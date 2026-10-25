Systém hlídání únavy může opravdu zachránit život. A nejen po obědě
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Říká se tomu gastrodemence. Není to sice oficiální vědecký výraz, ale je to trefné. Když se dobře najíme, chce se nám spát. Nejen po dobrém jídle nás může před usnutím za volantem zachránit hlídání únavy.
Když usne redaktor v časopise a hlava mu padne na klávesnici, tak možná jen napíše třeba něco jako zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzz. To pak po probuzení smaže, takže se nic neděje. Když usne moderátor v rádiu, bude buď ticho, nebo naopak budou hrát písničky jedna za druhou a nikdo nebude nic říkat. Když ale usne řidič, je to průšvih.
A nemusí jen usnout, může dostat infarkt, epileptický záchvat nebo být jen tak moc unavený, že ačkoliv nespí, tak už má natolik zpomalené reakce, že si koleduje o průšvih. Proto se auta snaží únavu hlídat. I na tento asistent jsme se podívali přímo s jeho vývojáři ze společnosti Valeo.
Pravda, ve Valeu mají pro zaměstnance i návštěvy dobrou kávu, mnohem lepší, než nabízí náš redakční kávovar, takže jsme se s únavou zpočátku nepotýkali. Ale to jen do chvíle, než jsme zkonzumovali vydatný oběd ve firemní jídelně. Po něm by se šlofík hodil. A testování rozpoznání únavy šlo hned lépe od ruky. Nebo spíš od očních víček.
Dnes nás jako řidiče hlídá kamera. Dřív se podle Aleše Krupky, který má na starosti právě vývoj hlídání únavy, používalo ozubené kolečko, které detekovalo pohyby volantu. To ale nebylo přesné, dnes se proto používá kamera. A ta řeší nejen to, zda řidič neusnul, ale taky jestli nekouká tam, kam nemá. „Snímáme vaši panenku a odraz infračerveného světla, které si vyzáříme, od zornice,“ nastiňuje Aleš Krupka.
Mrk mrk
Kamera je umístěna buď na sloupku volantu, kde ji ale můžete zaclonit rukou, či u vnitřního zrcátka nebo v levém sloupku A. Kromě únavy má na starosti i nepozornost. „Do dvaceti kilometrů za hodinu nereaguje vůbec, mezi dvaceti a padesáti můžete koukat jinam šest sekund a nad padesát na vás bude systém křičet po třech a půl sekundy,“ říká Krupka. Pokud si to automobilka při homologaci obhájí, lze intervaly prodloužit o jednu a půl sekundy, takže pak jsou v rozmezí 20 až 50 km/h sedm a půl a nad padesát pět sekund.
To se bavíme o hlídání nepozornosti. Kamera sleduje polohu hlavy a očí. Když se řidič dívá dlouho třeba na zem, na rádio, spolujezdce či kamkoliv jinam než na cestu, tak mu systém bude pípat.
Možná vám někdy rádio, hlavně to digitální, kde je nepřehledný sáhodlouhý seznam stanic, napsalo, že si musíte dát pauzu a dívat se na cestu. Pomineme to, že řada řidičů dál kouká na displej a čeká, kdy hláška zmizí, tato pauza se ale na rádiu či navigaci objeví i ve chvíli, kdy řidič kouká na cestu a rozhlasové stanice či cíl cesty volí spolujezdec.
Do budoucna bychom se měli dočkat toho, že při obsluze infotainmentu spolujezdcem už se pauza vynucovat nebude. Kamera pozná, že na displej ťuká, a hlavně se dívá osoba sedící vpravo, a tudíž není třeba žádného varování. Bohužel infotainment je dnes často nastaven tak, že po chvíli si pauzu vynutí a nehledí na výstupy z kamery, která míří na řidiče. Jak funguje sledování očí, jsme si vyzkoušeli nejen v autě, ale taky „nasucho“ v kanceláři. Kameru jsme dali na stůl a koukali na různé strany. Aleš Krupka přitom sledoval na počítači, co kamera detekuje. Na obrázku mu ukazovala, kam máme upřený zrak, zda dopředu, do zrcátka, do boku nebo třeba na spolujezdce. Software, který pomáhá při vývoji tohoto systému, mu taky ukazoval, jak dlouho někam míří naše pohledy a jak rychle mrkáme.
Zkoušeli jsme si vzít černé brýle, ale kamera nás pořád viděla a nezbavili jsme se jejího pohledu ani šilháním. Ať jsme dělali na kameru sebehnusnější nebo sebehloupější obličej, pořád jsme byli pod dozorem. Zatímco pro hlídání nepozornosti stačí mít informaci o tom, kam míří zrak, tedy zda se koukáme jinam, hlídání únavy je složitější.
Tam se musí pracovat s projevy únavy. Pokud někdo usne, tedy zavře oči, není problém to poznat. Ale systém musí poznat unaveného a otupělého, ale přesto stále bdícího šoféra. „Když se začínalo s vývojem těchto systémů, tak jezdil s řidičem lékař a ten podle Karolinské stupnice ospalosti určoval stupeň únavy řidiče,“ vypráví Krupka a hned dodává: „To je stupnice, kterou vytvořili na Karolínském institutu ve Švédsku. Má devět stupňů, jednička je člověk bdělý a plný energie, devítka bojuje s únavou a jen tak tak, že neusne.“ Unavený člověk například rychleji mrká, protože mu víc vysychá oko. Zároveň tolik netěká pohledem, delší dobu lidově řečeno civí na jedno místo. Pokud tedy řidič sice kouká na cestu, ale pořád na jedno místo, a k tomu víc mrká, systém napíše, že si má dát pauzu.
Spánek v práci
Být placený za to, že spíte v práci, je skvělý džob. No upřímně, když jsme zkoušeli, jak funguje rozpoznání únavy, a předstírali spánek, byla to docela dřina. Přece jen sedět za volantem, zavřít oči, sklopit hlavu a nechat auto jet je divný pocit, i když víte, že jste v bezpečném prostoru, kde se vám nic nestane, a ještě vás hlídá spolujezdec.
Sedáme do BMW iX3 Neue Klasse. Rozjíždíme se, zapínáme tempomat a jdeme si na chvíli „zdřímnout“. Skláníme hlavu, pouštíme volant a zavíráme oči. Za chvíli auto začíná pípat, brzdit, a když řidič stále nereaguje, tak auto zapne výstražné blinkry, samo zajede ke krajnici, a když bychom nechytili volant, tak by rovnou zavolalo i linku 112. Kromě hlášek na displeji, že se máme věnovat řízení, a pak informace o tom, že vůz sám zastaví, nám bliká volant. Nejprve oranžově, pak červeně.
BMW využívá pro sledování únavy či nepozornosti barevné kamery. Ty tak místo infračerveného snímku mají k dispozici obrázek řidiče, vlastně takovou selfie. „Můžete si opravdu udělat selfie nebo se natočit,“ popisuje mluvčí BMW pro Českou republiku David Haidinger. Když už kamera v autě jednou je, tak se využije i k dalším účelům. Mimo jiné si můžete třeba při čekání na nabíječce vyřešit něco přes videokonferenci přímo z vozu.
To je spíš ale taková zajímavost. Důležité je, že systém hlídá vaši pozornost a případně pozná, že jste unavení. Nicméně pokud si člověk nepřipadá svěží, určitě je vhodnější zastavit, projít se nebo se na chvíli prospat, i když palubní počítač ještě únavu nepoznal. Lepší je spát pár minut někde na parkovišti než pár vteřin za jízdy.
Přestávky při řízení
Hlídání únavy a nepozornosti funguje na principu hodnocení projevů řidiče: jak rychle mrká, těká pohledem nebo zda má zavřené oči. Každý jsme jiný, a hlavně někdy máme energie více a někdy méně. Záleží na vyspání, zdravotním stavu nebo předchozí aktivitě. Logicky se únava dostaví dřív, když pojedeme z celodenní lyžovačky, než při dopolední cestě na výlet po noci, kdy jsme se dobře vyspali. U profesionálních řidičů, které hlídá tachograf (lidově řečeno, mají kotoučky), je po čtyřech a půl hodiny povinná pauza 45 minut. Pak mohou jet zase čtyři a půl hodiny. Celkem tedy smějí za den točit volantem devět hodin. Dvakrát týdně je možné dobu jízdy zvednout na deset hodin. Jet může profesionální řidič maximálně šest dní, pak si musí dát den oddych.
Co pomáhá proti únavě
Nejlepší je se vyspat. Ideálně někde zastavit a chvíli si zdřímnout. Energetické nápoje nebo káva jsou jen dočasné řešení, navíc pak jedete „na dluh“. Tělo se na chvíli sice nabudí, ale potom přijde o to silnější únava. Pozor též na těžká jídla, po kterých se dostavuje takzvaná gastrodemence. Gulášek s osmi knedlíky nebo pořádná porce vepřo-knedlo-zelo jsou sice příjemné pro žaludek, ale řídit po nich nemusí být zrovna bezpečné.
Bezpečně na cestě |
Zdroj: Svět motorů