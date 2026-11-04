Honda dává Africe Twin dva radary. Nový Sensing Ride zvládne sám zastavit i jet ve skupině
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Japonský výrobce představil nový soubor asistenčních systémů pro motocykly. Dvojicí radarů sleduje provoz před strojem i za ním, umí pomáhat při jízdě v koloně a myslí také na motocyklisty jedoucí ve skupině.
Na milánském veletrhu EICMA představila Honda systém Sensing Ride, v němž přenáší část technologií známých z automobilového Honda Sensing do světa motocyklů. Jeho základem jsou dva radary pracující v milimetrovém pásmu. Jeden sleduje prostor před motocyklem, druhý provoz za ním. Elektronika přitom vyhodnocuje také stav stroje a jezdce a podle situace varuje nebo pomáhá s ovládáním.
Prvním modelem s novinkou bude CRF1150L Africa Twin Adventure Sports modelového roku 2027. Sensing Ride bude k mání za příplatek, a to výhradně pro provedení s dvouspojkovou převodovkou DCT. Soubor obsahuje deset funkcí, které sahají od udržování odstupu přes upozornění na riziko kolize až po sledování mrtvého úhlu.
Pro kolonu i skupinovou jízdu
Základem je adaptivní tempomat, který udržuje nastavenou rychlost a vzdálenost od vozidla vpředu. Ve spojení s DCT přidává režim Stop & Go: v pomalu jedoucí koloně pomáhá motocyklu zpomalit až do zastavení a následně se znovu rozjet.
Specificky motocyklovou funkcí je Group Ride Assist. Při společné jízdě totiž jezdci často využívají střídavé uspořádání: jeden jede blíž levému okraji jízdního pruhu, další blíž pravému. Asistent s takovou formací počítá a pomáhá udržovat odpovídající rozestupy mezi motocykly.
Od tempomatu se liší Distance Assist. Funguje i tehdy, když jezdec sám přidává plyn. Pokud se začne přibližovat k vozidlu před sebou, systém pomáhá upravit odstup.
Radar vzadu varuje i řidiče za motocyklem
Přední radar slouží také k rozpoznání hrozící srážky. Funkce Forward Collision Warning zobrazí výstrahu na přístrojovém panelu, doplňkový Brake Pulse má na nebezpečí ještě důrazněji upozornit. Honda zatím přesný způsob jeho působení podrobněji nepopisuje.
Důležité je rozlišovat i funkci Emergency Brake Assist. Navzdory názvu nejde podle popisu Hondy o systém, který by sám zahájil nouzové brzdění jako jeho automobilová obdoba. Pokud hrozí střet s vozidlem vpředu, elektronika zesílí brzdný účinek při brzdění zahájeném jezdcem. Motocykl tedy nepřebírá odpovědnost za zvládnutí krizové situace.
Zadní radar má hned tři úkoly. Blind Spot Information upozorňuje na vozidla ve slepém úhlu, a to rozsvícením nebo blikáním indikátoru v zrcátku. Rear Distance Information na přístrojovém panelu informuje o vozidle, které se zezadu přibližuje.
Neobvyklou funkcí je Rear Collision Warning. Pokud systém vyhodnotí nebezpečí nárazu zezadu, rozbliká směrová světla, aby varoval řidiče jedoucího za motorkou. Zadní radar tak neslouží pouze k informování motocyklisty, ale také k upozornění ostatních účastníků provozu.
Nic nového pod sluncem
Pokud jste si až doteď říkali, že Honda objevuje objevené, je to tak. Není totiž první značkou, která motocykl vybavila radary. Ducati uvedlo už v roce 2020 Multistradu V4 s radarovou jednotkou vpředu i vzadu. Její systém nabízel adaptivní tempomat a sledování slepého úhlu.
Dál se posunulo také KTM. Model 1390 Super Adventure S EVO využívá radarové asistenty pro jízdu ve skupině, regulaci odstupu či varování před kolizí a ve spojení s automatizovanou převodovkou také pro funkci Stop & Go. Ani skupinový asistent tedy není sám o sobě světovou novinkou. Pro Hondu je podstatné, že nyní přichází s vlastním uceleným systémem, který propojuje dva radary, deset asistenčních funkcí a převodovku DCT.
Honda plánuje Sensing Ride postupně rozšiřovat na další motocykly, konkrétní modely ani termíny zatím neuvádí. Technologii představuje jako součást své dlouhodobé bezpečnostní strategie. Do roku 2030 totiž chce proti roku 2020 snížit počet obětí dopravních nehod zahrnujících její auta a motocykly v přepočtu na deset tisíc prodaných vozidel o polovinu, do roku 2050 usiluje o nulový počet smrtelných nehod zahrnujících její stroje.
Zdroj: Honda, Ducati, KTM