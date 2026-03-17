Hlídání mrtvého úhlu má reálný dopad na nehodovost, ukazuje studie
Některé asistenční systémy řidiči ihned po nastartování vypínají, jiné jim v autech s nižší výbavou naopak často chybí. Právě hlídání mrtvého úhlu je jedním z užitečných pomocníků, jehož reálné dopady nyní ukazuje australská studie.
Se stále se rozšiřujícím množstvím asistenčních systémů se upozornění na vozidlo v mrtvém úhlu stalo téměř nutností, i když legislativní povinnost nabízet tento systém automobilky u osobních aut nemají. Často je zařazen mezi příplatkovou výbavu.
Povinně je ale instalován do autobusů a nákladních automobilů prodaných v Evropské unii od roku 2024, zejména kvůli prevenci srážek s chodci nebo cyklisty. Statistika z Velké Británie pět let před zavedením této povinnosti ukazovala za pouhých 18 měsíců sledování na zranění 217 cyklistů a dokonce fatální zranění 14 cyklistů při nehodě s nákladním vozidlem.
Nyní australská studie ukazuje, že systém pomáhá snižovat nehodovost také v osobních automobilech (v australském prostředí). Systémy pro sledování mrtvého úhlu pomáhají řidičům osobních vozů zabránit srážkám s jinými vozidly při změně jízdního pruhu.
V Austrálii náleží zhruba 2,4 % nehod na silnicích právě nehodám při změně jízdního pruhu. Statistika z České republiky uvádí jako příčinu nehody „při přejíždění z jednoho pruhu do druhého“ v posledním roce 1422 nehod, tedy nezanedbatelných 1,55 % celkového počtu.
Australská studie se zaměřila na data zaznamenaná tamní policií mezi lety 2019 až 2023 a zároveň zmenšila základní výběr na vozidla vyrobená po roce 2018, kdy byl systém již plošně rozšířen. Ta následně rozdělila do dvou kategorií: nevybavená systémem monitorování mrtvého úhlu a vybavená tímto systémem. Bohužel studie nepřináší výsledky rozdělené mezi aktivní a pasivní systémy.
I tak však tento systém prokazatelně pomohl odvrátit až 15 % nehod způsobených při změně jízdního pruhu. To v australském měřítku znamená, že z celkového počtu nehod jich 0,36 % bylo odvráceno díky systému monitorování mrtvého úhlu.
Vzhledem k tomu, že počet hospitalizovaných v australských nemocnicích je dlouhodobě nejvyšší právě u automobilových nehod, i takto zdánlivě malé procento může mít obrovský dopad.
Asistenční systémy
Systémy nejčastěji využívají ultrasonické senzory a o přítomnosti překážky varují řidiče světelným signálem nejčastěji v bočním zpětném zrcátku, případně v kombinaci se zvukovým signálem. Úplně poprvé systém pojmenovaný BLIS v sériové podobě uvedla automobilka Volvo v roce 2003 u svého SUV XC90.
Už tehdy systém k senzorům přidával také kamery ve zpětných zrcátkách. Kombinace senzorů s kamerovým systémem dodnes zajišťuje větší přesnost systému a eliminaci duchů, tedy varovných hlášení, která upozorňují na neexistující překážku.
Automobilka Kia kamery pro sledování mrtvého úhlu implementovala také do digitálního přístrojového štítu. Zobrazí se při zapnutí směrovky, což je skvělé řešení a postupně se rozšiřuje mezi další automobilky.
Pokročilé systémy již kromě varování umí také zasáhnout do samotného řízení vozu a při existenci překážky v mrtvém úhlu vozidlo vrátit zpět do svého jízdního pruhu. Některé systémy umějí také na základě rychlosti predikovat, kdy se překážka ve vašem mrtvém úhlu objeví, a upozornit na ni již dopředu.
Důležité je však mít vždy na paměti, že i pokročilé asistenční systémy mohou chybovat a není možné spoléhat na to, že vás vždy ochrání. Jsou ale výbornými pomocníky, jelikož vidí i tam, kam my ne.
Zdroj: Drive (AU), European Commission, Nehody v ČR, VansCentre, Wikipedia