Hennessey Blackbird jde proti proudu. Má atmosférický osmiválec, manuál a žádné displeje
Třetí hypersport automobilky, která miluje šílené výkony, se vydá jiným směrem. Chce zákazníkům nabídnout maximální požitek z jízdy podobný tomu, který nabídla legendární Carrera GT. Předpoklady k tomu má.
Americký úpravce Hennessey je známý především ohromným výkonem aut, která upraví, nebo sám postaví. Taková udělal zatím jen dvě. Hennessey Venom GT před šestnácti lety ohromil maximální rychlostí přesahující 435 km/h a později stanovil rekord nejrychlejšího vozu z 0 na 300 a znovu na 0 km/h (s časem 13,63 s).
Po dekádě výroby byl nahrazen modelem Venom F5, který posunul hranice výkonu dvojitě přeplňovaného osmiválce Fury o objemu 6,6 litru až k hodnotě 1816 koní, a zakladatel společnosti John Hennessey s ním stanovil rychlostní rekord na půl míle, když cílovou čáru projel za 14,44 sekundy při rychlosti 353 km/h.
Koncem této dekády ho nahradí v pořadí teprve třetí model automobilky, který se od pobláznění čísly trochu distancuje. Již dříve přirovnal John Hennessey nový hypersport k legendárnímu Porsche Carrera GT, čemuž se model Blackbird přiblíží odhozením turbodmychadel ve prospěch specifického projevu atmosférického osmiválce.
Ten je vyvíjen exkluzivně ve spolupráci se společností Ilmor Engineering a bude mít objem 6,2 litru. Ani u modelu, který má být umírněný, však divize Hennessey Special Vehicles zdánlivě neumí existovat bez prolomení nějakého rekordu. „Bude to nejvýkonnější sériově vyráběný motor V8 s homologací pro silniční provoz, jaký kdy byl vyroben,“ poznamenává Nathan Malinick, designový ředitel společnosti Hennessey.
Toto prvenství momentálně mezi sériovými vozy drží další americký supersport v podobě Chevroletu Corvette Z06 s výkonem 493 kW (670 k). Společnost Hennessey plánuje dle Malinicka vyvíjený motor udržet v rozmezí 800 až 900 koní. Z 0 na 60 mil za hodinu (98 km/h) prý chystaný blackbird zrychlí za 2,5 sekundy a dosáhne maximální rychlosti kolem 350 km/h. Na zadní kola se bude výkon přenášet skrz šestistupňovou manuální převodovku, omezovač bude až za hranicí 9000 ot./min.
Soukromý tryskáč na kolech
Model Blackbird bude vyroben z uhlíkových vláken, díky kterým by jeho hmotnost neměla přesáhnout 1360 kg. Design exteriéru odkazuje na stejnojmenný průzkumný letoun Lockheed SR-71 Blackbird především svým vnějším designem. Patrné je to zejména při pohledu na velmi výraznou boční linii.
„Tomu se říká chine line – je to přímo z letadla,“ říká Malinick. „Všechno ostatní je velmi objemné – plynulé, rozlehlé plochy, a to zajistí, že auto bude z hlediska designu nadčasové (...) ale právě tahle jedna ostrá linie auto skvěle vyvažuje a udržuje v napětí,“ dodává v rozhovoru pro server Robb Report.
S designem zmíněného letounu souvisí také aktivní svislé stabilizátory uprostřed zadní části vozu. Automaticky se vysunou při rychlosti 71 mil za hodinu (114 km/h) a při vysunutí jsou nakloněny pod úhlem 71 stupňů. To vše má být odkazem na letoun SR-71. Ten však není jediným letounem, kterému Hennessey vzdává hold.
Pod aktivními stabilizátory se totiž nacházejí čtyři koncovky výfuku umístěné ve tvaru diamantu. Při prvním pohledu nám, stejně jako disky kol, připomněly vůz Pagani Utopia, ovšem tou pravou inspirací byl letoun Bell X-1, se kterým slavný pilot Chuck Yeager v roce 1947 jako první překonal zvukovou bariéru.
Tento diamantový motiv se v Hennessey Blackbird objevuje opakovaně. Kromě předních světlometů ho najdeme například uprostřed palubní desky, která oproti předešlým modelům vypadá mnohem propracovaněji a luxusněji. V jistém smyslu následuje značku Bugatti, která do svých interiérů neinstaluje žádné velké displeje. Interiéry modelu Veyron ani Chiron díky tomu vůbec nestárnou.
„Když přijedu domů a chci pustit hudbu po celém domě, stačí se připojit přes Bluetooth a je to,“ říká Malinick. Stejný princip prý platí i v případě konektivity v novém hypersportu, na detaily si ale musíme počkat. „A kdo ví, jak dlouho bude telefon vypadat takto... i o tom jsme přemýšleli – za 50 let budeme mít něco jiného, ale chceme, aby tento interiér vydržel,“ dodává Malinick.
Nadčasovou eleganci podporují ladné tvary, velmi jednoduchý volant s věncem zploštělým na spodní straně i výrazná kulisa řazení s řadicí pákou na podobném místě, jako měla již zmíněná Carrera GT. Dokonce i levitující centrální konzoli si Hennessey přivlastnil. Na přístrojovém štítu dominuje centrální otáčkoměr a jistou podobnost můžeme hledat i ve tvaru sedadel. Ta vypadají relativně málo polstrovaná, ovšem pohodlí by měla poskytovat dostatek.
Zadání Johna Hennesseyho totiž znělo jasně: „Lidé musí být schopni ujet 800 mil (1287,5 km) za den a na konci nesmí být úplně vyčerpaní – a v autě musí být prostor na zavazadla na takovou týdenní cestu.“
V přední části tak Hennessey Blackbird nabídne dostatek prostoru pro dvě příruční zavazadla a další dvě menší se vejdou pod zadní boční panel. Za zmíněnými sedadly by mělo zbýt ještě trochu místa na dvě cestovní tašky. Samozřejmě všechna zmíněná zavazadla budou dodávána k autu a budou vyrobena na míru.
Aby ne, když základní cena bude začínat na částce 2,5 milionu dolarů (přes 50 milionů korun). Výroba by měla začít přibližně za 2 až 3 roky po skončení série modelu Venom F5 a bude vyrobeno pouze 71 kusů. Malinick očekává, že se všechny vyprodají ještě před oficiálním představením modelu během Monterey Car Week, který letos připadá na týden od 10. do 16. srpna.
Zdroj: Robb Report, AutoExpress, Car Magazine