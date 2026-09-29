Green NCAP už hodnotí 37 aut podle nových pravidel. Počítá celý životní cyklus
Pryč je doba, kdy se ekologičnost hodnotila pouze podle toho, co auto vypouští a kolik energie spotřebuje při jízdě. Současné schéma do výsledku započítává i výrobu vozu a baterie, zdroj energie, údržbu, brzdy, pneumatiky nebo recyklaci. Hodnocením podle nové metodiky už prošlo 37 vozů – a výsledky ukazují, proč nejsou všechny elektromobily automaticky „zelené“.
Německý ADAC aktualizoval přehled výsledků Green NCAP podle metodiky, která platí od roku 2025. Dosud podle ní bylo hodnoceno 37 vozů různých kategorií a pohonů. Nejde nutně o 37 samostatně fyzicky testovaných variant: Green NCAP může pomocí postupu „family building“ převést výsledek referenčního vozu na technicky velmi blízké verze, pokud se jejich parametry významně neliší.
Důležitější než samotný počet aut je ale změna toho, co dnes zelené hvězdy znamenají. Do hodnocení se nově promítá úplná analýza životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA), takže výsledné skóre nevychází pouze z emisí a spotřeby během jízdy.
Měřit jen výfuk? To už nestačí
Green NCAP kombinuje laboratorní a silniční měření. Používá například WLTC, testy se studeným i teplým startem při minus sedmi stupních, dálniční cyklus BAB130 nebo měření v reálném provozu RDE (Real Driving Emissions).
U spalovacích aut sleduje mimo jiné oxidy dusíku, amoniak, oxid uhelnatý, metan, oxid dusný, částice a CO2, u všech druhů pohonu pak také spotřebu energie. Od roku 2025 přibylo i hodnocení nevýfukových emisí z brzd a pneumatik. Tady však nejde o přímé měření množství uvolněných částic. Green NCAP posuzuje parametry auta, které otěr ovlivňují – například hmotnost, geometrii kol a odezvu akcelerátoru, u brzd pak míru rekuperace, použití bubnových brzd nebo technologie pro zachycování brzdového prachu.
Výslednou známku tvoří rovným dílem tři indexy: Clean Air, který hodnotí množství zdraví škodlivých emisí a dalších znečišťujících látek, Energy Efficiency, tedy energetická účinnost vozu a jeho spotřeba, a Greenhouse Gases, který sleduje emise skleníkových plynů včetně CO2.
Od výroby až po recyklaci
Do těchto indexů se promítá celý životní cyklus auta. Green NCAP započítává těžbu a zpracování surovin, výrobu vozu a jeho komponentů včetně trakční baterie, distribuci, produkci a dodávku paliva nebo elektřiny, provoz a údržbu a nakonec zpracování vozu po skončení životnosti včetně recyklace.
Pro standardní srovnání počítá s životností šestnáct let a celkovým nájezdem 240 tisíc kilometrů. U elektromobilů je důležitý také zdroj elektřiny. Stejný vůz proto může mít rozdílnou celoživotní bilanci podle toho, zda se nabíjí v zemi s nízkoemisním, nebo výrazně fosilním energetickým mixem.
LCA přitom není stejně přesným měřením jako laboratorní analýza výfukových plynů. Jde o výpočet založený na veřejně dostupných datech, obecných dodavatelských řetězcích a předpokladech. Pokud automobilka poskytne konkrétní výrobní data a Green NCAP je ověří, mohou nahradit obecné hodnoty.
Velká baterie = nevýhoda. Sama ale nerozhoduje
Nová metodika zvýrazňuje rozdíly i mezi samotnými elektromobily. Dacia Spring s pohotovostní hmotností lehce pod jednou tunou a využitelnou kapacitou baterie 27,5 kWh dosáhla plných sta procent. Kia EV9, která váží přibližně 2,5 tuny a používá baterii o kapacitě 100 kWh, získala 56 procent a tři hvězdy. Vysoká hmotnost a velký akumulátor zvyšují dopady výroby i spotřebu během provozu.
Není to ale rovnice jednoduchá. Mercedes-Benz CLA 250+ se zhruba 90kWh akumulátorem a hmotností téměř dvě tuny dosáhl 91 procent a pěti hvězd. Green NCAP jeho výsledek přičítá mimo jiné velmi nízké spotřebě a vysoké účinnosti pohonu. Také velký BYD Sealion 7 se dostal na 81 procent.
Následující srovnání několika vybraných vozů dobře ukazuje, jak velké rozdíly mohou být i mezi vozy se stejným druhem pohonu. Nestačí zkrátka říct EV = pět hvězd; do výsledku výrazně promlouvají také hmotnost, velikost baterie, spotřeba energie a dopady výroby.
Model
Pohon
Green NCAP
Dacia Spring
elektrický
100 %
MINI Cooper E
elektrický
95 %
Mercedes-Benz CLA 250+
elektrický
91 %
Kia EV4
elektrický
90 %
BYD Sealion 7
elektrický
81 %
Toyota C-HR
hybrid
66 %
Renault Clio TCe 115
benzin
62 %
Kia EV9
elektrický
56 %
MG HS 1.5T
benzin
26 %
Ani spalovací auto nemusí být na chvostu
Aktuální výsledky zároveň ukazují, že samotný druh pohonu pořadí neurčuje bez výjimky. Renault Clio TCe 115 bez hybridního systému získal 62 procent a 3,5 hvězdy. Pomohla mu nízká hmotnost, aerodynamika, účinné řízení emisí a relativně nízká spotřeba. Hybridní Renault Symbioz dosáhl 64 procent a Toyota C-HR 66 procent.
Spalovací motor má ale limit, který konstrukční optimalizací odstranit nelze: při každém kilometru vzniká CO2 spalováním fosilního paliva. To se promítá do indexu skleníkových plynů i celého životního cyklu. Například benzinové MG HS skončilo na 26 procentech a v kategorii Greenhouse Gases nezískalo ani bod.
Nové Green NCAP je tedy komplexním testem celého auta. Elektromobily si díky nulovým lokálním výfukovým emisím a vysoké účinnosti obecně zachovávají výhodu, jejich výsledky však výrazněji ovlivňuje výroba, hmotnost, velikost baterie a skutečná energetická náročnost. Naopak lehké a úsporné spalovací auto může získat slušné hodnocení, i když ho v celoživotních emisích skleníkových plynů dál omezuje fosilní palivo.
Green NCAP nabízí i interaktivní LCA nástroj. Uživatel v něm může změnit například stát, roční nájezd nebo podíl obnovitelné elektřiny a porovnat až tři vozy. Informace tak lze přizpůsobit konkrétnějším podmínkám než v základním evropském srovnání.
Zdroj: Green NCAP, ADAC