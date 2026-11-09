Honda láká na konkurenta pro Škodu Kodiaq. Avancier odstartuje novou éru značky
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Japonská automobilka plánuje v následujících třech letech představit 15 modelů s novou generací hybridního pohonu. Nové SUV velikosti tuzemského kodiaqu bude jedním z prvních. Společně s ním se představí také nový designový směr automobilky.
Po fiasku s elektromobily „série 0“ se japonská Honda zaměřila na vývoj nového hybridního pohonu, který mění stávající označení e:HEV za jednoduché „Hybrid“. Zatím neznáme technické detaily nového systému, dle automobilky by ale měly být zveřejněny v průběhu listopadu.
S tímto pohonem plánuje automobilka do konce druhé dekády představit celkem 15 hybridních modelů. Postaví je na společné hybridní platformě, která bude nabízena celosvětově. Jméno Avancier navíc není pro automobilku zcela cizí. Nejprve šlo o středně velké kombi vyráběné pro japonský trh mezi lety 1999 a 2003, později o crossover, který na čínském trhu nahradil model Crosstour od roku 2016.
Honda nyní na příchod nového modelu láká krátkým videem na svých sociálních sítích, z něhož jsou jasně patrné tvary středně velkého sedmimístného SUV. To odpovídá dřívějším spekulacím, že by příští rok měl být uveden model větší než model CR-V. Server AutoExpress informuje o tom, že půjde o globální model, který přijde nejprve na japonský a australský trh (s volantem vpravo).
Video kromě siluety prozrazuje také nový světelný podpis, který náleží chystané změně designového směru. Úzké přední světlomety připomínají poslední Range Rover Evoque, zatímco ty zadní plně odpovídají současnému trendu jednoduchých a úzkých linií, nechybí ani propojení skrz celou šíři víka zavazadelníku. Hladké plochy karoserie doplňují ostré hrany.
Tato nová éra společnosti Honda kromě nového designového směru v exteriéru přinese také zcela nové pojetí interiéru. Součástí má být uživatelské rozhraní „Asimo“, původně plánované pro zmíněnou sérii elektrických vozů „0“. Nabídne nejen lepší konektivitu a nové digitální funkce, ale bude také využívat větší, jasnější a pohotově reagující displeje a aktualizace vzduchem (tzv. over-the-air).
Kromě technologií se interiér konceptů vyznačoval důrazem na jednoduchost, která měla bohužel podobu velkého množství displejů. Vzhledem k postupnému návratu fyzických tlačítek doufáme, že Honda pro sériovou variantu interiéry nových vozů přizpůsobí. To zatím sice nepotvrdila, ale slibuje kvalitnější materiály a čalounění, které poskytnou útulnou a přívětivou atmosféru v kabině. Více bychom se měli dozvědět nejpozději 1. prosince 2026.
Zdroj: Honda, Motor1, AutoExpress