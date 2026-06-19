Genesis poodhaluje koncept svého supersportu. Interiér víc připomíná Pagani než Hyundai
Korejská prémiová značka představila evoluci konceptu dravého kupé, které kromě útoků na vytrvalostní závody láká na revoluci uvnitř kabiny. Ta se vzdala digitální strohosti ve prospěch precizního mechanického umění, jež doplňuje plánovaný vidlicový osmiválec pod kapotou.
Nádherné dvoudveřové kupé luxusní odnože korejského Hyundaie jsme měli možnost obdivovat již koncem minulého roku. Pro letošek se však koncept dočkal drobných úprav, a především zcela nového interiéru, který vyměnil digitální strohost za krásný analogový majstrštyk.
Automobilka Genesis je často označována za „Bentley pro chudé“ a nový interiér jednoduchou linkou horizontálně protínající palubní desku opravdu trochu připomíná vnitřek modelu Continental GT. Genesis ale působí ještě o něco exotičtěji, což je patrné zejména při porovnání s interiérem konceptu X Gran Convertible.
Zatímco ten odpovídal logice sportovních modelů automobilky Honda a oblékl již existující přístroje z levnějších modelů do pohlednějšího hávu a lepších materiálů, zde se Genesis zaměřil na jednoduchost a eleganci, která připomíná spíše malé exkluzivní automobilky jako Pagani nebo De Tomaso.
Pasažéry odděluje opravdu výrazný středový tunel pošitý diamantovým vzorem, nad kterým najdeme tři krásně zpracované kulaté přístroje. Vlevo se nachází analogový rychloměr, který slibuje maximální rychlost nepříliš vzdálenou od 350 km/h. Vedle něj jsou další dva kulaté přístroje, u nich to ale vypadá na integraci displejů uprostřed.
Ostatně ani otáčkoměr před řidičem není zcela analogový. Vkusně a velmi minimalisticky totiž integruje digitální ukazatel rychlosti a ve spodní části má kromě kulatého ukazatele teploty osmiválce a stavu paliva také malý kulatý displej, takže přístrojový štít jako celek připomíná kvalitní hodinky a také přístrojový štít Lexusu IS200 z přelomu milénia.
Kulatý displej indikuje zařazený rychlostní stupeň, což možná některé překvapí vzhledem k voliči převodovky s otevřenou kulisou. Zatím ale Genesis nenaznačil nic na způsob převodovky Engage Shift System (ESS) z hypersportu Koenigsegg CC850, která umožňuje automatickou převodovku ovládat stejně jako manuální, včetně potřeby spojkového pedálu.
Před voličem našel své místo centrální displej, který je oproti tradičním obrazovkám příjemně malý, a i když jeho integrace není z nejlepších, alespoň se inženýři snažili přidat fyzické otočné ovladače. Kdybychom znovu měli přirovnat toto řešení k nějaké prémiové automobilce, nemůžeme si odpustit vzpomínku na Land Rover, jehož řešení klimatizace vypadalo před pár lety prakticky totožně.
Třešničku na dortu nasazuje interiéru nově tvarovaný volant s obrovskými hliníkovými pádly řazení. Jeho ovladače integrují oválné designové prvky, avšak jeho tvar je naštěstí kulatý, i když se zploštělým věncem vespod. Oproti konceptu X Gran Convertible ale nový design mnohem více evokuje supersport.
Tím Genesis Magma GT také chce být. Má dostat motor V8 přeplňovaný dvojitým turbodmychadlem, který by měl stačit na výkon kolem osmi set koní. Má odkazovat na závodní verzi GT3 a podle automobilky je připraven konkurovat nejlepším vozům této kategorie.
José Muñoz, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai Motor Company, uvedl: „Značka Genesis roste rychleji než jakákoli jiná luxusní automobilová značka a jsme nadšeni, že se můžeme zúčastnit nejnáročnějšího vytrvalostního závodu na světě, kde budeme moci prověřit naše výkony pod tlakem.“
Slibnou budoucnost motorsportu značky Genesis neslibuje jen právě odhalený Magma GT3 Concept, nýbrž také debut týmu Genesis Magma Racing ve francouzském Le Mans. Na náročné čtyřiadvacetihodinovce se totiž s vozem Genesis GMR-001 Hypercar stali vůbec prvním korejským vozem, který závod úspěšně dokončil.
Navíc to nebyl žádný debut jen tak na oko. Obě posádky startovaly do závodu v první desítce (ze šestého a devátého místa) a v průběhu závodu se dokonce dlouho pohybovaly mezi těmi nejlepšími.
Bohužel se vůz s číslem 19 potýkal kolem čtvrté ráno s elektronickými potížemi, i přesto však závod dokončil na celkově výborném 13. místě. Vůz s číslem 17 po šestnácti hodinách závodu odstoupil z důvodu závady na podvozku.
„Pro nás to rozhodně byla jízda na horské dráze, ale to se dá očekávat při prvním startu na 24 hodin Le Mans – jako nový tým s novým vozem. [...] Nikdo to nevzdal. Právě jsme se zapsali do historie. Jsme vůbec první korejská značka, která se zúčastnila 24 hodin Le Mans,“ řekl po závodě Mathieu Jaminet a dodal, že jde o začátek mnoha dalších účastí značky Genesis.
Koncept Genesis Magma GT3 naznačuje možný budoucí směr týmu Genesis Magma Racing. Mohl by s ním expandovat nad rámec programu Hypercar v rámci Mistrovství světa FIA ve vytrvalostních závodech (WEC). Nejspíše právě proto debutoval právě zde, v Le Mans.
Vyvíjen je ve spolupráci s Hyundai Motorsport a stále se nachází ve fázi vývoje. Změnit se klidně může jeho architektura, použité komponenty i směr vývoje. Pokud z něj však vznikne tak nádherný homologační supersport, jaký naznačuje koncept silniční verze Magma GT, přejeme inženýrům také obchodní úspěch.
Zdroj: Genesis, 24h-LeMans.com