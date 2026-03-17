Honda NSX za cenu domu v Praze? Dražit se bude mezi veterány nedaleko Milána
Že Honda NSX už dávno není jen levnější alternativou pro zájemce o vozy z Maranella, to je jasné. Ovšem ty nejvzácnější verze modelu v posledních letech dosahují na prestižních aukcích částek přes milion dolarů. Jedna taková se bude dražit v květnu.
Není to tak dávno, kdy se japonský sporťák v podobě Hondy NSX dal koupit za docela rozumné peníze. Legendární první generace se vyráběla v letech 1989 až 2005 a ve své době chtěla konkurovat vozům jako Ferrari 348 a 355 nebo Porsche 911. Oproti nim však byla o poznání spolehlivější.
Díky svým proporcím i atmosférickému šestiválci uloženému uprostřed si vysloužila přezdívku „supersportu pro každý den“. Ostatně její spolehlivost je dodnes zřejmá, před pár lety se objevil kousek s nájezdem přes 600.000 km.
Ačkoli je takový nájezd úctyhodný, za cenu domu v Praze by daný kus nikdo nekoupil. Speciální limitovaná verze v podobě varianty NSX-R ale v posledních letech už několikrát ukázala, že částky přes 1 milion dolarů (21,2 milionu korun) nejsou z říše snů.
Aukční dům Broad Arrow Auctions jeden exemplář z celkem 140 vyrobených kusů NSX-R bude dražit na akci Concorso d’Eleganza Villa d’Este s dalšími úchvatnými sběratelskými vozy. Kdo by to dříve řekl, že se v určitém období přehlížený model bude prodávat po boku tak prestižních historických vozidel.
Dražit se bude exemplář z roku 2003, tedy verze po faceliftu interně značená jako NA2. Po dvaceti letech a 46.981,4 kilometrech dostal od Hondy díky programu NSX Refresh Plan velmi rozsáhlý servis a částečnou kosmetickou i mechanickou renovaci. Tato služba stojí sama o sobě 76.000 eur, což je částka, za kterou s trochou štěstí stále seženete celou Hondu NSX.
Nižší hmotnost, vyšší cena
Určitě to ale nebude model NSX-R, který byl s hmotností pouze 1270 kg nejlehčí variantou faceliftovaného dvoumístného kupé, na jehož podvozku se podílel také Ayrton Senna. První varianta NA1 vážila dokonce jen 1230 kg, o 100 kg méně než běžný model. Pod kapotou nabízeného kusu najdeme motor o objemu 3,2 litru a výkonu 290 koní, který skrze šestistupňovou převodovku pohání zadní kola.
Říkáte si, zda si aukční síň odhad ceny vycucala z prstu, protože kdo by dal tolik peněz za nějakou bílou Hondu? A není první verze NA1 ještě dražší? Na obojí je odpověď možná trochu překvapivá.
Rapidní nárůst hodnoty totiž v posledních letech zaznamenala právě verze NSX-R (NA2), která oproti první verzi sice ztratila populární „mrkačky“, ale má větší a výkonnější motor, šestistupňovou manuální převodovku namísto pětistupňové, lepší aerodynamiku a mnoho dalších vylepšení.
Zatímco rekordní cena za původní Hondu NSX-R, vyráběnou v letech 1992 až 1995, byla v roce 2023 stanovena na 632.000 dolarů (přibližně 13,4 milionu korun), verze NA2 se již dříve prodala i přes milion. Byl to kus s nájezdem pouze 10.000 kilometrů, který stejná aukční síň Broad Arrow prodala za 1.064.257 dolarů (přibližně 22,6 milionu korun).
Nabízený kus má nájezd vyšší, přesto se odhadovaná prodejní částka pohybuje v rozmezí 850 až 950 tisíc eur. Pokud by se za ni nabízené NSX-R opravdu prodalo, má šanci dosáhnout na předešlou rekordní sumu, nebo ji dokonce i překonat, a to s téměř pětinásobným počtem najetých kilometrů.
Ukazuje to, že trh se speciálními variantami Hondy NSX je momentálně v kurzu. A pokud by pro vás cenovka byla moc vysoká, ale přesto jste chtěli vzácnou NSX parkovat v garáži, ve stejné aukci je nabízen také raritní model Type-S v krásné modré barvě, u kterého se očekává cenovka kolem pěti až šesti milionů korun.
Nejen Honda
Aukce Broad Arrow na oblíbené akci Concorso d’Eleganza Villa d’Este proběhne o víkendu 16. až 17. května a pokud vše dovolí, měli bychom být u toho. Dražit se nebudou pouze Hondy NSX, nýbrž dalších 23 úžasných vozidel, mezi nimiž nechybí moderní supersporty, jako je druhá generace Lamborghini Countach či Ferrari 812 Competizione.
Prim však v aukci hrají klasické vozy, z těch nejvýznamnějších stojí za zmínku Bugatti Type 43 Roadster z roku 1929, které se jako jediné z celkového počtu 160 vyrobených kusů honosí dvousedadlovou konfigurací karoserie vyrobené karosárnou Evžena Matthyse v Belgii. Předpokládaná cena za tento unikátní vůz je mezi šedesáti a pětaosmdesáti miliony korun.
Za zmínku stojí také legendární Ferrari F40, jehož cena se odhaduje na podobnou částku. Bude zajímavé sledovat, zda atmosféra aukce v tak krásném prostředí ovlivní výsledné ceny. Ve svých online aukcích zkraje roku totiž aukční síň Broad Arrow trhala rekordy. „(...) těšíme se, až budeme moci mezinárodní sběratele přivítat osobně (...)“ dodává Philip Kantor, místopředseda pro Evropu a vedoucí odborník na automobily ve společnosti Broad Arrow.
Zdroje: Broad Arrow, Honda