Historie automobilky Rolls-Royce: Syn mlynáře, aristokrat a bájná spolehlivost
Příběh značky Rolls-Royce vznikl setkáním dvou extrémních povah. Na jedné straně stál Henry Royce, muž, který pro práci doslova zapomínal jíst a spát. Na straně druhé Charles Rolls, aristokratický nadšenec, který miloval vše, co mělo motor a bylo nebezpečné.
Příběh Rolls-Royce se často redukuje na symbol bohatství a luxusu, ale jeho skutečná podstata leží v honbě za technickou nekompromisností. Příběh začali v roce 1904 začali psát dva muži, kteří by se v běžném životě pravděpodobně nepotkali.
Sir Henry Royce byl synem zkrachovalého mlynáře, samoukem, který se k inženýrství dopracoval přes tvrdou dřinu v železničních dílnách. Charles Stewart Rolls byl naproti tomu synem barona, absolventem Cambridge a mužem, který jako první Brit v historii přeletěl v motorovém letadle kanál La Manche tam i zpět bez mezipřistání.
Dne 4. května 1904 se v manchesterském hotelu Midland poprvé osobně setkali. Zprostředkoval to jejich společný známý Henry Edmunds – inženýr, obchodník a člen britského automobilového klubu, který Royceho technický talent obdivoval a tušil, že by se mohl ideálně doplnit s aristokratickým a obchodně schopným Rollsem.
Z tohoto setkání vzešlo partnerství, které vedlo ke vzniku společnosti Rolls-Royce Limited, oficiálně zaregistrované 15. března 1906. Rolls byl Royceovou precizností natolik ohromen, že tehdy prohlásil, že právě potkal „největšího inženýra na světě“.
Henry Royce: Prokletí dokonalostí
Henry Royce měl geniální intuici. Měl schopnost posoudit mechanickou součástku pouhým pohledem a citem. Věřil, že „pokud věc vypadá správně, pravděpodobně správná je“. Posedlost perfektními technickými řešeními ho však stála zdraví.
Už kolem roku 1902, tedy ještě před setkáním s Charlesem Rollsem, se u Henryho Royce projevily vážné zdravotní potíže způsobené chronickým přepracováním. Trpěl nervovým vyčerpáním a lékaři mu doporučili omezit pracovní tempo a trávit část roku v teplejším klimatu. Od roku 1911 proto pravidelně zimoval ve vile v Le Canadel na jihu Francie, kde mu středomořské prostředí pomáhalo udržovat zdravotní stav pod kontrolou.
Ani tam však nepolevil. Na dálku kontroloval výkresy, připomínkoval konstrukční detaily a do své smrti v roce 1933 osobně schvaloval koncepci prakticky každého mechanického dílu každého vozu.
Perfekcionismus pro něj byl celoživotním závazkem. Poslední roky života Henry Royce strávil v usedlosti Elmstead v West Witteringu, jen pár kilometrů od místa, kde dnes stojí moderní továrna v Goodwoodu.
Sir Henry Royce a experimentální Rolls-Royce 6EX
Charles Rolls: Obchodník a závodník
Naopak Charles Rolls byl obchodníkem, vizionářem a tváří značky. Zajišťoval kapitál, budoval síť zákazníků a postaral se o publicitu. Právě Rolls prosadil myšlenku vyrábět „nejlepší automobil na světě“ a aktivně vozy propagoval při závodech i rekordních jízdách.
Rolls byl jedním z prvních britských aristokratů, kteří automobil skutečně řídili závodně. Už na přelomu století držel několik rychlostních rekordů a jeho londýnský showroom C. S. Rolls & Co. patřil k prvním specializovaným prodejcům automobilů v Británii.
Plodů společné práce si však užil jen šest let. Charles Rolls v roce 1910 zahynul při letecké havárii v Bournemouthu ve věku pouhých 32 let. Byl tak prvním Britem, který zemřel při nehodě motorového letadla.
Éra podvozků
Až do roku 1949 Rolls-Royce neprodával auta tak, jak je známe dnes. Zákazník si koupil tzv. rolling chassis – tedy rám, motor, převodovku, chladič a palubní stěnu. Karoserii si nechal postavit na zakázku u specializovaných firem.
Silver Ghost (40/50 H.P.): Model z roku 1907, který značku proslavil. Claude Johnson (obchodní ředitel a „mozek“ marketingu) s ním podnikl nevídaný test: nechal vůz jezdit mezi Londýnem a Edinburghem tak dlouho, dokud nenajel přes 24.000 kilometrů. Auto jelo bez jediné poruchy a spotřebovalo minimum oleje. Do roku 1925 se jich vyrobilo téměř 8000.
Rolls-Royce Twenty (20 H.P.): V roce 1922 přišel zásadní obrat. Šlo o první Rolls-Royce koncipovaný pro majitele, kteří chtěli sedět za volantem, ne jen vzadu s řidičem. Kompaktnější a „dostupnější“ model otevřel značce nové publikum. Jeho kultivovaný řadový šestiválec se stal technickým vzorem, z něhož Rolls-Royce vycházel další tři desetiletí.
Rolls-Royce Phantom I: O tři roky později se zrodila legenda. Phantom zahájil dynastii vlajkových modelů, která pokračovala přes Phantom II, III, IV a V až k Rolls-Royce Phantom VI, vyráběnému až do roku 1993. Na stejné jméno pak značka navázala i v novodobé historii. Pojem Phantom se tak stal synonymem absolutního vrcholu luxusu celé století automobilové historie.
Zapomenutá kapitola
Ačkoliv si dnes Rolls-Royce spojujeme s luxusem, jeho kořeny stojí na drsných zkouškách spolehlivosti. V roce 1911 absolvoval Rolls-Royce Silver Ghost jízdu z Londýna do Edinburghu se zamčeným nejvyšším převodovým stupněm, tedy bez řazení po celé trase. Vůz přitom dosahoval rychlostí přes 125 km/h a na svou dobu mimořádně nízké spotřeby kolem 11 l/100 km.
Skutečný triumf přišel v roce 1913. Na španělské Grand Prix zvítězil Don Carlos de Salamanca, oficiální zástupce značky v Madridu. O týden později se tovární tým tří vozů zúčastnil náročné Alpské jízdy (přes 2500 km vysokohorskými průsmyky) a získal prestižní týmovou trofej – tzv. Alpine Trial Trophy. Právě tato vítězství dala vzniknout označení „Alpine Eagle“.
Od té doby už Rolls-Royce oficiální tovární tým do závodů prakticky nenasazoval. Nemusel. Pověst „nejlepšího vozu na světě“ byla upevněna spolehlivostí a kvalitou, nikoli závodními aktivitami.
Meziválečné období pak značku definitivně etablovalo jako absolutní vrchol automobilového luxusu. Modely jako Rolls-Royce Phantom II a později Rolls-Royce Phantom III s dvanáctiválcem ukazovaly technickou odvahu i ochotu posouvat hranice kultivovanosti.
Během druhé světové války se však výroba osobních vozů prakticky zastavila a továrny přešly na produkci leteckých motorů, především slavného Merlinu. Když válka skončila, bylo jasné, že i automobilový průmysl se změnil. Luxus musel projít racionalizací.
Rolls-Royce Silver Ghost (1913)
První samonosná karoserie
Po válce, v roce 1946, přišla se výroba přesunula z Derby do Crewe a značka musela začít šetřit, standardizovat a více sdílet díly. Ruční výroba pokračovala, ale zefektivnění se stalo nutností. V roce 1949 vznikl první skutečně „tovární“ Rolls-Royce – Rolls-Royce Silver Dawn, vůbec první model značky s ocelovou karoserií vyráběnou přímo v závodě značky. Do té doby si zákazníci běžně kupovali podvozek a karoserii nechávali stavět u nezávislých karosáren, jak jsme si řekli výše.
Zásadní konstrukční zlom přišel roku 1965 s modelem Rolls-Royce Silver Shadow. Ten opustil tradiční rámový podvozek a přešel na samonosnou karoserii. Přinesl také nezávislé zavěšení kol a vysokotlaký hydraulický systém inspirovaný Citroënem. Byl modernější, tišší, civilnější – a také to byl komerčně nejúspěšnější Rolls-Royce své doby. Luxus se poprvé přiblížil širšímu publiku, aniž by přišel o svou auru.
Obtížné období
Jenže rok 1971 přinesl otřes. Mateřská společnost Rolls-Royce Limited zkrachovala kvůli obrovským nákladům na vývoj proudového motoru RB211. Britská vláda podnik znárodnila a oddělila automobilovou část. Vznikla samostatná společnost Rolls-Royce Motors (formálně vyčleněná roku 1973), zatímco letecká divize pokračovala jako Rolls-Royce plc. Toto rozdělení – automobily a letectví jako dva odlišné světy – přetrvává dodnes.
V roce 1980 automobilku koupila strojírenská skupina Vickers. Pod jejím vedením vznikaly tradiční modely jako Rolls-Royce Silver Spirit či pozdější Rolls-Royce Silver Seraph. Značka si držela konzervativní eleganci a důraz na řemeslo, ale technologicky začínala zaostávat za německou konkurencí.
Právě v této době se prohloubila spolupráce s BMW, který dodával moderní motory i elektroniku – Silver Seraph byl například poháněn dvanáctiválcem BMW. Když se Vickers v roce 1998 rozhodl automobilku prodat, rozpoutala se jedna z nejdramatičtějších kapitol moderní automobilové historie.
Německá přetahovaná
O značku soupeřily BMW a skupina Volkswagen. Ta podala vyšší finanční nabídku a získala továrnu v Crewe, výrobní technologie i práva k tehdejším modelům. Jenže ochrannou známku „Rolls-Royce“ nevlastnila automobilka samotná, ale letecká společnost Rolls-Royce plc, která ji poskytovala formou licence. A právě ta se rozhodla udělit práva ke jménu BMW.
Nastala absurdní situace: Volkswagen vlastnil továrnu a vyráběl vozy, ale neměl dlouhodobé právo používat jméno Rolls-Royce; BMW mělo jméno, ale nemělo výrobní zázemí. Výsledná dohoda stanovila přechodné období do konce roku 2002. Od 1. ledna 2003 připadla značka Rolls-Royce BMW, zatímco Volkswagen si ponechal Bentley – a s ním i historický závod v Crewe.
BMW začalo od nuly. V Goodwoodu vyrostlo nové sídlo a vznikla nová společnost Rolls-Royce Motor Cars. A začal monumentální návrat značky mezi absolutní špičku. Přesně 1. ledna 2003 v 00:01 byl předán první Rolls-Royce Phantom VII. Dnes portfolio zahrnuje modely jako Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Cullinan či Rolls-Royce Wraith.
Moderní návrat ke kořenům
Za nejzásadnější však sama automobilka považuje obří kupé Spectre z roku 2022, jde totiž o první sériový elektromobil značky. Už spoluzakladatel Charles Rolls před více než sto lety prorokoval, že elektřina je pro luxus ideální díky tichu a absenci vibrací – jakmile se vyřeší infrastruktura a dojezd. Trvalo to přes sto let, ale proroctví se naplnilo.
Dnešní Rolls-Royce zaměstnává v Goodwoodu přibližně 2500 lidí a podle studie London School of Economics přináší britské ekonomice zhruba půl miliardy liber ročně. V roce 2024 značka oznámila investici 300 milionů liber do rozšíření závodu o výrobnu zcela zakázkových vozů.
Projekty jako Rolls-Royce Sweptail, Rolls-Royce Boat Tail a Rolls-Royce Droptail vracejí značku k jejím kořenům z roku 1904. Každý vůz vzniká pro konkrétního klienta, kus po kuse, s mírou individualizace, která přesahuje běžné chápání luxusu.
Zdroj: Rolls-Royce