Historie automobilky Rolls-Royce: Syn mlynáře, aristokrat a bájná spolehlivost

Charles Stewart Rolls na Columbia Electric Carriage (1898)
Eric Platford na Isle of Man Tourist Race (1906)
Stánek C. S. Rolls and Co. na Olympia Motor Show (1906)
Časopis The Car (1906)
Jan Faltýsek
Příběh značky Rolls-Royce vznikl setkáním dvou extrémních povah. Na jedné straně stál Henry Royce, muž, který pro práci doslova zapomínal jíst a spát. Na straně druhé Charles Rolls, aristokratický nadšenec, který miloval vše, co mělo motor a bylo nebezpečné.

Příběh Rolls-Royce se často redukuje na symbol bohatství a luxusu, ale jeho skutečná podstata leží v honbě za technickou nekompromisností. Příběh začali v roce 1904 začali psát dva muži, kteří by se v běžném životě pravděpodobně nepotkali.

Sir Henry Royce byl synem zkrachovalého mlynáře, samoukem, který se k inženýrství dopracoval přes tvrdou dřinu v železničních dílnách. Charles Stewart Rolls byl naproti tomu synem barona, absolventem Cambridge a mužem, který jako první Brit v historii přeletěl v motorovém letadle kanál La Manche tam i zpět bez mezipřistání.

Dne 4. května 1904 se v manchesterském hotelu Midland poprvé osobně setkali. Zprostředkoval to jejich společný známý Henry Edmunds – inženýr, obchodník a člen britského automobilového klubu, který Royceho technický talent obdivoval a tušil, že by se mohl ideálně doplnit s aristokratickým a obchodně schopným Rollsem.

Z tohoto setkání vzešlo partnerství, které vedlo ke vzniku společnosti Rolls-Royce Limited, oficiálně zaregistrované 15. března 1906. Rolls byl Royceovou precizností natolik ohromen, že tehdy prohlásil, že právě potkal „největšího inženýra na světě“.

Henry Royce: Prokletí dokonalostí

Henry Royce měl geniální intuici. Měl schopnost posoudit mechanickou součástku pouhým pohledem a citem. Věřil, že „pokud věc vypadá správně, pravděpodobně správná je“. Posedlost perfektními technickými řešeními ho však stála zdraví.

Už kolem roku 1902, tedy ještě před setkáním s Charlesem Rollsem, se u Henryho Royce projevily vážné zdravotní potíže způsobené chronickým přepracováním. Trpěl nervovým vyčerpáním a lékaři mu doporučili omezit pracovní tempo a trávit část roku v teplejším klimatu. Od roku 1911 proto pravidelně zimoval ve vile v Le Canadel na jihu Francie, kde mu středomořské prostředí pomáhalo udržovat zdravotní stav pod kontrolou.

Ani tam však nepolevil. Na dálku kontroloval výkresy, připomínkoval konstrukční detaily a do své smrti v roce 1933 osobně schvaloval koncepci prakticky každého mechanického dílu každého vozu.

Perfekcionismus pro něj byl celoživotním závazkem. Poslední roky života Henry Royce strávil v usedlosti Elmstead v West Witteringu, jen pár kilometrů od místa, kde dnes stojí moderní továrna v Goodwoodu.

Sir Henry Royce a experimentální Rolls-Royce 6EX

Charles Rolls: Obchodník a závodník

Naopak Charles Rolls byl obchodníkem, vizionářem a tváří značky. Zajišťoval kapitál, budoval síť zákazníků a postaral se o publicitu. Právě Rolls prosadil myšlenku vyrábět „nejlepší automobil na světě“ a aktivně vozy propagoval při závodech i rekordních jízdách.

Rolls byl jedním z prvních britských aristokratů, kteří automobil skutečně řídili závodně. Už na přelomu století držel několik rychlostních rekordů a jeho londýnský showroom C. S. Rolls & Co. patřil k prvním specializovaným prodejcům automobilů v Británii.

Plodů společné práce si však užil jen šest let. Charles Rolls v roce 1910 zahynul při letecké havárii v Bournemouthu ve věku pouhých 32 let. Byl tak prvním Britem, který zemřel při nehodě motorového letadla.

Éra podvozků

Až do roku 1949 Rolls-Royce neprodával auta tak, jak je známe dnes. Zákazník si koupil tzv. rolling chassis – tedy rám, motor, převodovku, chladič a palubní stěnu. Karoserii si nechal postavit na zakázku u specializovaných firem.

Silver Ghost (40/50 H.P.): Model z roku 1907, který značku proslavil. Claude Johnson (obchodní ředitel a „mozek“ marketingu) s ním podnikl nevídaný test: nechal vůz jezdit mezi Londýnem a Edinburghem tak dlouho, dokud nenajel přes 24.000 kilometrů. Auto jelo bez jediné poruchy a spotřebovalo minimum oleje. Do roku 1925 se jich vyrobilo téměř 8000.

Rolls-Royce Twenty (20 H.P.): V roce 1922 přišel zásadní obrat. Šlo o první Rolls-Royce koncipovaný pro majitele, kteří chtěli sedět za volantem, ne jen vzadu s řidičem. Kompaktnější a „dostupnější“ model otevřel značce nové publikum. Jeho kultivovaný řadový šestiválec se stal technickým vzorem, z něhož Rolls-Royce vycházel další tři desetiletí.

Rolls-Royce Phantom I: O tři roky později se zrodila legenda. Phantom zahájil dynastii vlajkových modelů, která pokračovala přes Phantom II, III, IV a V až k Rolls-Royce Phantom VI, vyráběnému až do roku 1993. Na stejné jméno pak značka navázala i v novodobé historii. Pojem Phantom se tak stal synonymem absolutního vrcholu luxusu celé století automobilové historie.

Zapomenutá kapitola

Ačkoliv si dnes Rolls-Royce spojujeme s luxusem, jeho kořeny stojí na drsných zkouškách spolehlivosti. V roce 1911 absolvoval Rolls-Royce Silver Ghost jízdu z Londýna do Edinburghu se zamčeným nejvyšším převodovým stupněm, tedy bez řazení po celé trase. Vůz přitom dosahoval rychlostí přes 125 km/h a na svou dobu mimořádně nízké spotřeby kolem 11 l/100 km.

Skutečný triumf přišel v roce 1913. Na španělské Grand Prix zvítězil Don Carlos de Salamanca, oficiální zástupce značky v Madridu. O týden později se tovární tým tří vozů zúčastnil náročné Alpské jízdy (přes 2500 km vysokohorskými průsmyky) a získal prestižní týmovou trofej – tzv. Alpine Trial Trophy. Právě tato vítězství dala vzniknout označení „Alpine Eagle“.

Od té doby už Rolls-Royce oficiální tovární tým do závodů prakticky nenasazoval. Nemusel. Pověst „nejlepšího vozu na světě“ byla upevněna spolehlivostí a kvalitou, nikoli závodními aktivitami.

Meziválečné období pak značku definitivně etablovalo jako absolutní vrchol automobilového luxusu. Modely jako Rolls-Royce Phantom II a později Rolls-Royce Phantom III s dvanáctiválcem ukazovaly technickou odvahu i ochotu posouvat hranice kultivovanosti.

Během druhé světové války se však výroba osobních vozů prakticky zastavila a továrny přešly na produkci leteckých motorů, především slavného Merlinu. Když válka skončila, bylo jasné, že i automobilový průmysl se změnil. Luxus musel projít racionalizací.

Rolls-Royce Silver Ghost (1913)

První samonosná karoserie

Po válce, v roce 1946, přišla se výroba přesunula z Derby do Crewe a značka musela začít šetřit, standardizovat a více sdílet díly. Ruční výroba pokračovala, ale zefektivnění se stalo nutností. V roce 1949 vznikl první skutečně „tovární“ Rolls-Royce – Rolls-Royce Silver Dawn, vůbec první model značky s ocelovou karoserií vyráběnou přímo v závodě značky. Do té doby si zákazníci běžně kupovali podvozek a karoserii nechávali stavět u nezávislých karosáren, jak jsme si řekli výše.

Zásadní konstrukční zlom přišel roku 1965 s modelem Rolls-Royce Silver Shadow. Ten opustil tradiční rámový podvozek a přešel na samonosnou karoserii. Přinesl také nezávislé zavěšení kol a vysokotlaký hydraulický systém inspirovaný Citroënem. Byl modernější, tišší, civilnější – a také to byl komerčně nejúspěšnější Rolls-Royce své doby. Luxus se poprvé přiblížil širšímu publiku, aniž by přišel o svou auru.

Obtížné období

Jenže rok 1971 přinesl otřes. Mateřská společnost Rolls-Royce Limited zkrachovala kvůli obrovským nákladům na vývoj proudového motoru RB211. Britská vláda podnik znárodnila a oddělila automobilovou část. Vznikla samostatná společnost Rolls-Royce Motors (formálně vyčleněná roku 1973), zatímco letecká divize pokračovala jako Rolls-Royce plc. Toto rozdělení – automobily a letectví jako dva odlišné světy – přetrvává dodnes.

V roce 1980 automobilku koupila strojírenská skupina Vickers. Pod jejím vedením vznikaly tradiční modely jako Rolls-Royce Silver Spirit či pozdější Rolls-Royce Silver Seraph. Značka si držela konzervativní eleganci a důraz na řemeslo, ale technologicky začínala zaostávat za německou konkurencí.

Právě v této době se prohloubila spolupráce s BMW, který dodával moderní motory i elektroniku – Silver Seraph byl například poháněn dvanáctiválcem BMW. Když se Vickers v roce 1998 rozhodl automobilku prodat, rozpoutala se jedna z nejdramatičtějších kapitol moderní automobilové historie.

Německá přetahovaná

O značku soupeřily BMW a skupina Volkswagen. Ta podala vyšší finanční nabídku a získala továrnu v Crewe, výrobní technologie i práva k tehdejším modelům. Jenže ochrannou známku „Rolls-Royce“ nevlastnila automobilka samotná, ale letecká společnost Rolls-Royce plc, která ji poskytovala formou licence. A právě ta se rozhodla udělit práva ke jménu BMW.

Nastala absurdní situace: Volkswagen vlastnil továrnu a vyráběl vozy, ale neměl dlouhodobé právo používat jméno Rolls-Royce; BMW mělo jméno, ale nemělo výrobní zázemí. Výsledná dohoda stanovila přechodné období do konce roku 2002. Od 1. ledna 2003 připadla značka Rolls-Royce BMW, zatímco Volkswagen si ponechal Bentley – a s ním i historický závod v Crewe.

BMW začalo od nuly. V Goodwoodu vyrostlo nové sídlo a vznikla nová společnost Rolls-Royce Motor Cars. A začal monumentální návrat značky mezi absolutní špičku. Přesně 1. ledna 2003 v 00:01 byl předán první Rolls-Royce Phantom VII. Dnes portfolio zahrnuje modely jako Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Cullinan či Rolls-Royce Wraith.

Moderní návrat ke kořenům

Za nejzásadnější však sama automobilka považuje obří kupé Spectre z roku 2022, jde totiž o první sériový elektromobil značky. Už spoluzakladatel Charles Rolls před více než sto lety prorokoval, že elektřina je pro luxus ideální díky tichu a absenci vibrací – jakmile se vyřeší infrastruktura a dojezd. Trvalo to přes sto let, ale proroctví se naplnilo.

Dnešní Rolls-Royce zaměstnává v Goodwoodu přibližně 2500 lidí a podle studie London School of Economics přináší britské ekonomice zhruba půl miliardy liber ročně. V roce 2024 značka oznámila investici 300 milionů liber do rozšíření závodu o výrobnu zcela zakázkových vozů.

Projekty jako Rolls-Royce Sweptail, Rolls-Royce Boat Tail a Rolls-Royce Droptail vracejí značku k jejím kořenům z roku 1904. Každý vůz vzniká pro konkrétního klienta, kus po kuse, s mírou individualizace, která přesahuje běžné chápání luxusu.

Zdroj: Rolls-Royce

