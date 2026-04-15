Golf to ještě není, ale změn je mnoho. Volkswagen představuje model ID.3 Neo
Volkswagen výrazně omladil svůj kompaktní elektromobil. Změny se dotkly zejména interiéru a pohonného ústrojí a přibližují model ID.3 na dohled nadcházejících klíčových modelů ID.Polo a ID.Cross.
Volkswagen již podruhé omlazuje svůj kompaktní čistě elektrický model ID.3. Dnešní modernizace je však tak důležitá, že si podle automobilky zaslouží nové označení ID.3 Neo. Změny se dotkly téměř každé klíčové oblasti od designu přes podvozek až po technologie pohonu i nový infotainment.
Exteriér nového modelu nyní odráží designovou filosofii značky „True Volkswagen“. Vyznačuje se světelným pruhem, který propojuje přední světlomety a dodává novému ID.3 Neo charakteristický úsměv.
Při prvním faceliftu modelu ID.3 zmizela černá část kapoty, model ID.3 Neo se kontrastního lakování zbavuje zcela. Lakovaná střecha, zadní spoiler i víko zavazadelníku podle tiskové zprávy dodávají modelu dynamičtější vzhled a ID.3 Neo je zdánlivě delší. Zejména zezadu vypadá konvenčněji než předchůdce.
Revoluce uvnitř
Jakkoli změny v exteriéru jsou spíše drobné, model ID.3 Neo se dočkal zcela nového interiéru. Poznáme to hned podle volantu, který automobilka představila v interiéru nového modelu ID.Polo a který příjemně padne do ruky. Nabízí intuitivně rozložená fyzická tlačítka, která se pocitově svou kvalitou vyrovnají těm nejlepším Volkswagenům ze zlaté éry.
Důraz na kvalitu slibuje automobilka také u použitých materiálů, které by měly být příjemné na omak. Pokud jsou stejné jako v modelu ID.Polo či ID.Cross, můžeme s automobilkou s klidem souhlasit. Na dveřích řidiče se vrátily čtyři ovladače elektrických oken, pod centrálním displejem najdeme řadu fyzických tlačítek a uprostřed také multifunkční otočný ovladač hlasitosti.
Zcela nové jsou také displeje. Digitální přístrojový štít o úhlopříčce 10,25" nabídne také retro zobrazení budíků a velký centrální displej o úhlopříčce 12,9" disponuje dobrým rozlišením a jednoduchým ovládáním.
Nový infotainment Innovision je založen na operačním systému Android a nabízí také obchod „In-Car Shop“. V něm si mohou uživatelé pro svůj konkrétní vůz digitálně a flexibilně aktivovat nové funkce a služby nebo je rozšiřovat. Je také možné stahovat oblíbené aplikace, streamovat videa či hrát hry.
Vyšší efektivita
Nový model dostal nově vyvinuté elektromotory, které nabízejí vyšší točivý moment při nižší spotřebě energie v porovnání s předchozími modely. Výsledkem je maximální dojezd až 630 km (WLTP) v závislosti na zvolené specifikaci.
Od zítřka (16. dubna 2026) budou spuštěny předobjednávky nového modelu ve třech výbavových stupních v kombinaci se třemi stupni výkonu a třemi velikostmi baterie. ID.3 Neo stále stojí na platformě MEB, tedy zůstává pohon zadních kol.
Základní konfigurace ID.3 Neo Trend si vystačí s baterií o kapacitě 50 kWh a výkonem 125 kW (170 k), zatímco vyšší výbavové stupně Life a Style bude možné objednat s větším výkonem i kapacitou baterie.
|Verze (výbava)
|Výkon motoru
|Kapacita baterie (využitelná)
|Max. nabíjecí výkon (DC)
|Trend
|125 kW (170 k)
|50 kWh (LFP)
|105 kW
|Life, Style
|140 kW (190 k)
|58 kWh (LFP)
|105 kW
|Life, Style
|170 kW (231 k)
|79 kWh (NMC)
|183 kWh
Mezi příplatkovou výbavou najdeme pokročilé funkce jako head-up displej s rozšířenou realitou, velké panoramatické střešní okno, systém 360-degree Area View, elektricky nastavitelná přední sedadla s masážní funkcí a pamětí, prémiový audiosystém Harman Kardon, paměťovou funkci systému Park Assist Pro nebo odnímatelný držák pro upevnění nosiče kol na tažné zařízení (nosnost tažného zařízení až 75 kg).
Zdroj: Volkswagen