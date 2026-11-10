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Honda vybuduje továrnu na hybridy. Důvodem je obvyklý podezřelý

Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy

Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy Zdroj: Honda

Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy
Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy
Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy
Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy
Honda vybuduje v USA továrnu na hybridy
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ČTK
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Japonská automobilka Honda Motor postaví v americkém státě Ohio nový závod na výrobu automobilů za tři miliardy dolarů (přibližně 65 miliard Kč). Vyrábět se zde budou hybridní vozy. Projekt, který bude spuštěn v roce 2029, vytvoří 2000 pracovních míst. Informace firma zveřejnila v tiskové zprávě.

Závod by měl podle firmy ročně vyrobit 240.000 vozidel. Roční výrobní kapacita Hondy v USA se tak zvýší na 1,3 milionu vozidel ročně. V Severní Americe pak na 1,9 milionu vozidel ročně. Honda zároveň plánuje i další investice v Ohiu, ale také v Georgii, Alabamě a Kanadě.

Představení nového závodu přichází potom, co Honda v květnu oznámila plány na uvedení 15 nových hybridních modelů značek Honda a Acura po celém světě do roku 2030. Zároveň zrušila své cíle v oblasti prodeje elektromobilů a na dobu neurčitou pozastavila projekt na výrobu elektromobilů v Kanadě za 11 miliard dolarů. Součástí těchto kroků je také odpis investic do elektromobilů za devět miliard dolarů.

Firma kromě nového závodu plánuje také úpravy těch stávajících. V Alabamě chce investovat do výroby nového hybridního šestiválcového motoru, závod v Ohiu upraví na výrobu čtyřválcového motoru. Úpravy čekají také továrny na výrobu převodovek, a to v Ohiu a Georgii. Společnost plánuje obnovit výrobu motorů také v kanadském Ontariu.

Rozsáhlé investice do výroby ve Spojených státech oznamují i další zahraniční automobilky. Reagují tak mimo jiné na dovozní cla, která zavedla administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. V říjnu oznámila v americkém státě Georgie výstavbu například německá automobilka Audi, které patří do koncernu Volkswagen. Továrna, jejíž otevření se plánuje kolem roku 2030, má ročně vyrábět 200.000 sportovně-užitkových vozů (SUV) a zaměstnat 4500 lidí, napsala agentura Reuters.

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Výroba vozů Honda v USA • Honda

Zdroj: ČTK

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