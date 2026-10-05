Hlasem zvládnou navigaci, stěrače už ne. Čtyřicet vozů v testu: Jak dopadly Škody?
Výrobci při rušení tlačítek často odkazují na hlasové asistenty. Německý ADAC teď ověřil, nakolik tento argument obstojí. Výsledek je méně jednoznačný, než by se mohlo zdát.
Hlasové ovládání v autech udělalo za poslední roky velký krok dopředu. Už dávno nejde jen o přesně naučené povely vyslovované pomalu a po částech. Moderní systémy zvládají přirozenější řeč, rozumějí kontextu a někdy poznají i to, z kterého sedadla příkaz přichází.
ADAC ale chtěl zjistit něco praktičtějšího: zda může hlas skutečně nahradit fyzické ovladače, které z interiérů moderních aut postupně mizí. Proto prověřil čtyřicítku současných modelů pomocí osmnácti úloh ze tří oblastí – výhledu a asistenčních systémů, klimatizace a infotainmentu.
Výsledek ukazuje výrazný rozdíl mezi jednotlivými typy funkcí. Za infotainment dostalo 35 aut známku „dobře“ nebo „velmi dobře“, u klimatizace to bylo 26 vozů. Naproti tomu v kategorii výhledu a asistentů získalo 32 aut hodnocení „nedostatečně“. Celkově skončilo šestnáct vozů s hodnocením „dobře“, čtrnáct „uspokojivě“, sedm „dostatečně“ a tři „nedostatečně“.
Jinými slovy: hlas dnes velmi dobře funguje tam, kde může řidiči ušetřit práci s displejem. Mnohem méně přesvědčivý je tam, kde by měl převzít roli rychle dostupných tlačítek.
Škoda Elroq i Superb: Celkově dobře
Pro českého čtenáře je zajímavý hlavně výsledek dvou modelů Škoda. Elroq i superb dostaly shodné hodnocení: celkově „dobře“, za klimatizaci a infotainment „velmi dobře“, ale v kategorii výhledu a asistenčních systémů „nedostatečně“.
To ovšem neznamená, že by měly špatné asistenční systémy nebo problematický výhled. ADAC v této části hodnotil výhradně to, zda lze zadané funkce ovládat hlasem. Mezi testované úlohy patřilo například zapnutí potkávacích světel, zadní mlhovky, výstražných světel a stěračů nebo vypnutí upozornění na rychlost a asistenta jízdy v pruhu.
Právě obě česká auta tak dobře ilustrují hlavní závěr testu: u infotainmentu a klimatizace může být hlas praktický a rychlý, mimo tyto oblasti ale jeho možnosti často končí.
Výsledky ADAC
Model
Celkové hodnocení
Výhled a asistenti
Klimatizace
Infotainment
Audi A3
uspokojivě
nedostatečně
dobře
dobře
Audi Q6 e-tron
uspokojivě
nedostatečně
velmi dobře
dobře
Audi e-tron GT
dostatečně
nedostatečně
nedostatečně
dobře
BMW řady 5
dobře
uspokojivě
velmi dobře
velmi dobře
BMW iX3
uspokojivě
nedostatečně
dobře
velmi dobře
BYD Seal
uspokojivě
nedostatečně
velmi dobře
dobře
Cupra Born
uspokojivě
nedostatečně
dobře
velmi dobře
Dacia Duster
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
Dacia Jogger
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
Ford Capri
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Ford Kuga
dostatečně
nedostatečně
dostatečně
dobře
Honda Civic
dostatečně
nedostatečně
nedostatečně
uspokojivě
Hyundai Ioniq 6
uspokojivě
nedostatečně
uspokojivě
dobře
Kia EV3
uspokojivě
nedostatečně
uspokojivě
dobře
Leapmotor C10
dostatečně
nedostatečně
nedostatečně
dobře
Lynk & Co 08
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Mazda CX-5
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Mercedes CLE
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Mercedes CLA EQ
dobře
dostatečně
velmi dobře
velmi dobře
MG MG4
dostatečně
nedostatečně
dostatečně
dostatečně
Mini Cooper E
uspokojivě
nedostatečně
dobře
velmi dobře
Mitsubishi Outlander
dostatečně
nedostatečně
nedostatečně
dobře
Nio EL8
dobře
uspokojivě
velmi dobře
dobře
Nissan Leaf
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Opel Grandland
uspokojivě
nedostatečně
uspokojivě
velmi dobře
Peugeot e-3008
uspokojivě
nedostatečně
uspokojivě
dobře
Porsche Cayenne
uspokojivě
nedostatečně
velmi dobře
dobře
Renault Clio
uspokojivě
nedostatečně
dobře
velmi dobře
Renault Scénic
uspokojivě
nedostatečně
dobře
velmi dobře
Škoda Elroq
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Škoda Superb
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Smart #5
dobře
dostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Suzuki e-Vitara
nedostatečně
nedostatečně
nedostatečně
dostatečně
Tesla Model Y
dobře
dostatečně
dobře
velmi dobře
Toyota Prius
dostatečně
nedostatečně
nedostatečně
velmi dobře
Volvo EC40
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
Volvo ES90
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
VW Golf
dobře
nedostatečně
velmi dobře
velmi dobře
VW ID.7
dobře
dostatečně
velmi dobře
velmi dobře
XPeng G6
uspokojivě
dostatečně
dobře
dobře
Hlasový mistr z Mnichova
Nejlépe ze všech dopadlo BMW řady 5, které zvládlo šestnáct z osmnácti zadaných úkolů. Selhalo pouze u hlasového spuštění předních stěračů a výstražných světel. Na opačném konci skončilo Suzuki e-Vitara se třemi splněnými úlohami. Dacia Duster a Jogger zase hlasovým tlačítkem ovládají pouze připojený telefon, nikoli funkce samotného auta.
Právě výsledky jednotlivých úloh ukazují, kde hlas funguje nejlépe. Zadání celé navigační adresy, vyhledání telefonního kontaktu nebo volba rozhlasové stanice jsou podle ADACu typické činnosti, při nichž hlasové ovládání dává smysl. Řidič nemusí hledat položky na displeji a systém jej méně odvádí od řízení.
Dobře dopadla také klimatizace. Hlasem lze u většiny lépe hodnocených aut měnit teplotu, intenzitu ventilátoru nebo zapnout vyhřívání sedadel. Pokud má ale vůz pro tyto funkce rovněž klasické tlačítko nebo otočný ovladač, ADAC připomíná, že bývá ještě rychlejší.
Stěrače a výstražná světla? Tady hlas nestačí
Mnohem horší výsledky přišly u základních funkcí vozu. Pouhé čtyři ze čtyřiceti vozů dokázaly hlasem přímo zapnout potkávací světla i zadní mlhovku. Přední stěrače zvládly dva modely a výstražná světla ani jeden.
Podobně dopadly dva zkoušené asistenční systémy. Pouze ve třech autech bylo možné hlasem vypnout jak upozornění na rychlost, tak asistenta jízdy v pruhu. U dalších pěti hlasový povel alespoň otevřel příslušné menu. Ve zbývajících 32 vozech takové ovládání nefungovalo.
ADAC přitom upozorňuje, že ne každá z těchto funkcí by vůbec měla být odkázána na hlas. Stěrače při náhlém přívalovém dešti nebo světla při prudkém zhoršení viditelnosti musí řidič aktivovat okamžitě. Čekání na hlasového asistenta může být (určitě je) pomalejší než jednoduchý hmat po fyzickém ovladači.
A právě zde se test dostává k širší debatě o ergonomii moderních aut. Nízké skóre hlasového ovládání u stěračů samo o sobě nemusí být problém. Potíž nastává ve chvíli, kdy výrobce současně odstraní snadno dostupný ovladač a přesune důležitou funkci do menu displeje.
ADAC proto doporučuje kombinovat tři způsoby ovládání. Bezpečnostně důležité a často používané funkce mají mít fyzická tlačítka či regulátory, dotykový displej se hodí pro mapy, média a nastavení a hlas pro složitější, méně časté nebo během jízdy rušivé úkony.
Hlasové ovládání tak podle výsledků testu rozhodně není slepou uličkou. Naopak, u infotainmentu už může být velmi dobrým řešením. Jako univerzální argument pro rušení klasických ovladačů ale zatím neobstojí.
Zdroj: ADAC, Welt