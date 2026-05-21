Hellcat je zpět! Znovu burácí pod kapotou full-size pick-upu
Téměř 800 koní, z 0 na 100 kolem 3,5 sekundy a maximální rychlost přes 270 km/h? Zní to jako nový sportovní vůz, ale věřte nebo ne, jsou to hodnoty velkého amerického trucku.
Před pár lety budoucnost automobilky RAM vypadala na čistě elektrický malý pick-up Rampage, no a dnes? Představujeme vám nejrychlejší sériový pick-up na světě, nový RAM 1500 Rumble Bee SRT s legendárním motorem Hellcat o objemu 6,2 litru a výkonu 777 koní. Naložíte na něj půl tuny a další 3,5 tuny utáhne na přívěsu.
Rumble Bee si zachoval čtyři dveře, ale dostal krátkou korbu a zkrácené šasi, takže je o 33 centimetrů (!) kratší oproti běžnému modelu RAM 1500. Krátký rozvor má zajistit vynikající ovladatelnost i v ostrých zatáčkách. Vrcholný model SRT navíc není jedinou možností, představeny byly rovnou tři verze modelové varianty Rumble Bee.
Základem nabídky bude standardní Rumble Bee s osvědčeným motorem 5.7 V8 “Eagle”. Ten se do nové verze navíc dostane bez systému Start-stop a bez jakékoli elektrifikace v podobě hybridního systému eTorque. Pohonná jednotka nabídne výkon 395 koní a 556 Nm.
Pod kapotou verze 392 se objeví motor 6.4 V8 “Apache”, který se v pick-upu značky Ram objevuje vůbec poprvé. Je však dobře známý z ostatních modelů značky. V této variantě nabídne výkon 470 koní a 617 Nm. Spolu se základní motorizací sdílí osmistupňovou automatickou převodovku 8HP75 a automobilka očekává, že právě tyto dvě verze budou tvořit většinu prodejů.
Vrcholné SRT s již zmíněným kompresorem přeplňovaným motorem 6.2 V8 Hellcat dostane robustnější převodovku 8HP95, která vydrží výkon 777 koní a točivý moment 922 Nm. Podle automobilky to velkému pick-upu bude stačit k projetí čtvrtmíle za 11,6 sekundy a v cílové rovince prosviští rychlostí 187 km/h.
|Model
|Motor
|Výkon
Zrychlení
0-60 mph
|Čas na 1/4 míle
|Rumble Bee
|5.7 V8
|395 k
|6,1 s
14,6 s
@150 km/h
|Rumble Bee 392
|6.4 V8
|470 k
|5,2 s
13,2 s
@162,5 km/h
|Rumble Bee SRT
|6.2 V8 Hellcat
|777 k
|3,4 s
11,6 s
@ 187 km/h
Zapomenutý recept
Rumble Bee není ani zdaleka prvním sériovým pick-upem, který chce po práci vyrazit na závody. Vše začalo v 90. letech příchodem malého GMC Syclone s turbodmychadlem přeplňovaným šestiválcem o objemu 4,3 litru. Z nuly na 60 mil za hodinu (96,5 km/h) mu už tenkrát stačilo 4,3 sekundy. Pro porovnání, tehdejšímu Ferrari 348 TS to trvalo 5,6 sekundy a Syclone byl rychlejší i v závodu na čtvrt míle.
Další kapitolu rychlých pick-upů psala automobilka Ford se dvěma generacemi Fordu F-150 SVT Lightning, přičemž originální model vyráběný mezi lety 1993 a 1995 dostal z velkého motoru o objemu 5,8 litru jen 240 koní. Druhá generace byla s výkonem 380 koní výrazně silnější a navíc se proslavila díky sérii Fast & Furious. Legendární červený Lightning si při spojení “výkonný pick-up” vybaví většina z nás jako první.
Ale ani RAM do této kategorie nespadá poprvé, mezi lety 2004 a 2006 totiž stvořil bestii přezdívanou “Viper-truck”. Do tehdejší generace modelu RAM 1500 totiž vměstnal desetiválec o objemu 8,3 litru z modelu Viper s výkonem 500 koní.
Nabízel dvě varianty, krátká dvoudveřová kabina byla k dostání výhradně s manuální převodovkou Tremec T-56 a větší Quad Cab zase výhradně se čtyřstupňovým automatem. Před více než 20 lety stanovil RAM s modelem SRT-10 rychlostní rekord 154,587 mph (249 km/h), který dle šéfa automobilky verze Rumble Bee SRT již překonala. Cílí prý na maximální rychlost přes 170 mph (273,5 km/h).
Víc než jen motor
Rumble Bee není pouze o osazení nižšího podvozku a zabudování výkonného motoru, změn je nesčetně mnoho. Každý Rumble Bee dostane rozdělovací převodovou skříň Borg-Warner 48-11, která umožňuje stiskem tlačítka odpojit přední nápravu a poslat všechen výkon na zadní kola.
Volitelně bude možné vozy vybavit také asymetrickým samosvorným diferenciálem, u kterého verze 392 Track Pack přidá ještě porci zábavy navíc. Funkce E-Spool totiž elektronicky zablokuje zadní nápravu a dovolí proměnit 325 mm široké zadní pneumatiky v oblak kouře, nebo je alespoň zahřát před závodem na čtvrt míle.
Se stabilitou v zatáčkách má pomoci také volitelný systém vzduchového odpružení vpředu i vzadu nebo obrovské brzdové kotouče o průměru 409 mm a šestipístkové brzdové třmeny Brembo.
Hlavním rozdílem je ale zkrácený rozvor a celková délka. Znamenalo to totiž nutnost zkrátit mnoho dílčích komponentů (hnací hřídel, kabelové svazky, brzdové a palivové hadice a další). Zatímco kratší délka přispěla k tuhosti karoserie, stabilitu Ram dohnal jejím rozšířením o nezanedbatelných 15 cm.
Rumble Bee tak dosahuje šířky 2235 mm a rozchod kol se rozšířil o 173 mm vpředu a 178 mm vzadu. Kromě rozšířených lemů blatníků má verze Rumble Bee také změněný design přední části, na které najdeme obrovské průduchy a velký přední splitter. Nové vozy ho při převozu nebudou mít chráněný žlutou ani růžovou lepenkou, protože ji lidé na dřívějších produktech značky nechávali, a to narušovalo design vozů.
Průduchy na straně nárazníku slouží mimo jiné k chlazení brzd a menší zpětná zrcátka pomáhají alespoň trochu s aerodynamikou. Odpor vzduchu je 0,357 Cx, což snad musí být jedna z největších hodnot ve spojení s “nejrychlejším” označením představeného vozidla. Na víku nákladového prostoru je také spoiler, který společně s krytem nákladového prostoru pomáhá proudění vzduchu regulovat. Na americkém trhu se objeví ke konci letošního roku.
Zdroj: RAM Trucks, Motor1.com