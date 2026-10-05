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Hlasem zvládnou navigaci, stěrače už ne. Čtyřicet vozů v testu: Jak dopadly Škody?

Škoda Elroq RS

Škoda Elroq RS Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Hlasové ovládání
Subaru Solterra Touring
Volkswagen Golf GTI Edition 50
Kia Seltos 1.6 T-GDI
Suzuki e Vitara Elegance 4x2
Volkswagen Passat TDI R-Line Family
Hyundai Inster
Subaru Uncharted 77 AWD (252 kW)
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Štěpán Vorlíček
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Výrobci při rušení tlačítek často odkazují na hlasové asistenty. Německý ADAC teď ověřil, nakolik tento argument obstojí. Výsledek je méně jednoznačný, než by se mohlo zdát.

Hlasové ovládání v autech udělalo za poslední roky velký krok dopředu. Už dávno nejde jen o přesně naučené povely vyslovované pomalu a po částech. Moderní systémy zvládají přirozenější řeč, rozumějí kontextu a někdy poznají i to, z kterého sedadla příkaz přichází.

ADAC ale chtěl zjistit něco praktičtějšího: zda může hlas skutečně nahradit fyzické ovladače, které z interiérů moderních aut postupně mizí. Proto prověřil čtyřicítku současných modelů pomocí osmnácti úloh ze tří oblastí – výhledu a asistenčních systémů, klimatizace a infotainmentu.

Výsledek ukazuje výrazný rozdíl mezi jednotlivými typy funkcí. Za infotainment dostalo 35 aut známku „dobře“ nebo „velmi dobře“, u klimatizace to bylo 26 vozů. Naproti tomu v kategorii výhledu a asistentů získalo 32 aut hodnocení „nedostatečně“. Celkově skončilo šestnáct vozů s hodnocením „dobře“, čtrnáct „uspokojivě“, sedm „dostatečně“ a tři „nedostatečně“.

Jinými slovy: hlas dnes velmi dobře funguje tam, kde může řidiči ušetřit práci s displejem. Mnohem méně přesvědčivý je tam, kde by měl převzít roli rychle dostupných tlačítek.

Škoda Elroq i Superb: Celkově dobře

Pro českého čtenáře je zajímavý hlavně výsledek dvou modelů Škoda. Elroq i superb dostaly shodné hodnocení: celkově „dobře“, za klimatizaci a infotainment „velmi dobře“, ale v kategorii výhledu a asistenčních systémů „nedostatečně“.

To ovšem neznamená, že by měly špatné asistenční systémy nebo problematický výhled. ADAC v této části hodnotil výhradně to, zda lze zadané funkce ovládat hlasem. Mezi testované úlohy patřilo například zapnutí potkávacích světel, zadní mlhovky, výstražných světel a stěračů nebo vypnutí upozornění na rychlost a asistenta jízdy v pruhu.

Právě obě česká auta tak dobře ilustrují hlavní závěr testu: u infotainmentu a klimatizace může být hlas praktický a rychlý, mimo tyto oblasti ale jeho možnosti často končí.

Výsledky ADAC

Model

Celkové hodnocení

Výhled a asistenti

Klimatizace

Infotainment

Audi A3

uspokojivě

nedostatečně

dobře

dobře

Audi Q6 e-tron

uspokojivě

nedostatečně

velmi dobře

dobře

Audi e-tron GT

dostatečně

nedostatečně

nedostatečně

dobře

BMW řady 5

dobře

uspokojivě

velmi dobře

velmi dobře

BMW iX3

uspokojivě

nedostatečně

dobře

velmi dobře

BYD Seal

uspokojivě

nedostatečně

velmi dobře

dobře

Cupra Born

uspokojivě

nedostatečně

dobře

velmi dobře

Dacia Duster

nedostatečně

nedostatečně

nedostatečně

nedostatečně

Dacia Jogger

nedostatečně

nedostatečně

nedostatečně

nedostatečně

Ford Capri

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Ford Kuga

dostatečně

nedostatečně

dostatečně

dobře

Honda Civic

dostatečně

nedostatečně

nedostatečně

uspokojivě

Hyundai Ioniq 6

uspokojivě

nedostatečně

uspokojivě

dobře

Kia EV3

uspokojivě

nedostatečně

uspokojivě

dobře

Leapmotor C10

dostatečně

nedostatečně

nedostatečně

dobře

Lynk & Co 08

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Mazda CX-5

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Mercedes CLE

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Mercedes CLA EQ

dobře

dostatečně

velmi dobře

velmi dobře

MG MG4

dostatečně

nedostatečně

dostatečně

dostatečně

Mini Cooper E

uspokojivě

nedostatečně

dobře

velmi dobře

Mitsubishi Outlander

dostatečně

nedostatečně

nedostatečně

dobře

Nio EL8

dobře

uspokojivě

velmi dobře

dobře

Nissan Leaf

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Opel Grandland

uspokojivě

nedostatečně

uspokojivě

velmi dobře

Peugeot e-3008

uspokojivě

nedostatečně

uspokojivě

dobře

Porsche Cayenne

uspokojivě

nedostatečně

velmi dobře

dobře

Renault Clio

uspokojivě

nedostatečně

dobře

velmi dobře

Renault Scénic

uspokojivě

nedostatečně

dobře

velmi dobře

Škoda Elroq

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Škoda Superb

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Smart #5

dobře

dostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Suzuki e-Vitara

nedostatečně

nedostatečně

nedostatečně

dostatečně

Tesla Model Y

dobře

dostatečně

dobře

velmi dobře

Toyota Prius

dostatečně

nedostatečně

nedostatečně

velmi dobře

Volvo EC40

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

Volvo ES90

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

VW Golf

dobře

nedostatečně

velmi dobře

velmi dobře

VW ID.7

dobře

dostatečně

velmi dobře

velmi dobře

XPeng G6

uspokojivě

dostatečně

dobře

dobře

Hlasový mistr z Mnichova

Nejlépe ze všech dopadlo BMW řady 5, které zvládlo šestnáct z osmnácti zadaných úkolů. Selhalo pouze u hlasového spuštění předních stěračů a výstražných světel. Na opačném konci skončilo Suzuki e-Vitara se třemi splněnými úlohami. Dacia Duster a Jogger zase hlasovým tlačítkem ovládají pouze připojený telefon, nikoli funkce samotného auta.

Právě výsledky jednotlivých úloh ukazují, kde hlas funguje nejlépe. Zadání celé navigační adresy, vyhledání telefonního kontaktu nebo volba rozhlasové stanice jsou podle ADACu typické činnosti, při nichž hlasové ovládání dává smysl. Řidič nemusí hledat položky na displeji a systém jej méně odvádí od řízení.

Dobře dopadla také klimatizace. Hlasem lze u většiny lépe hodnocených aut měnit teplotu, intenzitu ventilátoru nebo zapnout vyhřívání sedadel. Pokud má ale vůz pro tyto funkce rovněž klasické tlačítko nebo otočný ovladač, ADAC připomíná, že bývá ještě rychlejší.

Stěrače a výstražná světla? Tady hlas nestačí

Mnohem horší výsledky přišly u základních funkcí vozu. Pouhé čtyři ze čtyřiceti vozů dokázaly hlasem přímo zapnout potkávací světla i zadní mlhovku. Přední stěrače zvládly dva modely a výstražná světla ani jeden.

Podobně dopadly dva zkoušené asistenční systémy. Pouze ve třech autech bylo možné hlasem vypnout jak upozornění na rychlost, tak asistenta jízdy v pruhu. U dalších pěti hlasový povel alespoň otevřel příslušné menu. Ve zbývajících 32 vozech takové ovládání nefungovalo.

ADAC přitom upozorňuje, že ne každá z těchto funkcí by vůbec měla být odkázána na hlas. Stěrače při náhlém přívalovém dešti nebo světla při prudkém zhoršení viditelnosti musí řidič aktivovat okamžitě. Čekání na hlasového asistenta může být (určitě je) pomalejší než jednoduchý hmat po fyzickém ovladači.

A právě zde se test dostává k širší debatě o ergonomii moderních aut. Nízké skóre hlasového ovládání u stěračů samo o sobě nemusí být problém. Potíž nastává ve chvíli, kdy výrobce současně odstraní snadno dostupný ovladač a přesune důležitou funkci do menu displeje.

ADAC proto doporučuje kombinovat tři způsoby ovládání. Bezpečnostně důležité a často používané funkce mají mít fyzická tlačítka či regulátory, dotykový displej se hodí pro mapy, média a nastavení a hlas pro složitější, méně časté nebo během jízdy rušivé úkony.

Hlasové ovládání tak podle výsledků testu rozhodně není slepou uličkou. Naopak, u infotainmentu už může být velmi dobrým řešením. Jako univerzální argument pro rušení klasických ovladačů ale zatím neobstojí.

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BMW Gesture Control • BMW

Zdroj: ADAC, Welt

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