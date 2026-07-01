Hliník v elektrice neřekl své poslední slovo. Automobilky ho chtějí čím dál víc
Nižší cena a nižší hmotnost hliníku znamenají, že v čím dál větší míře nahrazuje měď v elektrických autech. Kromě Číňanů, kterým jde hlavně o cenu, ho volí také Ferrari.
Hliníková elektroinstalace v bytech se při rekonstrukcích mění za měď, u automobilů to však vypadá na opačný posun. Měď už není tak jasnou volbou jako dřív a automobilky čím dál častěji volí právě hliník. Je totiž lehčí, a hlavně výrazně levnější.
Agentura Reuters zpovídala téměř dvě desítky firem v oblasti automobilového průmyslu včetně automobilek. Zjistila, že vlastnosti hliníku jsou mědi podobné, ovšem jeho cena je výrazně nižší. Měď v posledních měsících láme cenové rekordy – na konci ledna letošního roku se obchodovala za zhruba 309 tisíc korun za tunu. Dnes je na zhruba 283 tisících. Hliník stojí méně než čtvrtinu.
Ferrari nicméně vidí velkou výhodu hliníku právě v hmotnosti. Loni začalo používat hliníkové vodiče u plug-in hybridního modelu 296 GTB a také u svého prvního elektromobilu Luce. „Nevolíme hliník, protože je levnější, bereme materiál s lepšími výkony,“ řekl Dario Esposito, člen vedení odboru komunikace u Ferrari. Hliník snížil celkovou hmotnost kabeláže o 20 %.
BMW prvně použilo hliníkové vodiče v roce 2011 a od té doby jeho použití rozšiřuje, a to včetně elektromobilů. S podobnou změnou nedávno začal podle nejmenovaného, ale obeznámeného zdroje také Stellantis.
Velká snaha nahrazovat měď hliníkem je vidět také v Číně. Tam to ovšem jde hlavně za jeho nízkou cenou, protože cenová válka elektromobilů tam snižuje marže výrobců a prodejců na naprosté minimum.
Také dodavatelé hovoří o nárůstu poptávky po hliníku. Čínský dodavatel součástek pro elektromobily Jonver vidí nárůst prodejů hliníkových vodičů o polovinu, norský producent hliníku Hydro reportuje setrvalý nárůst v několika uplynulých letech.
Zajímavý vhled přináší francouzská firma Nexans, druhý největší výrobce kabelů na světě. Podle Xaviera Mathieua automobilky stále kupují měděné výrobky i za vyšší ceny, protože v určitých situacích jsou lepší než hliníkové. K hliníku přecházejí, jestliže je měď více než 3,5× dražší. Aktuálně je dražší 4,2×.
Hliník má samozřejmě i nevýhody. Jeho výroba je velmi energeticky náročná, což znamená větší emise skleníkových plynů, a jako vodič není tak efektivní – je třeba větší množství hliníku k přenesení stejného množství elektřiny. Navzdory tomu analytická společnost JPMorgan odhaduje, že do roku 2030 může být 6 % roční poptávky po mědi nahrazeno hliníkem. Dnes to jsou zhruba dvě procenta.
Zdroj: Reuters | video: Cupra