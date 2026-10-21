Hrozí upadnutí nápravy i omodám v Česku? Míří k nám z jiné továrny
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Ačkoliv se kvalita čínských vozů zlepšila, pořád se objevují incidenty, které moc důvěry nevzbuzují. Naposledy to zažila automobilka Chery, jejíhož modelu Omoda 5 se celosvětově dotkla kauza se špatně přivařenou zadní nápravou.
V Malajsii se letos řeší kauza s padajícími zadními nápravami Omody 5, jednoho z nejprodávanějších vozů na tamním trhu. Vzhledem k téměř celosvětové popularitě tohoto modelu se zpráva rozšířila po celém světě a psali jsme o ní i zde, a to s velkým úspěchem. Vyvolalo to samozřejmě otázky, jestli něco podobného hrozí i na omodách prodaných mimo Malajsii.
Podstatné je, že v Malajsii prodané kusy byly v zemi i smontovány. Za lokální výrobu je zodpovědný malajský koncern Inokom, který není ve výrobě automobilů žádným nováčkem. V roce 1992 založená firma, ve které má podíl i korejský Hyundai, za svou historii montovala vozy BMW, Porsche, Mini, Mazda, Hyundai nebo Kia.
Vyráběla také vozy pod svou vlastní značkou Inokom, ve všech případech ale šlo jen o lokálně montované varianty vozů Hyundai. S výjimkou vůbec prvního modelu Inokom Permas, což byla místní verze první generace Renaultu Trafic. Spolupráce s Chery začala v roce 2023 a hned od počátku se zde montovaly také omody, které se v Malajsii prodávají jako model spadající pod značku Chery. Do té doby se Omoda do Malajsie dovážela jen v menším množství, a to převážně elektrická verze.
V malajsijském závodě Inokom probíhá výroba modelů Chery Omoda formou takzvaného CKD, přesněji v její středně pokročilé variantě. Vozidla do továrny dorážejí v podobě rozložených konstrukčních modulů. Skelet karoserie připlouvá z Číny v kontejneru již kompletně svařený i nalakovaný. Zvlášť zabalené pak dorážejí motor, převodovka, nápravy, skla, elektroinstalace i kompletní díly interiéru.
Inokom funguje jako finální montážní závod, kde pracovníci provádějí nastrojení kabiny, lepení skel a spojení karoserie s podvozkem a pohonným ústrojím. Aby auto získalo status lokální výroby a s ním spojené daňové úlevy, doplňují se během procesu také vybrané součástky od místních dodavatelů, jako jsou pneumatiky, baterie či provozní kapaliny. Špatné přivaření nápravy by každopádně mělo být chybou právě u Inokomu.
Problémy s padající nápravou se objevily v roce 2023 u spalovacích vozů vyrobených již Inokomem. Vzhledem k tomu, že nápravy jsou také svařovány zde, mělo by jít o čistě lokální problém. Nikde jinde ve světě se zprávy o nekvalitních nápravách na omodách zatím neobjevily. Vozy smontované v Malajsii se prodávají pouze tam a k nám míří kusy z čínského závodu ve Wuhu.
K situaci nám přišlo i vyjádření českého zastoupení: „V souvislosti s medializovaným incidentem v Malajsii bychom rádi ujistili české zákazníky, že se zjištěný technický problém vozů Omoda 5 určených pro evropský trh netýká. Evropské modely, včetně vozů dodávaných do České republiky, využívají odlišnou konstrukci zadní nápravy s nezávislým víceprvkovým zavěšením zadních kol.
Konstrukční řešení, kterého se incident týkal, nebylo v rámci oficiální distribuční sítě nikdy dodáváno na evropský trh a podle potvrzení výrobce se již delší dobu nevyrábí. Majitelé vozů Omoda 5 v České republice proto nemusí přijímat žádná mimořádná opatření a mohou své vozy nadále běžně používat. Bezpečnost zákazníků a kvalita našich vozidel jsou pro nás nejvyšší prioritou.“
Zdroj: Inokom, Omoda, zdroj foto: Omoda, zdroj videa: Auto.cz