Hlášení nehody online: Jak na webovou aplikaci Bouračka?
Po lehké nehodě bez zranění dnes již nemusíte zdlouhavě vyplňovat papírové tiskopisy ani volat Policii ČR. Přinášíme přehledný návod, jak pracovat s webovou aplikací Bouračka.cz, pro jaké situace je určená a jak celý proces na silnici probíhá.
Česká kancelář pojistitelů provozuje internetový formulář Bouračka.cz, který plnohodnotně nahrazuje klasický papírový euroformulář. Systém je napojený na registry řidičů i vozidel, takže velkou část povinných dat vyplní automaticky na základě fotky občanského průkazu a zadání registrační značky.
Aplikace Bouračka.cz funguje přímo v internetovém prohlížeči telefonu, takže řidiči nemusí do mobilu nic stahovat ani instalovat. Česká kancelář pojistitelů ji do ostrého provozu uvedla v červenci 2025, kdy vydala její prvotní verzi. Aplikace dávno funguje spolehlivě a dnes nabídne mnoho pokročilých vychytávek.
Kdy lze internetový formulář použít?
Online záznam na Bouračka.cz můžete využít při splnění zákonných podmínek pro nehody, k nimž není nutné volat dopravní policii:
Při nehodě nedošlo k žádnému zranění
Odhadovaná škoda na vozidlech nepřesahuje částku 200 000 Kč
Střet se stal mezi 2 účastníky, kteří jsou držiteli českých občanských průkazů
Pokud tyto podmínky nesplňujete, aplikace vás hned na úvodní stránce nasměruje na tísňové linky 112 nebo 158.
Postup jak vyplnit záznam o nehodě online
Celý záznam o nehodě navíc vyplňuje na svém smartphonu pouze jeden z řidičů, zatímco druhý údaje na závěr zkontroluje a potvrdí. Největší úsporou času oproti papíru je automatické doplňování údajů.
Ověření přes SMS: Otevřete formulář Bouračka.cz, zadáte mobilní čísla obou řidičů a potvrdíte je jednorázovými kódy z příchozích SMS.
Načtení dokladů: Vyfotíte občanské průkazy obou účastníků. Systém sám vytěží osobní data a z registru automaticky doplní údaje o řidičských průkazech.
Zadání svědků: Pokud byli na místě svědci nebo spolujezdci, zapíšete jejich jména a telefony.
Načtení aut a pojištění: Vyfotíte nebo zadáte SPZ obou vozidel. Aplikace z registru vozidel sama dotáhne technické detaily i informace o povinném ručení a pojistných smlouvách.
Zadání poškození: Nahrajete až 8 fotografií z místa nehody, na schématu auta kliknutím označíte poškozená místa a vyberete typ pohybu vozidel.
Okolnosti a viník: Vyberete orientační nákres situace, popíšete nehodu vlastními slovy a jednoznačně označíte viníka.
Místo nehody: Polohu zaměří aplikace automaticky přes GPS přímo na mapě Google.
Kontrola a podpis: Druhý řidič naskenuje QR kód z vašeho displeje pro kontrolu údajů. Následně oba přepíšete nové potvrzovací kódy z SMS, čímž se záznam odešle pojišťovnám a na vaše e-maily.
Automatické načítání dat z registrů
Jakmile fotoaparátem vyfotíte obě strany svého občanského průkazu, systém z nich sám vytěží text (jméno, adresu, číslo dokladu). Následně se na pozadí spojí s centrálními registry a automaticky doplní informace o vašem řidičském průkazu.
Stejný princip funguje u aut. Po vyfocení nebo zadání SPZ aplikace z registru silničních vozidel dotáhne značku, model, rok výroby a údaje o povinném ručení včetně čísla pojistné smlouvy a zelené karty. Pokud by automatické ověření selhalo, systém řidiče upozorní a umožní mu zadat data ručně. S psaním adres pomáhá integrovaný našeptávač.
Fotky, nákresy a určení viníka
Místo složitého kreslení plánku křižovatky s autíčky nahrajete do formuláře až 8 fotografií poškození a celkového postavení vozidel po střetu. Na schematickém obrázku auta pak pouze šipkami označíte, kde k nárazu došlo.
Zvolíte typ pohybu vozidel (např. zda auto stálo, rozjíždělo se nebo odbočovalo) a vyberete jedno z předpřipravených schémat, které nejlépe odpovídá vaší situaci (náraz zezadu, parkování, změna pruhu apod.).
Průběh nehody navíc popíšete stručně vlastními slovy a na samostatné stránce jednoznačně určíte viníka. Do protokolu lze zapsat také až 3 případné svědky či spolujezdce.
Poloha dle GPS, digitální podpis přes SMS
Místo nehody aplikace určí sama pomocí GPS souřadnic vašeho telefonu a ukáže ho na mapě Google, kde polohu můžete ručně zpřesnit.
Před samotným odesláním vygeneruje aplikace na displeji unikátní QR kód. Ten slouží k tomu, aby si druhý řidič mohl ve svém vlastním telefonu celý souhrn dat otevřít a zkontrolovat.
Pokud vše souhlasí, oba zadáte autorizační kódy z nově příchozích SMS zpráv, čímž záznam elektronicky podepíšete a definitivně uzavřete.
Co se stane po odeslání?
Aplikace na pozadí okamžitě rozesílá e-mailové zprávy oběma řidičům a zároveň přímo dotčeným pojišťovnám. První e-mail obsahuje oficiální výsledné PDF se záznamem o nehodě, a pokud byl v aplikaci označen viník, zpráva rovnou obsahuje i odkaz na web pojišťovny pro okamžité nahlášení škody. V druhé e-mailové zprávě pak odchází kompletní ZIP soubor se všemi pořízenými fotografiemi.
Jako pojistka pro případ, že řidič zadá chybný e-mail nebo má plnou schránku, slouží doručovací SMS zpráva s přímým internetovým odkazem, kde je PDF záznam bezpečně uložen ke stažení po dobu 7 dní. V úplném závěru navíc aplikace na displeji ukáže přesné telefonní kontakty na asistenční a odtahové služby pojišťoven obou řidičů.
Zdroj: ČKP