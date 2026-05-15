GTI žije dál. Volkswagen představil ostré elektrické polo, je výkonnější než kdy dřív
První elektromobil Volkswagenu s označením GTI je silnější než předchůdce, ale také o téměř tři metráky těžší. Automobilka slibuje vyladěný samosvor, zábavný podvozek a stovku pod 7 sekund.
Inflace výkonu není nikde tak extrémní, jako u plug-in hybridních a zejména elektrických aut. Výkony kolem megawattu nejsou neobvyklé a spolu se zrychlením v přímce se stávají tím hlavním, co se dostává do titulků novinových článků. Třebaže i k novému ostrému polu se takový úvod hodí, až tak extrémní inflaci výkonu u něj nečekejte, přeci jen je to pořád předokolka.
Od techniky tedy u ID. Pola GTI můžeme rovnou začít. Je prvním elektrickým modelem s označením GTI v historii Volkswagenu. Automobilka se před časem snažila zavést pro elektrické vrcholy svých modelů písmena GTX, ale před dvěma lety se tuto novotu rozhodla zahodit a vrátit se k tradici – třebaže to písmeno I tradičně znamená „injection“, tedy „vstřikování“, které elektromotor samozřejmě nemá.
Výkonnější, ale pomalejší
Dost řečí – přední kola pohání nový elektromotor s označením APP290. Číslo označuje maximální točivý moment v newtonmetrech, nejvyšší výkon je 226 koní, tedy 166 kW. Vozu těžkému nejméně 1540 kg to má stačit ke zrychlení z nuly na 100 km/h za 6,8 sekundy. Maximálka je 175 km/h.
Pokud to srovnáme s dosavadním benzinovým polem GTI, je to elektrické o 134 kg těžší (oproti hmotnosti modrého kusu, který byl před měsíci v novinářské flotile). Nižší maximální rychlost oproti benzinovému vozu je samozřejmá, byť rozdíl 67 km/h je dost výrazný, a výkon je vyšší o pouhých 19 koní. Přesto ID. Polo GTI tak má poměr výkonu ku hmotnosti 146,75 koně na tunu, což je téměř stejná hodnota jako u dosavadního pola GTI – 147,03 koně na tunu. Takto malý rozdíl je překvapivý vzhledem k tomu, že ID. Polo GTI potřebuje ke zrychlení na 100 km/h o 0,3 s více než jeho benzinový předchůdce.
Nově vyvinutý pulzní měnič čerpá a do elektromotoru posílá energii z nikl-mangan-kobaltové baterie o kapacitě 52 kWh, která na rozdíl od starších typů baterií např. ve VW ID.4 nebo Škodě Enyaq nemá moduly článků. Místo toho jsou články montované přímo do těla baterie. Volkswagen slibuje nabíjení výkonem až 105 kW a z 10 na 80 % to má trvat jen 24 minut díky ploché nabíjecí křivce – samozřejmě v ideálních podmínkách.
Protože se bavíme o elektromobilu, nějaký zajímavější projev jeho hnacího řetězce čekat nelze, takže je o to důležitější podvozek. Po stránce zavěšení kol GTI nepřekvapí, vpředu pracuje McPherson, vzadu torzní příčka. Standardem jsou jednoventilové nastavitelné tlumiče DCC a elektronicky řízený samosvorný diferenciál z většího golfu GTI na přední nápravě.
Všechno je ovšem naladěné tak, aby to dohromady v tomto konkrétním autě fungovalo co nejlépe pro dynamickou jízdu, včetně např. horního uložení předních tlumičů včetně karoserie kolem nich. Změnily se i náboje kol či příčný stabilizátor a verze GTI má ve standardu progresivní řízení. Zadní torzní příčka je zase tužší oproti běžné verzi a má upravené silentbloky.
Zmíněný samosvorný diferenciál je řešen vícelamelovou spojkou a spolupracuje jak s ESC, tak i s náhražkou samosvoru pomocí brzd, kterou VW označuje písmeny XDS. Cílem bylo jak nabídnout vektorování točivého momentu mezi předními koly, tak i omezit negativní vlivy této techniky na řízení.
Ikonický pruh a speciální kola
Zvenčí na GTI nechybí ikonický červený pruh napříč přídí, který samozřejmě při červeném lakování karoserie tolik nevynikne. Standardem jsou na přídi světlomety IQ.Light LED Matrix, doplněné velmi výrazným pruhem napříč šířkou vozu, svítícím logem a dvěma svislými pruhy v nárazníku. To samozřejmě nejsou mlhovky, jsou tu jen na design; pohled do interiéru na ovladač osvětlení odhaluje, že vůz bude mít tzv. světla do špatného počasí.
Lampu napříč šířkou zádě i svítící logo najdeme samozřejmě i vzadu. Svítilny v rozích mají efekt 3D, díky němuž to vypadá, že se svítící elementy vznášejí v prostoru. Hlavní novinkou zde však je výraznější spoiler na konci střechy, navíc uprostřed rozdělený, a také pokus o difuzor vespod zadního nárazníku.
Konečně stojí za zmínku kola, která budou pro nové ostré polo k mání ve dvou designech, ale vždy s průměrem 19". Pneumatiky mají rozměr 235/40 R19, což znamená poměrně nízkou bočnici – a to, že se stran filtrování nerovností budeme muset spolehnout zejména na odpružení. Když ale nabídnete kola v jednom rozměru, můžete ladit podvozek přímo na ten rozměr, a tedy i hmotnost kol, výsledkem vaší práce nemusí být kompromis jako kdybyste měli rozměrů několik.
V kabině tlačítka a spousta červené
Interiér dostal řadu detailů, které ho odlišují od běžného ID. Pola. Poznáte je podle toho, že jsou červené, stejně jako ambientní osvětlení. Červené linky jsou na palubní desce a sedačkách (které také dostaly lepší boční vedení), volant má červené prošívání a také označení středu věnce nahoře.
Dvouramenný volant má klasická tlačítka v rozložení známém z ostatních modelů značky, páčky pod ním jsou rovněž známé – vlevo se ovládají blinkry a stěrače, vpravo je volič převodovky. Potěší fyzický ovladač zrcátek a hlasitosti na středovém tunelu, stejně jako čtveřice ovladačů oken. Pouhý jeden pár s přepínačem, zda ovládáte přední nebo zadní okna, se stal terčem kritiky u dřívějších modelů rodiny ID.
Fotografie odhalují také pádla pod volantem, která ovšem neslouží k řazení simulované převodovky, nýbrž k ovládání rekuperačního brzdění. Konečně, za zmínku stojí i voštinový dekor na palubní desce či látkou potažená její horní část.
Infotainment samozřejmě spoléhá především na displej, ale pod výdechy ventilace vidíme i několik tlačítek zejména k ovládání klimatizace včetně uzavírání vnitřního okruhu. Displej nabídne vlevo nahoře konfigurovatelné zkratky a samozřejmě i na domovské obrazovce je možné upravovat widgety.
Jak to celé funguje, se dozvíme, až se s polem GTI prvně svezeme. Zatím není v prodeji, můžeme ale očekávat, že se objednávkové knihy otevřou během nejbližších měsíců. Otázkou je rovněž ceník; běžné ID. Polo má zatím jen německý konfigurátor, v němž stojí základní verze Life od 33.795 eur (cca 821 tisíc korun) a lépe vybavená Style od 36.995 eur (cca 899 tisíc korun); obě verze se zatím nabízejí jen s větší, 52kWh baterií. GTI bude v Německu má stát do 39 tisíc eur, tedy 948 tisíc korun.
|Volkswagen ID. Polo GTI - Předběžná tech. data
|Nejvyšší výkon a toč. moment
|166 kW (226 k)/290 Nm
|Hnací náprava
|přední
|Trakční baterie (využitelná kapacita)
|NMC, 52 kWh
|Dojezd na nabití (WLTP)
|424 km
|Nabíjení AC
|11 kW
|Nabíjení DC
|105 kW, 24 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|6,8 s
|Nejvyšší rychlost
|175 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|zatím neznámá
|Délka × šířka × výška
|4096 × 1816 × 1513 mm
|Rozvor náprav
|2599 mm
|Základní/maximální objem zavazadelníku (VDA)
|441/1249 l
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|1540/neznámo kg
|Nejvyšší hmotnost přívěsu
|1200 kg
|Základní cena (německý trh)
< 39.000 eur
Zdroj: Autorský text/Volkswagen | foto/video: Volkswagen