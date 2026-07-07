Honda odmítla fúzi s automobilkou Nissan, nyní se blíží podpisu dohody o spolupráci
Spolupráce napříč automobilkami jsou evergreenem posledních let. Honda si zejména v oblasti elektromobility dlouhodobě neví rady a nyní se obrací na automobilku, kterou v loňském roce odmítla finančně zachránit. Spolupráci se však nebrání, ba naopak.
Není to tak dávno, kdy to s automobilkou Nissan nevypadalo vůbec dobře. Na začátku minulého roku se snažila nepříznivou situaci řešit fúzí s japonskou Hondou. Z velkolepého sdružení nakonec sešlo, obě společnosti se ale zavázaly k budoucí vzájemné spolupráci.
Podle informací asijského serveru Nikkei Asia nyní tito výrobci jednají o spolupráci dokonce ve třech klíčových oblastech. Tou první je společný vývoj a výroba v Severní Americe, což je nepochybně reakcí na dovozní cla nastavená současnou administrativou USA a turbulentní prostředí tamního trhu.
Honda mluví o společném vývoji velkých vozidel prodávaných zejména v Severní Americe, Kanadě, Mexiku a ve státech kolem Perského zálivu. Mohlo by tak jít o modely Passport, Pilot a Odyssey, nebo ze strany Nissanu o modely Murano či Pathfinder.
Server Nikkei Asia již dříve upozornil, že by Nissan mohl také využít poloprázdnou továrnu v Mississippi k výrobě pick-upů pro Hondu a Mitsubishi. Momentálně v ní vyrábí vlastní model Frontier.
Nejnovější informace naznačují společné plány na vývoj řídicích jednotek (ECU) pro použití v rámci obou automobilek, pravděpodobně pro hybridní a čistě elektrická vozidla. Zejména v elektromobilitě se přitom automobilce Honda opravdu nedaří.
Honda E byla sice roztomilým malým autem, ovšem kýžený prodejní úspěch nepřinesla. Honda Prologue, marný pokus japonské automobilky využít techniku koncernu General Motors, než zvládne vyvinout vlastní elektromobil, skončila také fiaskem.
Přibližně 30.000 prodaných kusů v Severní Americe není nikterak velkým číslem, většina z nich se navíc prodala až po slevách v řádech stovek tisíc korun, protože o tento model zkrátka nebyl zájem. O dalších 74 % klesly prodeje po ukončení státních pobídek. Model tak na trhu nevydržel ani dva roky, konec výroby byl oznámen na letošní prosinec.
Plány na čistě elektrické modely z rodiny konceptů 00 Honda také před několika měsíci zastavila, a tak se spolupráce s automobilkou Nissan, která s modelem Leaf byla vždy považována za jednoho z průkopníků masové elektromobility, jeví jako relativně logické řešení.
Kromě řídicích jednotek by po podpisu připravované dohody měly automobilky spolupracovat také na vývoji standardizovaného operačního systému. Cílem je tentokrát ušetřit peníze při vývoji softwarově založených vozidel s pokročilými palubními a asistenčními systémy.
Zdroj: carexpert.com.au, Nikkei Asia