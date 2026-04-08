Hledáte stylovou nákupní tašku plnou výbavy? Nissan představuje crossover Juke v edici Pulse
Stylový crossover rozšiřuje svou nabídku o luxusní edici Pulse, která sází na motivy hlubokého oceánu a nálož extra výbavy v ceně.
Model Juke je nejmenším crossoverem z modelové řady japonské automobilky. S délkou 4210 mm je ještě menší než crossovery Škoda Kamiq, Peugeot 2008 nebo Renault Captur, od kterých zákazníci požadují především co nejlepší poměr ceny a praktičnosti. Nissan Juke hrál vždy víc na stylový design a automobilka jej nyní oblékla do vlastní představy městského luxusu.
„Verze Pulse zachycuje ducha názvu značky v jeho nejčistší podobě – sebevědomý, osobitý a nezaměnitelně juke,“ řekla Cliodhna Lyons, regionální viceprezidentka pro produkty, služby a marketingovou strategii společnosti Nissan AMIEO.
Nová luxusní verze modelu uvádí tmavou metalickou barvu Ocean Deep, která je na modelu Juke dostupná vůbec poprvé. Do nynějška malý crossover vsázel především na křiklavé barvy. V nabídce luxusní verze Pulse ale najdeme také bílé perleťové lakování nebo šedý lak Ceramic Grey.
Specifická je také grafika střechy lakované vždy v kontrastní černé barvě. Její design se inspiroval zvukovou vlnou a integruje do sebe označení Pulse. Model přijíždí s velkými 19" disky kol s asymetrickým designem, jejichž aerodynamické kryty jsou lakovány do nového odstínu Ocean Deep.
Tajemný motiv oceánu přenesla automobilka také do interiéru, kde najdeme tmavě modré čalounění syntetickou kůží na místech, kde bychom to v dané kategorii vozu rozhodně nečekali. Najdeme ji totiž kromě dveřních panelů také na přístrojové desce a středové konzole. Zapomenout nelze ani na sedadla, která jsou v edici Pulse převzata z výbavové úrovně N-Connecta.
To znamená sportovní vzhled, větší boční vedení a integrovanou hlavovou opěrku, v níž jsou integrovány také reproduktory prémiového audiosystému Bose. Součástí výbavy je také kompletní bezpečnostní paket Nissan nebo 360° panoramatický kamerový systém. Zkrátka edice Pulse v sobě má vše, co Juke umí nabídnout, jen zabalené do hávu oceánské temnoty a zvukových vln.
Dostupný bude s hybridní pohonnou jednotkou 1.6 HEV o výkonu 105 kW (143 k) a točivým momentem 353 Nm nebo základní zážehovou jednotkou o objemu 1,0 litru a výkonu 84 kW (114 k). Na českém trhu je u vyšších výbav tradičně cenový rozdíl mezi pohonnými jednotkami zhruba 50.000 korun, takže hybridní agregát bude lepší volbou. Nabízí o čtvrtinu vyšší výkon a normovanou spotřebu nižší až o 40 %. Česká cena výbavy Pulse však zatím oznámena nebyla.
Nissan Juke se ve své nynější generaci nabízí v prakticky nezměněné podobě už sedm let a oživení bylo na místě. Zda k tomu bude stačit motiv oceánu a líbivá barva exteriéru, si nejsme jistí.
Faktem ale je, že Nissan Juke byl zejména ve své první generaci velmi úspěšný. Od jejího příchodu na trh v roce 2010 se na 50 světových trzích prodalo již bezmála 1,5 milionu kusů tohoto svérázného crossoveru segmentu B.
Zdroj: Nissan