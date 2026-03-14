Honda těsně před uvedením zrušila tři modely. Vypadaly přitom velmi nadějně
Ačkoliv prodeje elektromobilů stále rostou, neprobíhá to tak rychle, jak automobilky očekávaly. Pozná to i Honda, která se rozhodla pro radikální krok. Připravila nás tím o možnost koupit si jedny z nejodvážněji tvarovaných vozů v historii.
Honda se do světa elektromobility nepustila příliš odhodlaně a třeba v Evropě započala s nepříliš populárním minivozem Honda e. Dnes zde prodává pouze ničím příliš zajímavé SUV Honda e:Ny1, které zatím nebylo ani uvedeno v Česku. Plánovala však modelovou ofenzívu, která minimálně vzhledem měla patřit mezi to vůbec nejzajímavější na trhu.
Tím hlavním měla být nová série elektrických vozů nazvaná Honda 0. V té měla být zpočátku dvojice sedan a SUV. Vzhledem oba působily jako z jiné planety, zejména sedan je jako kombinace mezi supersportem a Teslou Cybertruck, velmi nezvyklý profil má i hranaté SUV 0 α. Oba modely měly stát na nově vyvinutém základě pouze pro elektromobily a také na novém softwaru nazvaném Asimo OS. Součástí měla být i schopnost autonomní jízdy na úrovni 3.
Konkrétní specifikace Honda nezveřejnila, představení produkčních variant se totiž teprve plánovalo. Blízko k němu mělo zejména SUV 0 α, které už se v produkční verzi ukázalo třeba na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, i když pouze jako zamaskovaný prototyp. Ještě v první půlce tohoto roku mělo být uvedeno v Americe, což by následoval i japonský a evropský trh.
Na nic z toho ovšem nedojde, protože Honda celou sérii 0 zrušila. A spolu s tím také elektrické SUV-kupé Acura RSX, které mělo být určeno pouze pro americký trh. Společnost uvedla, že v souvislosti s tímto obratem v strategii očekává ztráty ve výši zhruba 2,5 bilionu jenů (369 miliard korun). Zrušení prozatím potvrdilo americké zastoupení Hondy. To vydalo prohlášení:
„V zájmu co nejrychlejšího zlepšení aktuální příjmové situace zvažovala Honda různé možnosti. Po pečlivém uvážení se však společnost rozhodla zrušit vývoj a uvedení na trh tří modelů EV, jejichž výroba byla plánována v USA, konkrétně šlo o hondu 0 SUV, hondu 0 Saloon a acuru RSX. Honda dospěla k závěru, že zahájení výroby a prodeje těchto tří modelů v současném podnikatelském prostředí, kde poptávka po elektromobilech výrazně klesá, by v dlouhodobém horizontu pravděpodobně vedlo k dalším ztrátám.“
Krom toho zde Honda otevřeně přiznává i další problém, související s očekávanou ztrátou na čínském trhu: „V Číně se priority zákazníků u automobilů přesouvají od hardwarových vlastností, jako je spotřeba paliva a prostornost kabiny, k softwarovým funkcím, které se neustále vyvíjejí na základě jejich preferencí. To vede k vyostření konkurence v důsledku rychlého nástupu novějších výrobců elektromobilů.
Ti těží z krátkých vývojových cyklů a svých silných stránek v oblasti technologií ‚softwarově definovaných vozidel‘ (SDV), včetně pokročilých asistenčních systémů řízení (ADAS). V takto náročném konkurenčním prostředí nebyla společnost Honda schopna uvést na trh produkty, které by nabízely lepší poměr ceny a hodnoty než tito novější výrobci elektromobilů, což vedlo k poklesu její konkurenceschopnosti.“
O evropském trhu se zpráva nezmiňuje, ale vzhledem k tomu, že se vozy měly produkovat v USA, je jejich konec víceméně jistý i zde. To ponechává místní nabídku elektromobilů Hondy kromě e:Ny1 už jen na malém hatchbacku Honda Super One, který by se měl začít prodávat ještě letos. V tomto případě jde o upravenou verzi japonského kei vozu Honda N-One.
Kromě toho Honda chystá také další sérii elektromobilů ve spolupráci se Sony. S tím má společný podnik a novou značku nazvanou Afeela. Pod tou by měly vznikat prémiovější modely nabízející mimo jiné techniku od Sony na palubě. Zatím se ukázaly verze sedan a SUV, počítá se s prodejem v USA a v Japonsku.
Zdroj info, foto, videa: Honda