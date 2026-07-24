Hledáte supersport do skutečného terénu? Rezvani jich vyrobí sedm
Rezvani Dune by se dalo označit za Lamborghini Huracán Sterrato na steroidech. Technický základ je stejný, ale konečně je tu i pořádná světlá výška a obří pneumatiky.
Když se Lamborghini pokusilo postavit supersport do terénu, s modelem Huracán Sterrato sklidilo úspěch, ovšem pořád tak úplně do terénu nebyl. Kalifornský úpravce Rezvani se to rozhodl změnit a představuje model Dune.
Prezentuje ho – zatím tedy na ilustracích – jako zakladatele zcela nové kategorie supersportů, které mají zvládnout i těžší terén. Technický základ je přitom patrně stejný jako u sterrata, tedy Lamborghini Huracán. A to přestože jeho sériová výroba už skončila – takže všech sedm dune, které vzniknou, bude patrně přestavbami existujících huracánů.
Srdcem automobilu je vidlicový desetiválec o objemu 5,2 litru, kterému přibylo přeplňování kompresorem. Na vývoji tohoto systému se podílela společnost VF Engineering, jež se v automobilové komunitě proslavila výraznými úpravami motorů značky Lamborghini. Výkon po úpravě dosahuje 800 koní a samozřejmě tu zůstal pohon všech kol.
Konstruktéři museli rozsáhle upravit také samotný podvozek, aby dokázal bezpečně pracovat nejen s vyšším výkonem, ale hlavně s velkými koly a světlou výškou, a tedy odlišnou geometrií. Speciálně navržené odpružení a terénní pneumatiky zajišťují zvýšení světlé výšky celkem o 15 cm oproti sériovému huracánu.
Kromě zásadních úprav techniky se tuner podepsal i na exteriéru, na němž nezůstal snad ani jeden původní díl. Karoserie je samozřejmě vyrobena z karbonu a člověk na ni musí chvíli hledět, aby si všiml sloupků A karoserie a oken, které „dárce orgánů“ připomínají. Výsledek vypadá spíš jako soutěžní speciál pro dálkové terénní rallye. Naopak v interiéru je huracán jasně rozpoznatelný, neboť kabina zůstala až na loga značky Rezvani nahrazující býka prakticky beze změn.
Ačkoliv firma označuje model Dune za průkopníka nové třídy, na trhu již existují etablované projekty s obdobnou myšlenkou, jako je tovární Porsche 911 Dakar nebo výtvory úpravce Marc Philipp Gemballa. Prodejní proces byl již zahájen s vratnou zálohou ve výši 1500 dolarů (cca 35 tisíc korun). Finální cenu výrobce dosud nezveřejnil, nicméně můžeme asi počítat přinejmenším s vysokými jednotkami milionů korun.
Zdroj info, foto, videa: Rezvani