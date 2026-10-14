Honda plánuje hybridní ofenzivu. Čtyřválec bude menší z motorů
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Celkem patnáct modelů značky Honda dostane novou hybridní techniku, a to do roku 2030. Některé z nich, bohužel však nejspíš ne ty šestiválcové, můžeme čekat i v Evropě.
Automobilka Honda ještě loni chtěla na svět přivést několik elektrických aut. Tyto plány však v průběhu letošního roku postupně zrušila a nyní se dozvídáme, čím budou chystané modely nahrazeny. Půjde o vozy s hybridní technikou pod souhrnným názvem Honda Hybrid.
Ten není zrovna inovativní a nutno dodat, že Honda už v nabídce řadu hybridů má. Dokonce v Česku nepořídíte novou hondu s ryze spalovacím hnacím ústrojím. Navíc, technika v modelu Civic mu dopomohla k získání titulu Auto roku 2023 v České republice. Proč je tedy třeba hybridy speciálně ohlašovat?
Jde totiž o novou techniku a přinejmenším na americkém trhu také o růst směrem nahoru. Větší modely totiž dostanou nově vyvinutý vidlicový šestiválec. Ten bude plnit stejnou roli jako čtyřválec v současném sériově-paralelním systému. Po většinu času tedy bude generovat elektřinu, ale v určitých situacích, když to bude efektivnější, ho půjde spojkou napřímo propojit s koly vozidla.
Pro čtyřválec, který můžeme pravděpodobně očekávat i v evropských modelech, také přijdou změny, oproti současné technice však nebudou revoluční. Motor dostane přímé vstřikování, elektromotory budou efektivnější a změní se také logika spínání spojky mezi čtyřválcem a koly.
Jako první by tuto novou techniku měla dostat nová generace modelu CR-V, která by se měla ukázat v příštím roce. To bude pouhých pět let po odhalení a čtyři roky po startu výroby současné, šesté generace, Honda však je známá svými výrazně kratšími životními cykly aut oproti evropské konkurenci. Následovat by měl model Civic, jehož jedenáctá generace se vyrábí od roku 2022. Šestiválcovou verzi hybridu nejspíš dostanou jen mimoevropské modely, jako Pilot či Ridgeline, které dnes pohání 3,5l šestiválec.
zdroje info, foto: Honda, InsideEVs