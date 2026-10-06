Honda vyvíjí bezdrátové nabíjení za jízdy i pro těžká užitková vozidla. Míří až na 150 kW
Bezdrátové nabíjení stojícího auta už není technická exotika. Mnohem těžší je poslat vysoký výkon do dvacetitunového vozidla jedoucího po dálnici – a zároveň zajistit, aby zařízení ukryté v asfaltu přežilo miliony přejezdů. Právě to chce nyní ověřit Honda společně se stavebními firmami Taisei a Taisei Rotec.
Výzkumné centrum Hondy oznámilo, že s firmami Taisei Corporation a Taisei Rotec dokončilo vývoj základní technologie silničního systému pro dynamický bezdrátový přenos energie označovaný zkratkou DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer). Elektromobil v takovém případě nemusí kvůli doplnění energie zastavit u nabíječky. Energii přijímá bezkontaktně z cívek zabudovaných přímo ve vozovce.
Nejde však o hotovou technologii připravenou k plošnému nasazení. Současná fáze má především ukázat, zda lze podobný systém navrhnout tak, aby byl dostatečně výkonný pro těžká užitková vozidla, fungoval při vysokých rychlostech a současně dlouhodobě vydržel mechanické namáhání běžného silničního provozu.
Jak funguje silnice, která nabíjí auto
Systém se skládá ze tří hlavních částí. Na straně infrastruktury je stejnosměrný napájecí systém, na něj navazují do vozovky zabudované vysílací jednotky označované GA (Ground Assembly) a ve vozidle je přijímací jednotka VA (Vehicle Assembly). Honda vyvíjí vysílací část a systém ve vozidle, Taisei napájecí systém a Taisei Rotec technologii zabudování zařízení do silnice.
Z technického hlediska je nejzajímavější konstrukce samotných jednotek GA. Každá z nich spojuje invertor a vysílací cívku do jednoho celku a jednotlivé jednotky jsou propojeny stejnosměrnou distribucí. Podle Hondy jde o první veřejně představené řešení DWPT tohoto druhu na světě; automobilka toto tvrzení opírá o vlastní rešerši z konce letošního září.
Takové uspořádání má především zjednodušit vedení kabeláže pod vozovkou, snížit počet komponentů a umožnit rychlou a stabilní regulaci výkonu. Důležitá je také možnost dodatečné montáže. Jednotky jsou navrženy tak, aby je bylo možné vložit frézováním i do již existujícího povrchu a později při opravách vozovky vyměnit nebo modernizovat.
Milion přejezdů
Právě mechanická odolnost je jednou z klíčových částí projektu. Nabíjecí technika uložená v silnici musí fungovat jako elektrické zařízení, ale současně přežít stejné podmínky jako běžná vozovka. Honda proto konstrukci navrhuje s ohledem na provoz velkých užitkových vozidel s celkovou hmotností přibližně dvacet tun.
Koncem letošního roku má v technologickém areálu skupiny Tasei vzniknout další zkušební komunikace. Na ní trojice firem plánuje dlouhodobou zatěžkávací zkoušku odpovídající jednomu milionu přejezdů kola při zatížení 49 kN. Současně bude testovat samotný bezdrátový přenos energie a opatření proti nežádoucímu úniku elektromagnetického pole.
Teprve další fáze má také ověřit přenos nabíjecího výkonu až 150 kW, s nímž Honda počítá pro možné využití u velkých užitkových elektromobilů. Stejně tak se má zkoušet spolehlivost přenosu u vozidel jedoucích vysokou rychlostí. Honda zatím konkrétní rychlost neuvádí. Jinými slovy: 150 kW není výsledkem uzavřeného testu systému na dálnici; jde o cílovou úroveň výkonu, kterou má další vývoj a ověřování potvrdit.
Od roku 2027 na skutečnou dálnici
Dalším krokem má být Tateyama Project společnosti NEXCO East. Od roku 2027 má probíhat několik demonstračních jízd přímo na hlavní trase dálnice E14 Tateyama v prefektuře Čiba. Testovací oblast poblíž odpočívky Kimitsu má mít délku přibližně tři sta metrů.
NEXCO East projekt označuje za první japonskou ukázku dynamického bezdrátového přenosu energie přímo na hlavním jízdním pásu dálnice. Vedle týmu Hondy a Taisei se jí má účastnit také druhá skupina tvořená Toyotou, Denso a stavební společností Obayashi.
Vysílací cívky přitom nemají být trvale aktivní. Systém rozpozná kompatibilní vozidlo a energii začne přenášet až při jeho průjezdu. Běžné auto bez příslušného přijímače tedy nad stejným místem projede bez aktivace přenosu.
Největší otazník? Kilowatty to nejsou
Honda se technologii DWPT věnuje od roku 2021 a společný vývoj s Taisei a Taisei Rotec běží od roku 2025. Jako první oblast praktického využití se jeví logistika a nákladní doprava. Právě tam by možnost průběžně doplňovat energii během jízdy mohla omezit potřebu dlouhých nabíjecích zastávek. Teoreticky by také mohla umožnit použití menších akumulátorů, protože část potřebné energie by vozidlo získávalo přímo z infrastruktury.
To je ovšem jen jedna strana rovnice. Druhou představují náklady na vybudování, údržbu a napájení kilometrů elektrifikované silnice. A ty Honda zatím nevyčíslila. Inženýr automobilky podle Reuters odmítl porovnat náklady systému s klasickou sítí vysokovýkonných nabíječek s tím, že ekonomickou životaschopnost bude teprve nutné posoudit.
Právě to může být pro budoucnost technologie stejně důležité jako samotných 150 kW. Honda se nyní snaží dokázat, že bezdrátové nabíjení lze dostat z testovacího polygonu do skutečné dálnice a přizpůsobit těžkému provozu. Jestli se z nabíjecích cívek pod asfaltem může stát ekonomicky smysluplná infrastruktura ve větším měřítku, ukážou až další roky výzkumu a zkoušek.
Zdroj: Honda, Reuters, Nexco