Gigantické porsche nebude jen elektrické. S osmiválcem přijde dřív
Velké, snad až sedmimístné porsche mělo být původně elektrické. Podle nejnovějších zpráv však dostane i osmiválec, a to dokonce dřív než bateriovou verzi.
Jakkoliv je Porsche Cayenne úspěšné, je konkurencí pro Range Rover Sport, BMW X5 či Mercedes-Benz GLE, nikoliv pro skutečně největší luxusní SUV. V létě roku 2022 se tak prvně objevily zmínky o tom, že automobilka vyvine SUV ještě větší než cayenne, a to z nejspolehlivějšího zdroje – přímo od tehdejšího generálního ředitele Olivera Blumeho, který model sliboval na druhou polovinu tohoto desetiletí.
Hlavně ale uváděl, že bude plně elektrický. Právě to se nyní mění – podle britského magazínu Autocar, který se odvolává na zdroje z automobilky, bude mít také šesti- a osmiválcové motory. Pojí se to ovšem i s dalším odkladem příchodu na trh; vůz měl původně být v prodeji už letos, pak přišel odklad na rok 2027 a nyní se počítá s rokem 2028.
Odklad související s tak velkou technickou změnou je pochopitelný, není to však tak, že by Porsche vyvíjelo kompletně novou platformu. Má využít techniku PPC (Premium Platform Combustion), na níž již jezdí Audi A5, A6 a Q5. Bude však zásadně zvětšená; chystané „gigaporsche“, prozatím nazývané K1, bude mít víc než s těmito modely společného s připravovaným sedmimístným Audi Q9.
Q9 – pokud skutečně přijde, protože na rozdíl od K1 ho automobilka oficiálně zatím nepotvrdila – bude pro Audi tvořit vrchol nabídky a gros jeho odbytu má být Čína, blízký východ a Spojené státy. Velké porsche bude pro značku vrcholem řady SUV – třebaže ho jistě nazve sportovním vozem, protože přeci nic jiného než sportovní vozy nevyrábí – a hlavní odbytiště budou pravděpodobně stejná. Oba vozy budou konkurovat BMW X7 či Mercedesu-Benz GLS.
Elektromobil má zpoždění
Chystané „gigaporsche“ mělo původně stát na platformě SSP (Scalable Systems Platform) a být ryze elektrické. Až později – v létě 2025 – se objevily zprávy o tom, že bude moci mít i spalovací motor, ovšem pouze coby generátor elektřiny.
V každém případě ale platí, že vývoj této platformy provází zdržení a aktuálně se mají první auta na ní stojící objevit na trhu někdy na konci tohoto desetiletí. Platforma má nahradit dnešní MEB a také PPE, na níž stojí např. Audi A6 e-tron.
Posun K1 z platformy SSP na PPC má důvod v rostoucích finančních tlacích a zásadní změnou přístupu Porsche k elektromobilům; automobilka loni zpomalila nástup elektromobility ve své nabídce. Sdílení techniky s jiným koncernovým modelem umožní automobilce snížit náklady na vývoj.
Elektrická verze K1 – byť se hotový model takto jmenovat určitě nebude – je stále v plánu, možná ale přijde později. Stejně jako spalovací a plug-in hybridní verze se má vyrábět v továrně koncernu VW v Bratislavě, kde dnes vzniká elektrické cayenne. Nedávno tam také skončila výroba modelu Touareg.
Zdroj: Autocar | foto: Porsche | video: Auto.cz