Hongqi láká české zákazníky. Model HS3 zlevňuje na 749.000 Kč, přitom je velký jako Kodiaq
Čínská značka Hongqi spouští v Česku prodejní akci na své nejmenší SUV HS3. Skladové vozy zlevňují o 190.900 Kč, přitom mají luxusní výbavu.
V Čechách hodlá prorazit další čínská značka Hongqi. Ač ji na silnicích nevídáme moc často, nabízí na trhu devět modelů, z toho pět se spalovacím motorem a čtyři elektromobily. V červnu startuje prodejní akce na nejmenší model HS3 se slevou na skladové vozy 190.900 Kč pro 200 nejrychlejších zákazníků.
Navzdory tomu, že stojí na spodním konci portfolia, je s délkou 4655 mm, šířkou 1900 mm a výškou 1668 mm skoro stejně velké jako Škoda Kodiaq. Ta začíná na ceně 995.000 Kč, zatímco HS3 nyní pořídíte za 749.000 Kč včetně sedmileté záruky omezené nájezdem 210.000 km. Stejně jako Kodiaq jej pohání zážehový přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru. Má výkon 115 kW a točivý moment 258 Nm a spolupracuje se sedmistupňovým automatem. Tato sestava ho na stovku rozpohybuje za 9,9 sekundy.
Po celou dobu posádku hlídá kontrola trakce, přední a zadní protikolizní asistent a upozornění na bezpečné otevírání dveří. Řízení na delších cestách usnadní adaptivní tempomat, LED světla s automatickým přepínáním dálkového režimu, dešťový senzor a panoramatický kamerový systém monitorující okolí kolem vozu. Součástí výbavy je i bezklíčkové odemykání a startování.
Interiér prosvětluje panoramatická střecha, zatímco dvouzónová automatická klimatizace se stará o příjemnou teplotu. Potěší atraktivně tvarovaná, vyhřívaná a elektricky nastavitelná sedadla, zatímco praktickou stránku obstará polohovatelná zadní lavice. Vzadu je zavazadlový prostor o objemu 436 litrů.
Pro HS3 je důležitá také digitalizace prezentovaná 12,6palcovým přístrojovým štítem a 12,6palcovým infotainmentem se zrcadlením chytrých telefonů a audiosystémem s osmi reproduktory. Nechybí bezdrátová nabíječka s výkonem 15 W ani sestava portů USB-A a USB-C, z nichž jeden je na stropě pro napájení případné kamery.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
|Hongqi HS3
|Motor
|1.5T
|Největší výkon [kW/ot.]
|115
|Točivý moment [N.m/ot.]
|258
|Převodovka
|7DCT
|Pohon
|předních kol
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,9
|Komb. spotřeba dle WLTP [l/100 km]
|9,9
|Rozměry (d x š x v) mm
|4655 x 1900 x 1668
|Rozvor mm
|2770
|Objem zavazadelníku l
|436-706
|Cena [Kč]
|749.900
Zdroj: Hongqi I Video: Hongqi