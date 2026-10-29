Hongqi přiváží do Německa dvě nová SUV. Jedno se od české verze výrazně liší, druhé téměř vůbec
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Nejstarší čínský výrobce automobilů přijíždí s receptem, od kterého řada evropských značek ustupuje. Nabídne výkonné benzinové motory, automatickou převodovku a pohon všech kol. V tuzemsku ale jeho nabídka tak zajímavá není.
Hongqi připravuje vstup na německý trh, kde začne prodávat SUV HS3 a HS5. Dovoz, homologaci i budování prodejní a servisní sítě zajistí společnost AEC Automotive Systems. Přesný termín zahájení prodeje ani ceny zatím neznáme, protože konečné německé specifikace se stále připravují.
Oba modely dostanou přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 2,0 litru, osmistupňovou automatickou převodovku Aisin a pohon všech kol. Pro českého zákazníka je zajímavé především menší HS3, které se u nás prodává jako předokolka s výrazně slabším motorem.
České provedení totiž používá přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru s výkonem 115 kW (156 koní) a točivým momentem 258 Nm. Sílu na přední kola přenáší jen sedmistupňová dvouspojková převodovka. Z klidu na 100 km/h potřebuje Hongqi HS3 9,9 sekundy.
Německá varianta nabídne výkon 185 kW (252 koní), točivý moment 380 Nm a osmistupňový automat. Proti českému provedení tak získá o 70 kW (96 koní) a 122 Nm více společně s pohonem všech kol. Na 100 km/h zrychlí o 3 sekundy rychleji a kombinovaná spotřeba podle WLTP činí 8,6 l/100 km.
|Varianta
|1.5T 2WD (CZ)
|2.0T 4WD (DE)
|Maximální výkon [kW]
|124
|185
|Maximální točivý moment [Nm]
|254
|380
|Zrychlení 0–100 km/h [s]
|9,9
|6,9
|Délka × šířka × výška [mm]
|4655 × 1900 × 1668
|Rozvor [mm]
|2770
Větší HS5 se na českém trhu už nyní prodává s benzinovým dvoulitrem, osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Oficiální technický list uvádí výkon 185 kW (252 koní) a točivý moment 380 Nm, tedy stejné hodnoty jako u připravované německé varianty.
Český web značky sice na modelové stránce uvádí pouze 180 kW (245 koní), jde však zřejmě o chybu nebo starší údaj. Technická dokumentace, globální stránky Hongqi i nabídka konkrétních vozů se shodují na 185 kW (252 koních).
Hongqi HS5 měří 4.785 mm na délku, 1.905 mm na šířku a 1.700 mm na výšku. Rozvor náprav činí 2.870 mm. Německá specifikace uvádí zrychlení na 100 km/h za 7,6 sekundy, nejvyšší rychlost 215 km/h a kombinovanou spotřebu 11 l/100 km podle WLTP. České údaje o spotřebě používají jinou metodiku WLTC, a proto je nelze přímo porovnávat.
České HS3 nyní stojí v množstevně omezené akci 749.900 Kč. Rozměrově se nachází mezi Volkswagenem Tiguan a větší Škodou Kodiaq. Proti jejich benzinovým verzím 2.0 TSI 4×4 s výkonem 150 kW (204 koní) nabídne vyšší výkon, ale také spotřebu (8,6 l/100 km). HS5 se velikostí téměř shoduje s Volkswagenem Tayron a blíží se Hyundai Santa Fe. Na českém trhu začíná na akční ceně 949.000 Kč.
Hongqi proti části elektrifikované konkurence sází na klasický benzinový dvoulitr, bohatou výbavu a pohon všech kol. Oslovit tak může konzervativněji založené zákazníky, kteří jsou zároveň ochotni dát šanci čínské automobilce, která v Evropě zatím postrádá pevnější postavení.