Honda Prelude dostala nádhernou limitku s dvoubarevným interiérem. Zatím pouze pro Japonsko
Konfigurátor Hondy Prelude momentálně nabízí jedinou zářivou barvu. Japonsko se nyní dočkalo krásného metalického laku v červeném odstínu, kterému navíc v rámci limitované edice kontrastuje dvoubarevný interiér v kombinaci bordó/černá.
Šestá generace Hondy Prelude s označením BF1 není na trhu ještě ani rok, ale v domovském Japonsku už stihla dostat druhou limitovanou edici. Oproti té první s bílým perleťovým lakem karoserie je ta pro modelový rok 2027 výrazně emotivnější, jak se u dvoudveřového kupé sluší a patří.
Její doménou je hluboký metalický lak Premium Crystal Garnet Metallic, odstín, který na Hondě Prelude dosud nebyl k dispozici, pořídit ho ale zákazníci mohou třeba na crossoveru ZR-V. Limitovaná edice do něj lakuje také mřížku chladiče, což ji odlišuje od běžných verzí, stejně jako červené doplňky na nárazníku.
Za 19" litými disky s leštěnou přední částí se schovávají brzdy Brembo s červenými třmeny. Technicky zůstává limitovaný prelude totožný s běžně dostupnou specifikací, což znamená zážehový dvoulitr spolupracující se dvěma elektromotory pro dosažení systémového výkonu 149 kW (203 k).
Zůstává také systém simulovaného řazení Honda S+Shift, který využívá mapování točivého momentu a zvukových efektů pro intenzivnější zážitek z jízdy. Ten se snaží podpořit také zcela nový červený interiér, který vzdáleně připomíná vrcholné varianty sportovních hond s označením Type R.
Červený je totiž pouze v přední části, zato včetně středového tunelu a spodní části palubní desky. Navíc není obšitý křiklavě červenou alcantarou, nýbrž luxusně vypadající kůží zbarvenou do tmavého odstínu bordó. Zadní část má v této barvě kontrastně prošívaná sedadla, bezpečnostní pásy však zůstávají černé.
Na výraznější zevnějšek upozorňuje jen znak Prelude vyšitý křiklavě červenou nití do vrchní části palubní desky. Limitovaná edice je zatím dostupná pouze v Japonsku za cenu ¥6,306,300 (přibližně 830.000 Kč) a je tak pouze o bezmála 17.000 korun dražší než standardní varianta. Uvítali byste v českém ceníku tuto barevnou kombinaci?
Zdroje: Honda Japan, CarScoops