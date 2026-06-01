Hlášení nehody online: Jak na webovou aplikaci Bouračka?

Bouračka.cz
Jak funguje aplikace Bouračka
Jan Faltýsek
Po lehké nehodě bez zranění dnes již nemusíte zdlouhavě vyplňovat papírové tiskopisy ani volat Policii ČR. Přinášíme přehledný návod, jak pracovat s webovou aplikací Bouračka.cz, pro jaké situace je určená a jak celý proces na silnici probíhá.

Česká kancelář pojistitelů provozuje internetový formulář Bouračka.cz, který plnohodnotně nahrazuje klasický papírový euroformulář. Systém je napojený na registry řidičů i vozidel, takže velkou část povinných dat vyplní automaticky na základě fotky občanského průkazu a zadání registrační značky.

Aplikace Bouračka.cz funguje přímo v internetovém prohlížeči telefonu, takže řidiči nemusí do mobilu nic stahovat ani instalovat. Česká kancelář pojistitelů ji do ostrého provozu uvedla v červenci 2025, kdy vydala její prvotní verzi. Aplikace dávno funguje spolehlivě a dnes nabídne mnoho pokročilých vychytávek.

Kdy lze internetový formulář použít?

Online záznam na Bouračka.cz můžete využít při splnění zákonných podmínek pro nehody, k nimž není nutné volat dopravní policii:

  • Při nehodě nedošlo k žádnému zranění

  • Odhadovaná škoda na vozidlech nepřesahuje částku 200 000 Kč

  • Střet se stal mezi 2 účastníky, kteří jsou držiteli českých občanských průkazů

Pokud tyto podmínky nesplňujete, aplikace vás hned na úvodní stránce nasměruje na tísňové linky 112 nebo 158.

Postup jak vyplnit záznam o nehodě online

Celý záznam o nehodě navíc vyplňuje na svém smartphonu pouze jeden z řidičů, zatímco druhý údaje na závěr zkontroluje a potvrdí. Největší úsporou času oproti papíru je automatické doplňování údajů.

  • Ověření přes SMS: Otevřete formulář Bouračka.cz, zadáte mobilní čísla obou řidičů a potvrdíte je jednorázovými kódy z příchozích SMS.

  • Načtení dokladů: Vyfotíte občanské průkazy obou účastníků. Systém sám vytěží osobní data a z registru automaticky doplní údaje o řidičských průkazech.

  • Zadání svědků: Pokud byli na místě svědci nebo spolujezdci, zapíšete jejich jména a telefony.

  • Načtení aut a pojištění: Vyfotíte nebo zadáte SPZ obou vozidel. Aplikace z registru vozidel sama dotáhne technické detaily i informace o povinném ručení a pojistných smlouvách.

  • Zadání poškození: Nahrajete až 8 fotografií z místa nehody, na schématu auta kliknutím označíte poškozená místa a vyberete typ pohybu vozidel.

  • Okolnosti a viník: Vyberete orientační nákres situace, popíšete nehodu vlastními slovy a jednoznačně označíte viníka.

  • Místo nehody: Polohu zaměří aplikace automaticky přes GPS přímo na mapě Google.

  • Kontrola a podpis: Druhý řidič naskenuje QR kód z vašeho displeje pro kontrolu údajů. Následně oba přepíšete nové potvrzovací kódy z SMS, čímž se záznam odešle pojišťovnám a na vaše e-maily.

Automatické načítání dat z registrů

Jakmile fotoaparátem vyfotíte obě strany svého občanského průkazu, systém z nich sám vytěží text (jméno, adresu, číslo dokladu). Následně se na pozadí spojí s centrálními registry a automaticky doplní informace o vašem řidičském průkazu.

Stejný princip funguje u aut. Po vyfocení nebo zadání SPZ aplikace z registru silničních vozidel dotáhne značku, model, rok výroby a údaje o povinném ručení včetně čísla pojistné smlouvy a zelené karty. Pokud by automatické ověření selhalo, systém řidiče upozorní a umožní mu zadat data ručně. S psaním adres pomáhá integrovaný našeptávač.

Fotky, nákresy a určení viníka

Místo složitého kreslení plánku křižovatky s autíčky nahrajete do formuláře až 8 fotografií poškození a celkového postavení vozidel po střetu. Na schematickém obrázku auta pak pouze šipkami označíte, kde k nárazu došlo.

Zvolíte typ pohybu vozidel (např. zda auto stálo, rozjíždělo se nebo odbočovalo) a vyberete jedno z předpřipravených schémat, které nejlépe odpovídá vaší situaci (náraz zezadu, parkování, změna pruhu apod.).

Průběh nehody navíc popíšete stručně vlastními slovy a na samostatné stránce jednoznačně určíte viníka. Do protokolu lze zapsat také až 3 případné svědky či spolujezdce.

Poloha dle GPS, digitální podpis přes SMS

Místo nehody aplikace určí sama pomocí GPS souřadnic vašeho telefonu a ukáže ho na mapě Google, kde polohu můžete ručně zpřesnit.

Před samotným odesláním vygeneruje aplikace na displeji unikátní QR kód. Ten slouží k tomu, aby si druhý řidič mohl ve svém vlastním telefonu celý souhrn dat otevřít a zkontrolovat.

Pokud vše souhlasí, oba zadáte autorizační kódy z nově příchozích SMS zpráv, čímž záznam elektronicky podepíšete a definitivně uzavřete.

Co se stane po odeslání?

Aplikace na pozadí okamžitě rozesílá e-mailové zprávy oběma řidičům a zároveň přímo dotčeným pojišťovnám. První e-mail obsahuje oficiální výsledné PDF se záznamem o nehodě, a pokud byl v aplikaci označen viník, zpráva rovnou obsahuje i odkaz na web pojišťovny pro okamžité nahlášení škody. V druhé e-mailové zprávě pak odchází kompletní ZIP soubor se všemi pořízenými fotografiemi.

Jako pojistka pro případ, že řidič zadá chybný e-mail nebo má plnou schránku, slouží doručovací SMS zpráva s přímým internetovým odkazem, kde je PDF záznam bezpečně uložen ke stažení po dobu 7 dní. V úplném závěru navíc aplikace na displeji ukáže přesné telefonní kontakty na asistenční a odtahové služby pojišťoven obou řidičů.

