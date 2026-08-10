Honda si nechá techniku pro nové modely vyvinout externě. Překvapivě ne v Číně
Že se dnes vozy západních značek staví na technice čínských automobilek, si pomalu zvykáme. Japonská Honda se ale rozhodla vyzkoušet podobný přístup také s Indií. Techniku pro chystané vozy proto vyvíjí Tata.
U Hondy poslední měsíce probíhá veliké zemětřesení. Projevilo se to zejména na elektrických modelech, které Japonci brutálně proškrtali. Zrušili v podstatě celou chystanou sérii modelů Zero, které měly kousek do produkce. Ukončili spolupráci s General Motors, na jehož technice stály elektromobily Hondy prodávané v USA, a rovnou ukončili i jejich kariéru. A jen pár měsíců před uvedením na trh byla zrušena celá značka Afeela, vzniklá ve spolupráci se Sony.
Ne že by Honda zavrhla elektromobily úplně, ostatně toto léto uvádí do Evropy svou novinku Super-One. V Číně na nich také stále pracuje ve spolupráci s Dongfengem a nějaké plány má i pro ostatní země, včetně Indie. Tam se stále pracuje na produkci jednoho z modelů ze série Zero, ale nově zde byla zahájena spolupráce s firmou Tata Technologies.
Honda si v Indii nechá vyvinout novou platformu, a to prý kompletně, bez větších zásahů z Japonska. Stát na ní mají modely se spalovacími motory, hybridy, ale také elektromobily. S informací přišla agentura Bloomberg a Honda ji zatím odmítla komentovat. Tata Technologies spadá do stejné skupiny jako Tata Motors, jde ale o separátní podniky. Nepůjde tedy o přeznačkování již existujícího vozu Tata nebo využití jeho platformy.
Honda byla přitom dosud známá tím, že většinu techniky si vyvíjí sama. Jenže po vykázání čisté ztráty ve výši 423,9 miliardy jenů (58 miliard korun) za rok končící březnem 2026 společnost Honda uvedla, že bude strategičtěji využívat externí zdroje. Její cíl „Triple Half“ vyžaduje snížení nákladů na vývoj, času a pracovního zatížení o polovinu oproti úrovni z roku 2025. A právě zde pomůže levnější indický vývoj.
Jestli budou nové modely postavené na indické technice určeny jen pro tamní cesty, nebo i pro export, není jasné. Vývoz v Indii vyrobených modelů ale dnes není ničím neobvyklým, ostatně i Honda plánuje exportovat indický model Alpha ze série Zero. A třeba konkurenční Suzuki z Indie do Evropy vozí svůj první elektromobil, vitaru.
Koncern Stellantis si také nechal v Indii vyvinout techniku pro své levné modely. Platforma Smart Car, na které jsou postaveny třeba Citroëny C3 a C3 Aircross, Opel Frontera nebo Fiat Grande Panda, a to v elektrických i spalovacích verzích, byla upravena v Indii ze starší platformy CMP (Common Modular Platform). Zodpovědná za to byla firma Tata Consultancy Services, což je opět jiný podnik spadající do Tata Group, zaměřený na vývoj technologií.
Indie má stejně jako jiné velké trhy velké plány s elektromobily, které podporuje dotacemi a omezeními pro auta se spalovacími motory. Místní automobilky Tata a Mahindra mají v nabídce několik modelů mířících zejména na nižší segmenty. Obě se ale plánují vrátit také do Evropy, kde byly dříve aktivní, ale nepříliš úspěšné se spalovacími vozy.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Honda, zdroj videa: Honda