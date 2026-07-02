Gigantický Zeekr 9X je v Česku a řídili jsme ho. Za šílenou výbavu i výkony nechce moc
Od čínských značek jsme se zatím dočkali spíše umírněnějších modelů, které hrají na cenu, a ne na efekt. Úplně jinak na to jde Zeekr 9X, který se rozhodl jít přímo proti té nejdražší německé prémii. A jde na to jak nevídanou výbavou, tak i technikou a příznivou cenou. První kus jsme už projeli po českých silnicích.
Čínským značkám pořádně stouplo sebevědomí, a tak zatímco ještě v minulé dekádě pojem čínská prémie téměř neexistoval, dnes se ho snaží použít snad polovina tamních nových automobilek. Úspěšně se to daří Zeekru, který patří pod soukromou automobilku Geely a založen byl teprve v roce 2021. Ten má dnes osm modelů a úspěšně je prodává nejen doma v Číně, ale také na exportních trzích.
V Evropě je už od roku 2023 a loni mu prodeje narostly o 137 % na 5291 kusů. V Evropě si přitom musel dosud vystačit jen se třemi modely, které toto léto doplní také kombík 7GT. V Česku vozy Zeekr prodává kladenská firma Evoo, která má také jako jediná autorizovaný servis pro tyto vozy. A na rozdíl od oficiálních zastoupení ve zbytku Evropy může nabídnout také jednu specialitku.
Jedním z nejnovějších trendů mezi čínskými vozy jsou obrovská hybridní luxusní SUV, která jdou po krku třeba Range Roveru. Obvykle mají přes 5,2 metru na délku, brutální výkony, obrovské baterie a také nesmírně bohatou výbavu. Pustilo se do nich už plno čínských automobilek a loni svůj příspěvek uvedl také Zeekr. Jmenuje se 9X, a právě ten se objevil v nabídce Evoo. První přihlášený kus mi firma půjčila k vyzkoušení.
Už z fotek je jasné, že tohle je masivní kousek, až naživo ale vynikne, jak moc. S délkou 5239 mm mu schází jen pár mm do prodloužené verze současného Range Roveru, proti tomu je ještě o 50 mm vyšší. Já měl k dispozici černý kousek s černou maskou, v autosalonu Evoo ale stál také vůz se světlým lakováním. A na tom je pořádně vidět gigantická chromovaná maska, přerůstající i tu na Cullinanu.
Jde mimochodem o dílo švédského designéra Jona Rådbrinka a i přes onu masku a chrom není model 9X nijak vizuálně přeplácaný. Naopak je vlastně překvapivě decentní, jak se k vyšším patrům prémie hodí. Možná vás překvapí, že má auto naprosto běžné kliky, což je ale dáno novým čínským nařízením, které kvůli bezpečnosti zakázalo ty zcela zásuvné. I na černém voze se kolem oken vine chromovaná linka, přecházející v celý sloupek D. A vzadu jsou světla propojena hned dvěma svítícími linkami, takže světelný podpis je nezaměnitelný.
Kliky možná vypadají normálně, ale stačí je zmáčknout a dveře se otevřou samy. Tuto funkci mají všechny, a zatímco na menším modelu 7X to nefungovalo ideálně, tady fungují podstatně lépe. Po usednutí se dají tlačítkem zase zavřít a zepředu můžete z displeje rychle ovládat všechny dveře. Anebo také z klíčku.
Interiér je podobný jako v modelu 7X, ale úroveň zpracování je ještě o úroveň lepší. Že se tady hraje vyšší liga, dokládá už fakt, že reproduktory nesou logo firmy Naim. Výrobce high-end audia dosud svou techniku dodával jen Bentley a do elektrických hypersportů Pininfarina, jeho systém se 32 reproduktory a výkonem 3868 W ale najdete i v modelu Zeekr 9X. Čtyři sedadla prvních dvou řad mají stereo reproduktory umístěné i v opěrkách hlavy, což nejen vylepšuje zvuk celkově, ale především si tu může každý poslouchat to svoje, nebo si vyřídit telefonáty bez otravování zbytku posádky. Že jde o něco více, dokazuje i fakt, že audio Naim je tu za příplatek 349.000 Kč.
Šestkrát luxus
Právě bohatá výbava je něco, na čem dnes čínská prémie staví, protože nemá historii ani silné jméno. Číňany ale dnes stejně více zaujme právě nejmodernější technika a maximální komfort. Model 9X je šestimístné auto v uspořádání 2+2+2. Ve druhé řadě jsou dvě veliká kapitánská křesla, která lze elektricky posouvat, nebo sklopit do tzv. zero gravity polohy, kdy se v nich dá i vyspat.
Naprosto skvělá je funkce masáží, která je na všech čtyřech sedadlech prvních dvou řad. Sedadla jsou vybavena skrytými mechanickými masážními hlavicemi, které se pohybují ve třech osách. Masážní systém není omezen pouze na spodní část zad. Pokrývá kompletně celá záda od krční páteře a ramen až po bedra, ale také sedák, což je dost neobvyklé. Tlačítko na ovládání má každý na dveřích a kromě toho si zde může také vybírat mezi režimy. Pocit z jízdy vylepšuje také systém vstřikující vůně přímo do klimatizace, na výběr je zde mezi třemi sloty, které lze měnit náplněmi přímo od automobilky.
Jedním z největších party triků modelu 9X je ale kancelářské uspořádání. V zaparkovaném autě se po stisknutí tlačítka na displeji sedadla první řady nasunou až na palubní desku a druhá řada se otočí proti směru jízdy. Ze zadní části kabiny je tak najednou čtyřmístná jednací místnost. Případně se to dá udělat jen se sedadlem na pravé straně kabiny a takto už se dá vůz použít i při jízdě.
Skvělá je vestavěná lednice v zadní části středového tunelu. Je velká, takže se sem dá nacpat i více PET lahví, a můžete si zde chladit nápoje až někam k -15 °C, ale také je ohřívat až k +50 °C. Takže ideální funkce třeba na udržení teplého jídla. Pro cestující vzadu je tu 17" 3K OLED obrazovka, která je upevněná na stropní kolejnici a můžete si ji posouvat v rozmezí 880 mm. Na to je tu mimochodem odnímatelný displej na středovém tunelu, v podstatě mobilní telefon bez SIM karty. Přes ten se dá ovládat většina funkcí včetně sedadel. Obrazovka na stropě je dotyková.
Testovaný kousek v čínské specifikaci měl ještě software plný čínských aplikací a, jak je vidět, soudruzi už se plně oddali AI. Takže aplikace s videi pro děti je plná AI generovaných videí s roztomilými zvířátky, která si můžete pouštět i na třech velkých displejích zároveň, jak můžete vidět v přiloženém videu. A když se vyfotíte na vestavěnou kameru, která je i pro pasažéry vzadu, tak vás vestavěná AI rovnou upraví do podoby dle zvoleného tématu. Nebo si tu můžete zazpívat karaoke a auto vám pro usnadnění promítne text přímo do head-up displeje a ještě váš hlas prožene přes autotune a pustí ho zpět přes reproduktory – a nebo klidně i ven z vozu, pokud jste na to dost odvážní.
Velkou show udělají i světla, která mají funkci Matrix s takovou jemností, že dokáží fungovat i jako projektor. Vidět je to už při každém zamčení a odemčení, ale z displeje si také můžete pustit několik připravených videí i s hudbou. Jde samozřejmě o monochromatické promítání a videa z YouTube si tu nepustíte, i tak je to impresivní. Při promítání, na což jsou tu módy zeď nebo cesta, také zadní světla vozu svítí do rytmu hudby. Při pouštění chodců jim zase můžete jedním tlačítkem na cestu promítnout animované symboly, že mohou jít. Nebo můžete přímo psát vlastní text, a to jak ručně, tak v nějakém z vestavěných fontů.
Mimochodem nedávno jsem tu psal o novém fenoménu na čínských cestách, tyrkysových světlech. A tady model 9X je asi prvním vozem, na kterém si je můžete vyzkoušet i u nás. Po přepnutí do autonomního režimu, kdy se auto samo drží v pruhu na dálnici, se totiž rozsvítí tyrkysově zadní světla, blinkry v zrcátkách i část předních světel. Dělá to také při autonomním parkování. A to velmi silně, což zejména v noci opravdu přitahuje pozornost. Jen to u nás není legální, a pokud by vás viděli policisté, dostanete pokutu. V menu je samozřejmě možnost tyrkysová světla v autonomním režimu trvale vypnout.
Brutální střed nabídky
Tato obrovská čínská SUV jsou obvykle hybridy a platí to i pro model 9X, který je prvním zeekrem se spalovacím motorem. Má PHEV systém, tedy dobíjecí sériovo-paralelní hybrid, kde se spalovací motor umí přímo připojit ke kolům přes hybridní převodovku DHT. Spalovací motor je zde přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který má výkon 205 kW. Verzí je několik a já dostal model Ultra, který přidává dva elektromotory a kombinovaný výkon systému je pak 660 kW. Už to je na podobné auto brutální, ale model 9X může mít i tři elektromotory a výkon 1030 kW.
Nadprůměrná je i NMC baterie od CATL, která má zde kapacitu 70 kWh. To je už slušné i na elektromobil, ostatně taková Škoda Enyaq má 77 kWh, na hybrid jde o extrém. Základní model 9X má pořád velmi nadprůměrných 55 kWh. Auto má navíc 900V architekturu a ultrarychlé DC nabíjení výkonem přes 400 kW, takže do 80 % se dostane za asi 15 minut. Samozřejmě je tu funkce V2L, ale unikátní je funkce V2V. S modelem 9X a vhodným kabelem totiž můžete dobíjet jiné auto, a to stejnosměrným proudem výkonem až 60 kW.
Jen na baterii by mělo auto ujet 302 kilometrů v cyklu WLTC. Jako elektromobil je tedy velmi dobře použitelné a vlastně byste ani nemuseli zapínat spalovací motor. Už bez toho je dynamika brutální, přední elektromotor má 290 kW a zadní 370 kW. Auto kupředu vystřelí s masivní silou a v hybridním režimu je po pár sekundách cítit další kopanec, kdy se přidá i spalovací motor. Celá tahle obrovská masa se na stovku dostane za 3,9 sekundy a rozjede se až na 240 km/h.
Připojování motoru jinak cítit není. Hybridní převodovka je naprosto plynulá a i v hybridním režimu se projev vozu neliší od elektromobilu. Platí to i o zvuku, protože dvoulitr pod kapotou prostě není slyšet. Já jezdil se zeekrem převážně v hybridním režimu, protože jsem neměl k dispozici adaptér na evropský nabíjecí konektor. Vydal jsem se takto z Prahy do Ostravy, a protože jsem chtěl vyzkoušet spotřebu v hybridním režimu, přepnul jsem do módu udržování stavu baterie.
Auto se pak chová jako full-hybrid, který využívá baterii v omezeném rozsahu, místo aby ji vybil do nuly. Já takto dojel do Ostravy s průměrnou spotřebou 8,2 l/100 km a −0,2 kWh/100 km. Když jsem pak zkoušel dálnici v čistě elektrickém režimu při cestě zpět, držel jsem se na průměru kolem 27 kWh/100 km, což je na takto velké a těžké auto vlastně taky dobré.
Auto stojí na platformě SEA-S a využívá gigacasting (velkoformátové tlakové odlévání) pro přední i zadní část skeletu podvozku. Využívá uzavřené dvoukomorové vzduchové odpružení, které dokáže měnit světlou výšku vozu v rozsahu až 110 mm, přičemž maximální světlá výška činí 288 mm. Kromě toho jsou tu elektromagnetické tlumiče CCD s duálními ventily, 48V aktivní stabilizátor a podvozek také využívá vstupy z čidel a kamer na karoserii.
Výsledkem je opravdu velmi komfortní jízda a kompletní stabilita karoserie. Když se s plnou silou rozjede, předek se zvedne jen decentně, stejně tak se karoserie nezaboří dopředu při prudkém brzdění. Náklony do strany jsou naprosto minimální a i velké kanály a podobné výmoly přelétne bez povšimnutí. Komfortu rollsu nebo bentley tedy ještě úplně nedosahuje, ale není od něj daleko a to samé platí o odhlučnění. Že není laděný na nějaké sportování, je asi jasné už od pohledu, ale přesto mě překvapilo, jaké rychlosti v zatáčkách tento gigant zvládá. Pomáhá tomu ostatně sofistikovaný podvozek ignorující nerovnosti a minimální náklony. Řízení ale je opět přeposilované a synteticky jalové.
Zajímavé je, že auto nemá natáčení zadní nápravy. Po první jízdě a parkování jsem byl přitom přesvědčený, že tam takový systém je. Přední kola mají dobrý rejd a poloměr otáčení je totiž slušných asi 11 metrů. Manévrování pomáhají 360° kamery kolem vozu a nezvyklé je, že boční kamery se při zapnutých blinkrech promítají do 50“ head-up displeje před řidičem.
V Číně by vás auto dokázalo samo dovézt klidně přes celé město bez toho, že byste se museli dotknout volantu. Na to má onu bouli s lidarem nad čelním sklem, dva čipy NVIDIA Drive Thor-U a spoustu čidel, radarů a kamer. Unikátní je, že lidar tu není jeden, jak je běžné, ale hned pět. Ten nad čelním oknem je dálkový, všechny čtyři směry pak pokrývají i lidary precizní, takže auto má přehled kolem celé karoserie. Jenže v Česku je to zatím jedno, a ne jen kvůli legislativě. Čínská verze totiž zatím nemá místní mapové podklady, neví tedy, kde je, a není tak schopná sama řídit. Funguje ale klasické držení v jízdním pruhu i s automatickou změnou směru. Češi také ocení, že auto může mít tažné zařízení s maximální hmotností brzděného přívěsu až 2 tuny.
Zeekr 9X je takovou ukázkou moderní prémie. Můžete namítat, že nemá jméno a historii a že to je přece to, co prémii prodává. Částečně máte asi pravdu, ale přístup Zeekru mi také dává smysl. Prostě člověku dává až nesmyslné množství techniky a výbavy, jakou u konkurence nenajdete. Něco je opravdu užitečné, něco jen hraje na efekt, ale podle reakcí lidí, kterým jsem auto ukazoval, to funguje. Svezení v zeekru může mít nakonec lepší efekt než ve velkém SUV zavedené evropské konkurence.
Vše se navíc pojí s příznivou cenou. Samozřejmě příznivou v tomto segmentu velikých prémiových SUV, protože nějakou láci nečekejte ani tady. Základní cena modelu Zeekr 9X s 55kWh baterií je u Evoo stanovena na 2.990.000 Kč s DPH, se 70kWh baterií je za 3.249.000 Kč. Servis Evoo také zajišťuje a má na to zatím tři pobočky, záruka je na dva roky.
Pro srovnání, Range Rover dnes v kratší verzi startuje na 3.774.508 Kč, prodloužený je minimálně za 4.216.269 Kč. A to se bavíme o dieselu s 221 kW, respektive 258 kW u prodloužené verze. I takové BMW X7 s 280kW benzinovým šestiválcem je za 2.782.000 Kč. A když z účtu vytáhnete 3.749.000 Kč, Evoo vám doveze model 9X s výkonem 1030 kW a zrychlením na stovku za 3,1 sekundy. Takže už na semaforech natrhnete zadek většině emkových bavoráků, nezávisle na jejich velikosti.
Zdroj: autorský text, zdroj foto: autor, Evoo, Zeekr, zdroj videa: David Dokoupil