Honda Avancier ukazuje techniku příštích hybridů. Má elektrickou čtyřkolku a chytře pružnou karoserii
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nové SUV míří především do Asie, jeho technický základ je však určený pro celou rodinu budoucích vozů. Honda představila účinnější dvoumotorový hybrid, samostatný pohon zadních kol i modulární platformu pro sedany a SUV.
Honda představila novou generaci SUV Avancier se třemi řadami sedadel, u něhož sice nezmínila běžné jízdní parametry, ale zato se rozpovídala o jeho stavbě a použité technice, která se postupně rozšíří do dalších modelů.
Avancier je první sériovou Hondou s novým pohonem označeným Honda Hybrid, modulární platformou a elektrickou čtyřkolkou DualPower eAWD. Jako první hybrid značky používá také nové logo ve tvaru písmene H. Prodej se plánuje především v Thajsku, Japonsku a Číně.
Honda Hybrid zachovává princip dnešního systému e:HEV. Vpředu umístěná jednotka obsahuje jeden elektromotor pro pohon kol a druhý fungující převážně jako generátor. Klasickou vícestupňovou převodovku zde nenajdeme.
Při běžné jízdě pohání vůz především trakční elektromotor a atmosférický benzinový čtyřválec o objemu 2,0 litru vyrábí elektřinu. Při ustálené jízdě vyšší rychlostí se může spalovací motor spojit s koly pevným převodem, protože přímý mechanický pohon je za těchto podmínek účinnější.
Honda upravila spalovací prostor tak, aby motor pracoval se stechiometrickou směsí v celém provozním rozsahu. Jinak tvarované sací kanály vytvářejí intenzivnější víření směsi, upravené písty jej pomáhají udržet a nový vodní plášť zlepšuje chlazení okolí výfukových kanálů. Rychlejší spalování má omezit klepání bez nutnosti směs obohacovat dodatečným palivem.
Blok vyvinutý výhradně pro hybridní použití je přibližně o 900 gramů lehčí, nový klikový hřídel ušetřil dalších 500 gramů. Výkonová elektronika se zkrátila o 51 mm a její hmotnost klesla o tři procenta.
Generátor používá méně magnetů a trakční elektromotor se obešel bez magnetů obsahujících těžké vzácné zeminy. Spojení chladicích okruhů elektrického pohonu a výkonové elektroniky navíc zjednodušilo konstrukci a urychluje zahřívání oleje za nízkých teplot.
Avancier je první Hondou se systémem DualPower eAWD. Zadní nápravu nepřipojuje mechanický kardan, ale samostatná elektrická jednotka výkonové třídy 50 kW. Přední a zadní trakční motor lze ovládat nezávisle.
Při rozjezdu systém posílá více síly dozadu, kde jsou pneumatiky kvůli přenosu hmotnosti více zatížené. Při zpomalování zadní motor rekuperuje energii a pomáhá omezovat předklánění karoserie. V zatáčkách elektronika mění rozdělení výkonu podle natočení volantu, pohybu vozu a zatížení jednotlivých kol.
Kontrola trakce používá samostatnou regulační smyčku pro každou nápravu. Pokud začnou prokluzovat přední kola, nemusí omezit výkon celého pohonu, ale sníží pouze sílu vpředu a zachová záběr zadní nápravy. Honda slibuje lepší rozjezdy, stabilnější jízdu na sněhu a ochotnější zatáčení.
Na čtyřkolku navazuje systém Motion Management. Šestiosá inerciální jednotka sleduje podélné, příčné a svislé zrychlení i klopení, naklánění a stáčení vozu. Elektronika podle těchto údajů společně řídí pohon, brzdy a stabilizaci. Při nájezdu do zatáčky může například lehce přibrzdit vnitřní kolo a pomoci automobilu natočit se do požadovaného směru. Honda při vývoji využila také zkušenosti z robotiky.
Nová platforma se nesnaží pouze o co nejvyšší celkovou tuhost. Honda určila místa, která musí být maximálně pevná, i oblasti, kde se konstrukce může nepatrně a kontrolovaně deformovat. Plynulejší přenos sil má zlepšit kontakt pneumatik s vozovkou a čitelnost reakcí v zatáčkách.
Přibližně 40 procent skeletu tvoří vysokopevnostní ocel s mezí pevnosti 980 MPa. Přední náprava používá hliníková spodní ramena a těhlice, podle trhu mohou být k dispozici také adaptivní tlumiče.
Platforma se skládá z pěti modulů propojených třemi pevně stanovenými rozměry. Poslouží sedanům i SUV segmentů C a D. Motorový prostor může být mezi jednotlivými modely shodný až z 90 procent, zatímco u dosavadních středně velkých hybridů dosahovala míra sjednocení přibližně 60 procent. Nové řešení zároveň ušetřilo asi deset kilogramů.
Trakční baterie je u všech karosářských verzí uložená pod druhou řadou sedadel a její kryt pomáhá zvyšovat tuhost karoserie. Sjednocení dosud odlišných pouzder pro sedany a SUV snížilo počet jejich součástí přibližně o polovinu.
Systém Honda S+ Shift změnami otáček motoru, hnací síly a zvuku napodobuje řazení klasické převodovky. Řidič používá pádla pod volantem a při podřazování elektronika simuluje meziplyn. Honda zatím nepotvrdila, zda avancier převezme stejné virtuální osmistupňové uspořádání jako prelude a modernizovaný model Civic e:HEV.
Kabina nabízí tři řady sedadel, panoramatickou střechu zasahující až dozadu, vyhřívání a ventilaci druhé řady i audiosystém Bose s 12 reproduktory a podporou Dolby Atmos. Majitel bude moci telefonem kontrolovat interiér a okolí zaparkovaného vozu. Další funkce má Honda přidávat bezdrátovými aktualizacemi.
Avancier je zatím potvrzen pouze pro vybrané asijské trhy, takže evropskou verzi neoznámila. Honda začne novou hybridní techniku globálně zavádět od roku 2027 a do konce fiskálního roku 2030 plánuje představit 15 odpovídajících modelů.
Zdroj: Honda I Video: Honda