na platformě eMP vyvinuté výhradně pro vrcholné modely této značky. S délkou bezmála 5,3 metru se stane největším čistě elektrickým osobním automobilem oficiálně prodávaným na evropském trhu.
Jeho design navazuje na koncept Neolun představený v roce 2024, jehož vzhled byl inspirován tradiční korejskou keramikou měsíčních džbánů. Opulence mu rozhodně nechybí a s ničím jiným si jej na silnici nespletete. Oblou karoserii protínají světelné linie charakteristické pro značku Genesis.
Vpředu najdeme nové světlomety s dlouhým názvem Wing Face Micro Lens Array (MLA), které jsou úhledně integrovány do karoserie. Těsně pod nimi se nachází velká maska chladiče se vzorem G-matrix. Při pohledu zezadu zaujme absence jakéhokoli spoileru a velmi hladce zakomponované svítilny. Také zadní okno je podivně malé a má nezvykle hodně zaoblené rohy.
„Model GV90 je ztělesněním ‚Ultimate Majestic Presence‘, tedy přesvědčení značky Genesis, že skutečný luxus se neprojevuje přidáváním, ale omezováním, až zůstane pouze to podstatné,“ uvedl Luc Donckerwolke, prezident a kreativní ředitel skupiny Hyundai Motor Group.
Nejdůležitější je boční strana vozu, která je dostupná ve dvou provedeních. Základní varianta modelu GV90 nabízí klasické dveře, varianta Neolun však přichází s unikátním řešením Neolun Arch Gate. Jde o celosvětově vůbec první nezávisle na sobě otevíratelné a uzavíratelné boční dveře se skrytým B-sloupkem.
Do nynějška existovala tři technická řešení, jak protisměrné dveře řešit. Rolls-Royce Cullinan či Ferrari Purosangue umožňují zadní dveře otevřít nezávisle na těch předních, ale potřebují k tomu pevný B-sloupek. Mazda RX-8 či BMW i3 nepotřebují B-sloupek, ale jejich zadní dveře jsou poměrně malé a navíc je lze otevřít až po otevření dveří předních. Svým způsobem nejblíže novému GV90 tak byl Ford B-Max, který měl ale zadní boční dveře posuvné, nikoliv protisměrně otvírané.
Aby bylo možné operovat zadní dveře nezávisle na těch předních a k tomu zajistit absenci B-sloupku, instalovala u nich automobilka mechanismus, který nejprve posune zadní dveře mírně směrem ven a poté je plynule otočí do otevřené polohy. To zvyšuje pohodlí při nastupování a vystupování z vozu.
I přes absenci B-sloupku zůstává bezpečnost prioritou. Genesis proto vyvinul novou konstrukci, která namísto konvenčního sloupku využívá dvojitých nosníků z vysokopevnostní oceli. Ty zajišťují tuhost karoserie a pomáhají účinně rozptýlit síly při nárazu. Konstrukce podle automobilky dosahuje stejné tuhosti jako vozy s konvenčním řešením B-sloupku.
Kromě toho je model GV90 vybaven celkem 12 airbagy včetně prvního stropního airbagu na světě, který má zajistit bezpečnost při převrácení vozidla. Že by automobilka chtěla upozornit na incident Tigera Woodse, který ji dostal před pár lety do povědomí amerických zákazníků?
Luxusnější než v obýváku
Genesis GV90 může díky rozvoru 3245 mm nabídnout dostatek prostoru až pro sedm cestujících a vyznačuje se rovnou podlahou. Model GV90 Neolun lze konfigurovat se čtyřmi kapitánskými sedadly a u nich si lze připlatit za další novinku v rámci skupiny – motorizovaná otočná přední sedadla, která posouvají zážitek z interiéru na zcela novou úroveň.
V momentě, kdy automobil stojí zaparkovaný, stačí stisknout tlačítko na panelu dveří a přední sedadla se otočí o celých 180 stupňů. Cestující tak mohou sedět tváří v tvář v uspořádání připomínajícím obývací pokoj, což je ideální pro společenská setkání nebo jednání a lze tím využít čas při nabíjení ohromné 123,5kWh baterie.
Kromě toho lze využít také motorizovaný centrální displej OLED, který se při jízdě částečně schovává v útrobách palubní desky. Po zaparkování se však umí zvednout o 9 cm, čímž vytvoří jakési malé domácí kino s 24,6" obrazovkou. Infotainment zde pracuje na novém operačním systému Pleos Connect.
Místo konvenčního přístrojového štítu nabízí GV90 25" head-up displej a nešetří ani na další luxusní výbavě. Sedadla mají 15 samostatných vzduchových komor a funkci pulzní vibrace pro masáž. O zvuk se stará audiosystém Bang & Olufsen Premier 3D s 25 reproduktory, který spolupracuje s ambientním osvětlením .
Všechny GV90 používají akustické sklo o tloušťce přesahující 5 milimetrů na všech oknech. Hluk a vibrace přenášené karoserií vozidla byly rovněž sníženy vstřikováním vysoce expanzních zvukově izolačních výplní do dutin v hlavním konstrukčním rámu. Izolace interiéru je dále vylepšena rozsáhlým použitím vyztužených materiálů pohlcujících hluk a úpravami těsnicích konstrukcí kapoty a zadních dveří.
Absolutní vrchol představuje varianta GV90 Neolun Executive Suite, jejíž podlaha je vyhotovena z pravého dřeva. Ve druhé řadě je dokonce zabudováno podlahové vytápění, pohyblivá konzole s chladničkou a střešní okno Smart Vision Roof, které umožňuje nastavit průhlednost v šesti segmentech.
Tohle všechno zní víc jako novodobý maybach než luxusní hyundai. A navíc to stále není vše. Stejně jako Rolls-Royce Cullinan nabídne také vrcholná varianta GV90 přepážku pro oddělení prostoru pro cestující od zavazadelníku, což má pozitivní vliv na akustický komfort uvnitř. V případě potřeby lze díky roletám bočních oken zajistit úplné soukromí před pohledy zvenčí.
Velká baterie, průměrný dojezd
Pod veškerou opulentností, technologiemi a výbavou se skrývá již zmíněná 123,5kWh baterie. Genesis odhaduje dojezd přibližně 500 kilometrů na jedno nabití, což sice nestačí na modely BMW Neue Klasse, ovšem zcela nevyužitelným to model GV90 také nečiní. Tím spíš, když „při použití 350kW nabíječky“ trvá dobití z 10 na 80 % trvá pouze 22 minut; není však zatím známo, jaký je skutečný nejvyšší nabíjecí výkon.
Pohon zajišťují dva elektromotory, které dohromady produkují systémový výkon 490 kW (657 k) a točivý moment 800 Nm. Model GV90 je také prvním vozidlem skupiny Hyundai Motor Group se dvěma „elektronickými samosvornými diferenciály“, po jednom na každé nápravě. Automobilka však zatím nevysvětlila, jestli jde o elektronicky řízený samosvorný diferenciál, nebo o elektronickou simulaci samosvorného diferenciálu pomocí brzd. Pohodlí na ohromných kolech v rozměru 22 až 24 palců zajišťuje vícekomorové vzduchové odpružení a elektronicky řízené tlumiče.
Podle Genesisu má vůz díky řízení zadních kol poloměr otáčení srovnatelný s vozem střední třídy. Zadní kola se mohou natočit až o pět stupňů. Hmotnost automobilka neuvádí, daleko méně luxusní Hyundai Ioniq 9 Calligraphy s menší baterií však váží přes 2,7 tuny. O brzdění se kromě elektromotoru starají vpředu čtyřpístkové brzdové třmeny.
GV90 nabídne také systém automatického parkování a vyjíždění stiskem jediného tlačítka pod názvem Remote Smart Parking Assist 3 (RSPA 3) nebo systém Memory Reversing Assist (MRA), který si po určitou vzdálenost zapamatuje trasu vozu, aby mohl následně z prekérní situace automaticky vycouvat.
Značka rovněž představila model GV90 Neolun First Edition, exkluzivní limitovanou edici určenou pro nejvýznamnější zákazníky značky. Představuje vrchol modelové řady Executive Suite ve čtyřmístné konfiguraci, s dvoubarevným lakováním exteriéru a 24" kovanými disky kol v barvě karoserie. Ceny ani technické detaily zatím oznámeny nebyly.
Zdroje: Genesis, Motor1