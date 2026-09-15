Genesis ukázal supersport i pouštní speciál, obě mají V8 a brutální výkony
Prémiová odnož Hyundai, značka Genesis, ukázala dva plně funkční koncepty se spalovacími osmiválci, se kterými chce dobýt svět vytrvalostních závodů. Jde o dvoumístný okruhový speciál a pouštní bestii s brutálními 820 kW pod kapotou.
Ještě nedávno platila automobilka Genesis primárně za tvůrce tichých sedanů. Založení vysokovýkonné divize Magma v březnu 2024 ale všechno změnilo. Inženýři dostali volnou ruku a výsledkem je dvojice plně jezdících prototypů pro okruhy i těžký terén.
Prvním z nich je Genesis Magma GT Concept, který funguje jako pomyslná vlajková loď nové sportovní divize. Slouží nejen jako silniční předobraz chystaného sériového supersportu, ale zároveň také jako technický základ pro ostrý závodní speciál. Je to svébytné auto s uprostřed uloženým, dvakrát přeplňovaným motorem V8, který na zadní kola posílá poctivých 588 kW (800 koní).
Konstruktéři se soustředili na co nejnižší těžiště a precizní rozložení hmotnosti, což z vozu dělá dokonalý základ pro ostrou okruhovou specifikaci třídy GT3. Že nejde o pouhou designovou studii, potvrdila automobilka už v červnu, kdy vůz s kompletním interiérem předvedla během slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans (společně se samostatnou studií okruhové specifikace Magma GT3). Nyní v září pak plně funkční prototyp předvedl svoje schopnosti i libozvučný osmiválec při exhibičních jízdách na italských závodech do vrchu.
Uvnitř nového GT nenajdete obří displeje, které již léta dominují palubním deskám. Tady se hraje na ryzí mechaniku. Architektura takzvaného twin-cockpitu sází na fyzické ovladače a analogové budíky inspirované klasickými závodními stopkami. Je to krásná pocta staré škole a zřetelný vzkaz evropské smetánce v podobě značek Porsche, Ferrari nebo Aston Martin, že s Korejci musí začít vážně počítat.
Pouštní monstrum na Dakar?
Genesis X Skorpio je potom divokým a vysokým protějškem. Automobilka si pro jeho premiéru vybrala pouštní duny Spojených arabských emirátů, a to ze zcela pragmatického důvodu. Skorpio odkrývá záměr značky naskočit do světa dálkových maratonů po vzoru legendární Rallye Dakar.
Základem je trubkový rám s integrovanou ochrannou klecí, na kterém jsou usazeny panely z mixu kevlaru, uhlíkových vláken a sklolaminátu. Jejich ostře řezaný design připomíná článkovaný exoskelet štíra, přičemž tvarování není jen samoúčelné – panely jsou navrženy tak, aby je mechanici v polních podmínkách bivaku mohli při poškození bleskově vyměnit.
O pohon se stará benzinový, rovněž dvakrát přeplňovaný a uprostřed uložený osmiválec naladěný na výkon 820 kW (1115 koní). Točivý moment dosahuje 1152 Nm. Tuto porci síly přenášejí na zem všechna čtyři kola obutá do 40palcových terénních pneumatik na osmnáctipalcových discích. Brzdit pomáhají okruhové brzdy Brembo a odpružení s extrémními zdvihy zaručuje schopnosti na poušti.
Navzdory závodnímu kokpitu a rozměrné technice pro vytrvalostní nasazení se ani v kabině Skorpia nezapomnělo na komfort. Nechybí důkladné odhlučnění a výkonná klimatizace, což je v rozpálené poušti nutné. Minimalistický volant nese ve svém středu zapuštěný přístrojový štít a hlavní obrazovka na palubní desce je posuvná. Pokud pilot letí pískem sám, displej se vycentruje přímo na něj. Jakmile mu ale dělá společnost navigátor, obrazovka přesune své rozhraní na jeho stranu.
Genesis potřebuje budovat image dravé prémiové značky a sportovní modely (zejména pod novou divizí Magma) slouží jako výkladní skříň technologií. Mnohé ostřejší modely dorazí do Evropy zcela jistě, supersport zůstává zatím prestižní vizitkou a jeho sériová podoba bude záviset i na tom, jak úspěšně se značce podaří v Evropě usadit.