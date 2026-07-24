Honda dále ruší elektromobily. Velké SUV Prologue vydrželo na trhu jen dva roky
Ukončit výrobu nového modelu jen po dvou letech rozhodně není očekávaný krok od zavedené automobilky. Honda přesto pokračuje v masakrování svých elektromobilů ukončením výroby modelu prologue.
Málokterá automobilka dala stopku elektromobilům tak silně jako Honda. Ta letos postupně ruší většinu plánovaných i již vyráběných bateriových vozů a dokonce kvůli tomu i odpískala společný projekt Afeela, na kterém pracovala se Sony. První model byl přitom již jen pár měsíců od zahájení dodávek zákazníkům.
Na jaře byla zrušena většina plánovaných modelů ze série 0, které byly zamýšleny pro Severní Ameriku a pro Evropu. V sérii 0 měla být zpočátku dvojice sedan a SUV. Vzhledově oba působily jako z jiné planety, zejména sedan je jako kombinace mezi supersportem a Teslou Cybertruck, velmi nezvyklý profil má i hranatý model 0 α. Oba modely měly stát na nově vyvinutém základě pouze pro elektromobily, a také na novém softwaru nazvaném Asimo OS.
Vedle toho se do výroby nedostalo ani SUV kupé Acura RSX, určené pro americký trh, které mělo také stát na platformě 0. V Americe Honda dosud prodávala jediný elektrický model nazvaný prologue. Vyráběl se od roku 2024 a vznikl ve spolupráci s koncernem General Motors.
Ten dodal platformu GM BEV3, 85kWh baterii nazvanou Ultium a také pohon. Šlo tak o sourozence amerických modelů Chevrolet Blazer EV nebo Cadillac Lyriq. Americký koncern byl také zodpovědný za výrobu skoro 4,9 metru velkého SUV ve své továrně v Mexiku. Tomu je ale konec, protože Honda oznámila, že prologue letos končí, jen po dvou letech na trhu. Následuje tak model Acura ZDX, postavený na stejném základě a vyráběný u GM v americké továrně v Tennessee. Ten skončil loni v září po pouhém roce a půl na trhu.
Na rozdíl od modelu ZDX se na rozhodnutí zaříznout prologue jistě podepsala i nová cla zavedená Donaldem Trumpem. Na každém kuse modelu prologue dovezeném z Mexika musela Honda zaplatit 25 %. Prodejně přitom nešlo o žádný propadák a Honda jich od zahájení výroby dosud prodala přes 82.000. Pro srovnání, Acura ZDX se za celou dobu dostala jen na 19.396 kusů.
Situace se však zhoršila v posledních měsících. Po změnách v amerických dotacích (konec 7.500 USD daňových kreditů) a uvolnění emisních předpisů ztratili zákazníci o EV zájem a prodeje modelu prologue se propadly. V USA vůz startuje na ceně 39.900 USD, což je v přepočtu z našeho pohledu dost přijatelných 845.000 Kč.
Jediným „elektrickým“ modelem v americké nabídce Hondy tak zůstává model cr-v e:FCEV. Tedy vůz s vodíkovým pohonem, na kterém Honda také spolupracuje s GM. To dodává právě vodíkový pohon, i tato spolupráce už ale končí. Honda totiž oznámila, že další generaci vodíkového pohonu si už vyvine sama.
V blízké budoucnosti se Honda plánuje zaměřit spíše na hybridní pohon a do roku 2030 chce uvést až 15 nových hybridních modelů. Vyvíjí novou generaci pohonu e:HEV se dvěma elektromotory. Slibuje o 10 % nižší spotřebu paliva a o 30 % nižší výrobní náklady oproti současným hybridům.
Šéf Hondy Toshihiro Mibe zdůraznil, že toto rozhodnutí neznamená definitivní odchod od EV. Vývoj baterií s pevným elektrolytem i modulární EV architektury pokračuje i nadále. Honda se k nim ale vrátí až ve chvíli, kdy o ně bude na trhu větší zájem a technologie budou dostatečně levné. Jiná je samozřejmě strategie pro Čínu, kde Honda vyrábí elektromobily s lokálními partnery.
V Evropě už má Honda nabídku postavenou primárně na hybridech a kromě toho zde prodává také elektrické SUV e:ny1. Nově bylo v Británii uvedeno městské elektroautíčko super one, které by se mělo dostat i do zbytku Evropy. Do budoucna zde chce uvádět unikátní vozy, které mají „vyvolat úsměv na tváři“. Příkladem toho je třeba nové kupé prelude.
Zdroj: Honda, zdroj foto: Honda, zdroj videa: Honda