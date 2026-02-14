Great Wall chce zpět do Evropy. Nabídne i spalovací motory a chce zvýšit zůstatkovou hodnotu
Evropský trh láká nejednu automobilku. Great Wall Motors (zkráceně GWM) se po předchozím neúspěchu chystá na velkolepý návrat.
Neznámých automobilek původem z Číny na evropském trhu sice stále přibývá, ale GWM není jednou z nich. Její pick-up Steed jsem dokonce sám potkal při návštěvě Velké Británie ještě ve svých studentských letech. Na britském trhu se začal prodávat v roce 2010 a na trh český se jich díky individuálnímu dovozu pár také dostalo.
V roce 2021 se automobilka Great Wall pokusila o velkolepý vstup na evropský trh, když na mnichovském autosalonu představila dva modely a cíl dobýt Evropu. Model Ora Cat byl kompaktní elektromobil s polarizujícím zevnějškem, který připomínal zvláštní mix modelů Mini a Fiatu 500. Svou délkou 4,2 metru byl větší než oba zmíněné vozy.
Cenově měl vycházet v přepočtu na více než tři čtvrtě milionu korun a ještě před uvedením na trh změnil svůj název nejdříve na Funky Cat, později ORA 03. Kromě britského trhu se prodával hlavně v Německu, kde automobilka měla do roku 2024 své sídlo. Na německém trhu s ojetinami se dnes model Funky Cat s nájezdem přibližně 15.000 km pohybuje kolem 400 tisíc korun; na prodej je zhruba 200 exemplářů.
S bizarním názvem Wey Coffee 01 plánovala automobilka dobýt také trh plug-in hybridních SUV. Měla k tomu dobře nakročeno, oba zmíněné modely vyhrály cenu nejlepších ve své třídě v nárazových testech Euro NCAP. Model před vstupem na trh také opustil svůj původní název a prodával se jako GMW WEY 05. Cena nového přesahovala milion korun, přičemž na německém trhu si jich zhruba stovku můžete najít mezi ojetinami.
Kompletní restart
Značka Great Wall Motors se po neuspokojivém startu na evropském trhu v roce 2024 přesunula z Mnichova do Nizozemska, odkud by to nyní chtěla zkusit znovu a lépe. Prodeje Great Wall v Evropě klesají dlouhodobě, v roce 2024 o 25 % a následně v minulém roce o dalších téměř 30 %.
Pouhých 3500 prodaných vozidel plánuje automobilka vyřešit zvýšením zůstatkové hodnoty svých vozidel. Podle prezidenta společnosti Great Wall International Parkera Shiho je zůstatková hodnota pro evropské zákazníky při výběru nového vozu důležitým kritériem.
Evropské zastoupení se mezitím domlouvá s potenciálními obchodními partnery a snaží se vytvořit silnější síť dealerů. GWM plánuje v Evropě postavit i vlastní továrnu. Vyrábět v ní chce 300.000 automobilů ročně. Ambiciózní plán má začít už v polovině letošního roku.
Automobilka plánuje uvést na trh nejméně 7 nových modelů a modelových derivátů. GWM si uvědomuje, že v momentálním rozpoložení evropského trhu nemůže sázet pouze na plně elektrické modely. „Namísto přístupu zaměřeného na elektromobily je cestou vpřed uvedení benzinových a hybridních vozů,“ uvedl šéf designu GWM Andrew Dyson. O cenotvorbě hybridních a plug-in hybridních vozidel, potažmo vozidel plně elektrických zatím není známo nic, modely s benzínovým motorem by však měly patřit k nejlevnějším na trhu.
Prvním novým modelem pro Evropu bude Ora 5, malý crossover vzhledově vycházející z hatchbacku Ora 03. V nabídce má být také v hybridní variantě. Následovat by měly dva modely z řady benzinových SUV modelové řady Haval. Už se prodávají v 50 zemích včetně Austrálie, Brazílie, Thajska nebo Jihoafrické republiky.
Evropa je klíčová
Celkové prodeje automobilky Great Wall zaznamenaly meziročně 7,3% růst na celkový počet 1,32 milionu prodaných vozidel. Nejrychleji rostly prodeje právě v zahraniční; s 506.066 vozidly tvořily necelých 40 %. Díky růstu v Austrálii, Latinské Americe, Jižní Africe a jihovýchodní Asii šlo o meziroční nárůst 11,7 %.
K těmto trhům by Great Wall rád přidal také trh evropský. Americký trh je pro čínské automobilky momentálně uzavřen a další velké trhy v podobě Indie a Japonska prodeje značně omezují. Jedině díky Evropě může automobilka splnit své ambiciózní prodejní cíle pro rok 2030. „Nevidím možnost, jak by to Great Wall mohl bez Evropy dokázat,“ prohlásil výkonný ředitel poradenské společnosti Grant Thornton Stax, Phil Dunne.
Zdroje: GWM, AutoNews Europe, CarDesignNews, AutoScout24, CCCEU