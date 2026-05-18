Horse má prvního zájemce o unikátní šestiválec. Pohánět bude úchvatný sporťák
Vozů jako Lotus Emira už na trhu moc nezbývá. Lehký sporťák s uřvaným šestiválcem a manuální převodovkou je pozůstatkem staré éry. Ta bohužel končí, emira však bude pokračovat se stejným počtem válců. Jen už u toho bude i nějaká míra elektrifikace.
Automobilka Lotus po odkoupení čínským Geely přišla s ambiciózním plánem, který zabolel každého fanouška jejich vozů. Posledním modelem se spalovacím motorem se měl stát sportovní model Emira a každý následující už měl využívat pouze baterie. Následovalo uvedení velkých a těžkých elektrických modelů Eletre a Emeya, které úplně nevycházejí z filozofie zakladatele automobilky Colina Chapmana.
Neúspěch elektrických modelů a celkové ochlazení zájmu ale vedlo ke změně strategie. SUV Eletre se dočkalo hybridní verze, chystá se návrat Espritu jako osmiválcového hybridního supersportu a pokračuje i model Emira. Podle původních plánů měla už kolem roku 2027 skončit a nahradit ji měl čistě elektrický sporťák vyráběný v britském Hethelu. Ten byl ale zrušen a místo toho dojde na změny u emiry, které zajistí její delší setrvání na trhu.
Loni jsme psali o potvrzení zabudování plug-in hybridního systému z modelu Eletre do Lotusu Emira. Jenže vedle toho měla pokračovat také šestiválcová verze, která používá jednotku Toyoty, a skončit měl přeplňovaný čtyřválec od AMG, který měl problém s emisní normou Euro 7. Nakonec ale skončí oba současné motory.
Místo nich Lotus Emira dostane nový šestiválec, a může za to zejména americký trh. Právě tam se totiž auto prodává zejména s tímto motorem a zájem o čtyřválec je mizivý, jakkoliv tento počet válců je pro Lotus tradiční. „Řekli nám, že motor V6 milují, a verze V6 je ve skutečnosti naším nejprodávanějším modelem na americkém trhu,“ uvedl k tomu šéf Lotusu Feng Čching-feng.
Nová V6 je napůl evropská
Nová jednotka už byla nalezena a tentokrát nebude muset Lotus posílat peníze do jiných automobilek. Využije totiž jednotku společnosti Horse Powertrain, což je společný podnik mezi Geely, Renaultem a Aramco. Nový třílitrový vidlicový šestiválec Horse představil na letošním pekingském autosalonu.
Podle firmy má být nejlehčím produkčním šestiválcem světa, váží jen 160 kg, je přeplňovaný dvěma turbodmychadly a točí až 8000 otáček za minutu. Vyvíjen byl pro použití v hybridech, a je proto spojen s novou čtyřstupňovou hybridní převodovkou 4LDHT, která v sobě ukrývá dva elektromotory.
Celá tato soustava váží méně než 400 kilogramů, což je hodnota, které se dříve nedosahovalo ani u mnohem slabších ústrojí. Systém pracuje na 800V architektuře a systémový výkon se může vyšplhat až k 820 kW.
Tolik pravděpodobně v emiře nedostaneme, ostatně dnes jí více než stačí 299 kW výkonu z šestiválce Toyoty. Důležité je zachovat nízkou váhu a perfektní naladění podvozku, což z emiry dělá správný Lotus. Nový hybrid od Horse není externě dobíjecí, neměl by si tedy vozit velkou a těžkou baterii. Stále ale půjde o pořádnou hmotnost navíc, protože současný šestiválec váží kolem 180 kg a převodovka dalších asi 50 kg.
Esprit se má vrátit i s V8
Zmíněné spojení chystaného modelu s názvem Esprit a motoru V8 zaujme fanoušky značky - osmiválcový esprit se vyráběl do roku 2004. Reinkarnace má přijít na svět v roce 2028 a designově vycházet z konceptu Theory 1 z r. 2024, na rozdíl od něj však nebude elektrická, nýbrž dostane právě V8 s hybridní technikou. Ta by jí měla zajistit výkon přes tisíc koní.
Pokračování výroby modelu Emira se spalovacím motorem je skvělou zprávou pro historický výrobní závod Lotusu v Hethelu u Norwiche, kde se bude od roku 2028 vyrábět také právě esprit. Produkce v loňském roce klesla na pouhých 2000 vozů poté, co USA v březnu 2025 uvalily na dovážená auta vysoké 25% clo.
Jednání ze strany Spojeného království však vedla ke snížení konečné sazby na 10 %, což výrobu oživilo. „Desetiprocentní clo pro vozy vyrobené v Británii a vyvážené do USA se nám zdá přijatelné,“ uvedl Feng. „Využití Hethelu je ve skutečnosti nákladově efektivnější než investice do nové továrny.“ Nyní má Lotus v úmyslu vytížit kapacitu Hethelu téměř k hranici 10.000 vozů, a to díky kombinované výrobě nové emiry a supersportu jménem Esprit.
